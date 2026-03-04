Howard Lutnick se ofreció voluntariamente para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su relación con Jeffrey Epstein, aseguró el presidente del comité el martes. El anuncio se produce semanas después de que documentos revelaran que el secretario de Comercio de Trump había visitado la isla del delincuente sexual.

Los correos electrónicos publicados de los archivos de Epstein revelaron que Lutnick, quien ha negado haber cometido irregularidades y nunca ha sido acusado de un delito relacionado con Epstein, llevó a su familia a almorzar con Epstein en su isla en 2012.

La revelación contradice una declaración que Lutnick hizo en octubre, cuando se jactó de que Epstein le había causado tanto desagrado cuando se conocieron en 2005 que “nunca” estuvo en una habitación con Epstein por motivos “sociales, de negocios o incluso de filantropía”.

“Tengo ganas de comparecer ante el comité”, aseguró Lutnick en una nueva declaración obtenida por Axios. “No he hecho nada malo y quiero dejar las cosas claras”.

El representante republicano James Comer, que preside el comité, elogió a Lutnick por aceptar “proactiva” y “voluntariamente” declarar ante la comisión.

open image in gallery El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo a los legisladores en febrero que no había visto nada “inapropiado” en la isla de Epstein durante su visita para almorzar ( AFP via Getty Images )

“Elogio su compromiso demostrado con la transparencia y aprecio su voluntad de colaborar con el comité. Espero con ansias su testimonio”, declaró Comer en un comunicado publicado en X.

Se espera que el testimonio de Lutnick sea una declaración grabada a puerta cerrada, similar a la del expresidente Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el multimillonario Leslie Wexner, informó Axios. Al igual que dichas declaraciones, más adelante se publicarán una transcripción y una grabación.

The Independent pidió comentarios al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y al Departamento de Comercio.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó en un comunicado: “El secretario Lutnick sigue siendo un activo fundamental para el presidente Trump, ya que ha desempeñado un papel clave en la consecución de importantes acuerdos comerciales y de inversión. Toda la administración de Trump, incluido el secretario Lutnick, siguen centrados en ofrecer más victorias al pueblo estadounidense”.

Los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron la semana pasada que querían que Lutnick testificara sobre su relación con Epstein después de que los archivos publicados indicaran que ambos mantuvieron más correspondencia de la que él había admitido antes.

Lutnick fue vecino de Epstein en Nueva York durante años, pero dijo que no tenía una relación cercana con él. En una entrevista en un pódcast en octubre, Lutnick afirmó que Epstein le pareció “asqueroso” después de conocerlo porque Epstein había expresado su gusto por los masajes sexuales.

open image in gallery Una foto, publicada por el Departamento de Justicia, parece mostrar a Lutnick (segundo a la derecha), Epstein y otras tres personas en un acantilado con vista al océano ( Department of Justice )

Lutnick declaró que no se relacionaba con Epstein por motivos sociales, empresariales ni filantrópicos.

Antes de ser secretario de Comercio, Lutnick fue director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, empresa de banca de inversión y servicios financieros. Su patrimonio neto se estima en 3.000 millones de dólares, según Forbes.

Sin embargo, cuando el Departamento de Justicia hizo públicos tres millones de documentos de los archivos de Epstein, los correos electrónicos revelaron que Lutnick y Epstein hicieron planes en varias ocasiones para tomar unas copas en mayo de 2011, y hablaron varias veces por teléfono a partir de 2009. De hecho, Epstein donó 50.000 dólares a una cena filantrópica de reconocimiento a Lutnick en 2017.

Lutnick y Epstein también acordaron almorzar en la isla de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 2012, mientras él estaba de vacaciones con su familia y un grupo de amigos de la familia.

Cuando se le preguntó por el encuentro durante una comparecencia no relacionada en el Senado en febrero, Lutnick aseveró que no había presenciado nada “inapropiado” durante su estancia en la isla.

“Mi esposa estaba conmigo, así como mis cuatro hijos y las niñeras. Otra pareja también estaba allí con sus hijos, y almorzamos todos en la isla. Eso es cierto. Estuvimos allí durante una hora. Luego nos fuimos”, argumentó Lutnick a los legisladores en aquel momento.

Epstein, financiero, fue acusado de dirigir durante mucho tiempo un sistema de tráfico sexual, en el que abusó de mujeres jóvenes y supuestamente de menores de edad, que además benefició a una red de personas de alto perfil. Fue acusado en 2019 de tráfico sexual de niños y conspiración para traficar con menores; sin embargo, murió en una prisión federal antes de poder ir a juicio.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue declarada culpable de tráfico sexual de menores, entre otros cargos, en 2021 y condenada a 20 años de prisión.