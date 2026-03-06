David Copperfield dejará su residencia en Las Vegas tras aparecer en los archivos de Epstein

El espectáculo permanente de David Copperfield en el MGM Grand de Las Vegas llegará a su fin tras 25 años en cartelera, semanas después de que su nombre volviera a aparecer en el más reciente lote de los llamados archivos de Epstein.

El hotel anunció el jueves que la última función del famoso ilusionista se realizará el 30 de abril.

“Agradecemos a David y a su excepcional equipo por la increíble energía que entregaron durante años con esta producción de gran escala”, dijo Mike Neubecker, presidente y director de operaciones del MGM Grand. “David fascinó al público del MGM Grand durante más de 25 años y le deseamos mucho éxito en el próximo capítulo de su trayectoria”.

Por su parte, Copperfield, de 69 años, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó el origen de su carrera. “Mi camino comenzó cuando era un niño en Nueva Jersey con el sueño de llevar la magia a mi vida. Entonces veía la magia —y aún la veo— como algo más que mi trabajo. La magia nos enseña que muchas veces aquello que otros consideran imposible no solo es posible, sino que está a nuestro alcance”.

El mago también adelantó que pronto anunciará su próximo proyecto. “Es el más grande que he emprendido y también el más desafiante”, afirmó.

open image in gallery A lo largo de su carrera, David Copperfield obtuvo 11 récords Guinness, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una condecoración del gobierno francés ( Getty )

open image in gallery Copperfield anunció el fin de su residencia en un comunicado compartido en redes sociales ( copperfield/Instagram )

Copperfield suele ofrecer unas 15 funciones por semana en el teatro de 740 asientos del MGM Grand, que lleva su nombre desde 2013. En su comunicado indicó que aún presentará 120 funciones más en el resort durante las próximas ocho semanas, tras lo cual los espectadores que compraron entradas para fechas posteriores recibirán un reembolso automático.

La noticia se dio a conocer después de que el nombre de Copperfield volviera a aparecer en el más reciente lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein.

Según detectives del FBI, los nuevos archivos sugieren que Copperfield mantenía una “relación muy cercana” con Epstein.

Entre los documentos aparece una cadena de correos electrónicos en la que Epstein asegura que Copperfield se comprometió con Claudia Schiffer en “su isla”, aunque el compromiso con la modelo alemana se anunció en enero de 1994.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Copperfield para solicitar comentarios.

Por su parte, Copperfield niega haber sido amigo de Epstein.

“Nuestro cliente no sabía nada sobre los horribles crímenes de Epstein”, dijeron sus abogados a The Guardian en 2024. “Como el resto del mundo, se enteró por la prensa”.

A lo largo de los años, Copperfield también ha enfrentado varias acusaciones de conducta sexual inapropiada, entre ellas una investigación federal en 2007 que se cerró sin cargos y una denuncia presentada en 2018 por un presunto incidente ocurrido en 1988.

open image in gallery Copperfield aparece en una imagen durante una audiencia judicial en Las Vegas en 2018 ( Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. )

En mayo de 2024, una investigación de The Guardian también reportó acusaciones de 16 mujeres que señalaron a Copperfield por presunta conducta sexual inapropiada entre finales de los años 80 y 2014.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Independent, un representante del ilusionista negó con firmeza las acusaciones. “Cualquiera que conozca a David Copperfield dirá que estas acusaciones recientes de un periódico no tienen nada que ver con quién es él”, afirmó.

El vocero añadió: “David evaluará la situación con su equipo legal y tomará las medidas que considere apropiadas frente a estas acusaciones falsas y difamatorias”.

Ese mismo año, The Independent también informó que Copperfield enfrentaba una demanda por el estado “destrozado” de su penthouse de 7 millones de dólares en Manhattan.

La junta de The Galleria, un edificio de condominios en East 57th Street, en Nueva York, acusó al mago de provocar unos 3 millones de dólares en daños, no solo en su propio “penthouse multinivel, antes impecable”, sino también en las viviendas de otros residentes.

Un representante de Copperfield respondió: “Se trata de un simple reclamo al seguro. Las fotos presentadas en la demanda no reflejan el estado actual del apartamento. Este tema se resolverá en los tribunales.”

Traducción de Leticia Zampedri