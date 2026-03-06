Corey Lewandowski abandona el DHS luego de que Trump despidiera a Kristi Noem, su presunta amante

Corey Lewandowski, uno de los principales asesores de Kristi Noem, está fuera del Departamento de Seguridad Nacional, según MS NOW.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que nominará al senador Markwayne Mullin para reemplazar a Noem como secretario del departamento, a partir del 31 de marzo. Noem se ha enfrentado en las últimas semanas a un intenso escrutinio sobre su liderazgo en la agencia, y han aumentado las preguntas sobre su relación con Lewandowski, un empleado especial del gobierno no remunerado.

MS NOW habría confirmado que Lewandowski se retira de la agencia el viernes por la mañana, después de que se informo que supuestamente abandonaría la agencia junto con Noem.

Hace tiempo que circulan rumores de que Noem y Lewandowski, ambos casados con otras personas, mantienen una relación amorosa. El mes pasado, el Wall Street Journal de que la pareja había hecho poco por ocultar su relación dentro de la agencia.

open image in gallery Corey Lewandowski se da de baja en el Departamento de Seguridad Nacional ( Getty )

Ambos han negado repetidamente haber mantenido un romance, acusación que Noem ha calificado de “asquerosa mentira”. En una declaración al Journal, un portavoz de Seguridad Nacional indicó que la agencia “no pierde el tiempo con chismes salaces y sin fundamento”.

Cuando se le preguntó en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes si alguna vez tuvo “relaciones sexuales” con Lewandowski, Noem acusó a los legisladores de difundir “basura sensacionalista”.

“Señor presidente, me sorprende que estemos cayendo en este tipo de basura sensacionalista en este comité”, declaró el miércoles.

Noem también describió a Lewandowski como un “empleado especial del Gobierno que trabaja para la Casa Blanca” y explicó que es un asesor sin “autoridad para tomar ninguna decisión”.

Esto ocurre después de que The Daily Caller informara que había facciones en la Casa Blanca a las que no les caía bien Noem y Lewandowski. Al parecer, la tensión surgió a raíz del intento de Lewandowski de que Chris LaCivita y Susie Wiles fueran despedidos de la campaña de Trump para 2024, según señaló al medio una fuente familiarizada con el asunto.

open image in gallery La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejará su cargo a finales de mes, según anunció este jueves el presidente Donald Trump ( AP )

Sin embargo, otro funcionario de la administración rebatió esta afirmación y argumentó a The Daily Caller que la relación de Noem y Lewandowski con la Casa Blanca ha sido “cordial y respetuosa”.

Lewandowski, de 52 años, lleva mucho tiempo en la órbita del presidente. Fue el primer jefe de campaña de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016, pero fue despedido poco antes de que Trump consiguiera la nominación republicana.

Aun así, Lewandowski ha mantenido una estrecha relación con el presidente, de quien se dice que valora su lealtad, informa el Journal .

El operador político republicano también se ha encontrado en el centro de múltiples escándalos en la última década.

Lewandowski fue acusado de agresión en 2016 tras ser acusado de agarrar por la fuerza a una reportera de Breitbart News, pero la acusación fue retirada posteriormente.

Cinco años después, una donante de Trump le acusó de realizarle insinuaciones sexuales no deseadas durante un acto benéfico. David Chesnoff, un abogado que representaba a Lewandowski en ese momento, respondió a las acusaciones de la donante en una declaración a Político.

“Las acusaciones y los rumores parecen cambiar minuto a minuto y no vamos a dignificarlos con una nueva respuesta”, manifestó.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca en busca de comentarios.