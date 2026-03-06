“Se involucró demasiado”: habla la madre del veterano herido tras protestar contra guerra en Irán

Hasta las 9 de la mañana del jueves, la madre de Brian McGinnis aún no había encontrado el valor para ver el video en el que se escucha cómo el brazo de su hijo se rompe, el día anterior, durante un forcejeo con un senador estadounidense en funciones. Aun así, dijo que sabe bien lo que ocurrió.

“No sé de dónde sacó la idea de hacer eso”, dijo Mary Lou McGinnis a The Independent. “Está casado con una mujer palestina y habla mucho sobre su familia y sobre Israel. Creo que eso influyó en su forma de pensar… Hay ciertos temas que, supongo, lo han alterado bastante. Gaza, la familia de su esposa y todo eso… son temas que le afectan mucho”.

El miércoles, el veterano de la guerra de Irak de 44 años y bombero en activo —quien además es candidato al Senado por el Partido Verde— interrumpió una audiencia del Subcomité de Servicios Armados del Senado, vestido con su uniforme de gala del Cuerpo de Marines, para condenar los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“¡Estados Unidos no quiere enviar a sus hijos e hijas a la guerra por Israel!”, gritó McGinnis.

Mientras tres agentes de la Policía del Capitolio intentaban sacarlo de la sala, su brazo izquierdo quedó atrapado en el marco de la puerta. Cuando el senador republicano por Montana y ex Navy SEAL Tim Sheehy se sumó al forcejeo y sujetó el brazo de McGinnis, en un video que luego se volvió viral se escuchó un fuerte chasquido cuando se le rompió el brazo.

open image in gallery El veterano del Cuerpo de Marines Brian McGinnis sufrió la fractura de un brazo durante un forcejeo con un senador estadounidense mientras era expulsado de una audiencia del Subcomité de Servicios Armados del Senado el miércoles. Su madre dice que empezó a cuestionar muchas cosas tras su despliegue en Irak a principios de los años 2000 ( Getty Images )

McGinnis fue hospitalizado y ahora enfrenta cargos por agredir a un agente de policía, resistirse al arresto y participar en una manifestación ilegal.

En declaraciones desde su casa en Quincy, Illinois, su madre expresó su profunda preocupación por su “maravilloso hijo” y teme que el arresto pueda traerle problemas con sus superiores en el Departamento de Bomberos de Raleigh.

“Tiene cuatro hijos pequeños, así que necesita estar en casa ayudando, que es lo que hace la mayor parte del tiempo”, dijo. “Es un gran padre; fue presidente de su clase en la secundaria. Es una persona maravillosa, pero en este caso parece que se involucró demasiado”.

Según Mary Lou, salvo por su difunto padre —un médico que sirvió cuatro años en la Marina durante la guerra de Vietnam— McGinnis no proviene de una familia militar.

“Brian se entusiasmó con la idea”, contó. “Sus amigos se estaban yendo a la universidad, y él habló con un reclutador. Entonces le dijimos: ‘Bueno, hazlo’”.

En su sitio web de campaña, McGinnis relata que se graduó de la secundaria un sábado a principios de junio de 2000 y el lunes siguiente ya estaba en el campamento de entrenamiento de los Marines. “Pero mi mamá no estaba lista”.

En 2003 formó parte del equipo de boxeo de los Marines y ese mismo año fue desplegado en Irak como tripulante de un vehículo blindado ligero.

open image in gallery El senador republicano por Montana y ex Navy SEAL Tim Sheehy aparece a la izquierda, momentos antes de que el manifestante Brian McGinnis sufriera la fractura de un brazo mientras era escoltado fuera de una audiencia del Subcomité de Servicios Armados del Senado el miércoles ( Getty Images )

Sin embargo, según Mary Lou, cuanto más tiempo pasó McGinnis en Medio Oriente, más comenzó a cuestionar sus propias creencias y sentimientos sobre la política de la región.

“Cuando estaba en Irak, empezó a hacerse ciertas preguntas”, dijo a The Independent. “No estaba del todo seguro de qué estaba haciendo allí y tenía muchas dudas al respecto. Después de la guerra volvió a casa y conoció a una chica de origen palestino”.

McGinnis y su esposa, Hamadee, tuvieron “cuatro hijos en prácticamente cuatro años”, continuó Mary Lou, quien lo describió como “un padre maravilloso, un esposo maravilloso y un hijo maravilloso”.

Desde entonces, McGinnis ha expresado abiertamente su apoyo a la causa palestina. En 2024 incluso apareció en titulares locales tras ayudar a llevar ayuda a Gaza con un grupo de voluntarios llamado Freedom Flotilla Coalition. En ese momento, Hamadee se describió ante la cadena afiliada de CBS, WNCN, como la “más relajada” de los dos.

Los registros públicos muestran que McGinnis está registrado como republicano, aunque su sitio de campaña expresa poco aprecio por cualquiera de los dos grandes partidos.

“Soy del Partido Verde porque sé que los partidos capitalistas nunca servirán a la clase trabajadora”, dice la sección “Sobre mí” del sitio. “Los demócratas y los republicanos pueden dirigirse a la clase trabajadora en sus mensajes, pero cuando llega el momento decisivo, ambos terminan fallándole una y otra vez”.

open image in gallery El senador republicano por Montana y ex Navy SEAL Tim Sheehy abandona la cámara del Senado después de que él y agentes de la Policía del Capitolio retiraran por la fuerza al veterano de la guerra de Irak Brian McGinnis ( Getty Images )

McGinnis no ha hecho comentarios públicos sobre su arresto. Sin embargo, una campaña de GoFundMe lanzada el jueves por la mañana por un primo de su esposa indicó que seguía hospitalizado.

“Cuando Brian se puso de pie para hablar dentro del Capitolio de Estados Unidos, estaba ejerciendo uno de los derechos más básicos que se supone tienen los estadounidenses: el derecho a hablar, el derecho a cuestionar al poder y el derecho a ser escuchados”, señala el mensaje.

En un comunicado emitido después del incidente, la Policía del Capitolio describió a McGinnis como un hombre “revoltoso” que comenzó a protestar ilegalmente durante una audiencia y afirmó que puso a todos en una situación “peligrosa” al resistirse violentamente y forcejear con nuestros agentes cuando intentaban sacarlo de la sala.

Por su parte, Sheehy recurrió más tarde a las redes sociales y aseguró que intentaba “desescalar la situación”. También describió a McGinnis como un manifestante “fuera de control” que “se estaba resistiendo”.

“Este caballero llegó al Capitolio buscando una confrontación, y la encontró”, escribió Sheehy en X. “Espero que reciba la ayuda que necesita sin provocar más violencia”.

Mary Lou McGinnis dijo sentirse alentada al ver que su hijo parece contar con un amplio apoyo público y que la campaña en GoFundMe ya había recaudado casi 65.000 dólares de una meta de 70.000.

“Lo adoro”, dijo. “Es maravilloso conmigo; muchas veces ha tomado un avión solo para venir a verme. Es una persona cariñosa y atenta, no es alguien que busque peleas, salvo, supongo, cuando estaba en servicio. Eso más o menos lo describe… De verdad es un gran tipo… solo que a veces se mete en algunos líos”.

Traducción de Leticia Zampedri