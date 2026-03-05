Kristi Noem recibió una pregunta directa e incómoda sobre su relación con su principal asesor, Corey Lewandowski, apenas unos minutos después de que su esposo abandonara la sala.

“¿En algún momento durante su mandato al frente del Departamento de Seguridad Nacional ha tenido relaciones sexuales con Corey Lewandowski?”, preguntó la representante por California Sydney Kamlager-Dove durante una audiencia de la Cámara el miércoles.

“Señor presidente, me sorprende que estemos cayendo en este tipo de basura sensacionalista en este comité”, respondió Noem. Su esposo, Bryon Noem, que había estado sentado justo detrás de ella durante la audiencia, había salido de la sala poco antes de que se formulara la pregunta.

El incómodo intercambio ocurrió durante la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebrada el miércoles, en la que la jefa del DHS también enfrentó duras preguntas sobre su respuesta a la violenta represión de agentes de inmigración en Minneapolis, que dejó dos manifestantes muertos.

Desde hace tiempo circulan rumores de que la secretaria y su principal asesor, Corey Lewandowski —ambos casados— mantienen una relación extramatrimonial. Sin embargo, ambos han negado reiteradamente esas acusaciones y la secretaria las calificó como una “mentira repugnante”.

Kristi Noem testifica durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el edificio Rayburn House Office Building, el 4 de marzo de 2026 en Washington, D. C., mientras su esposo, Bryon Noem, observa ( Getty Images )

Aun así, la negativa de Noem a responder a la acusación llevó a que la congresista Sydney Kamlager-Dove continuara con el cuestionamiento.

“Está bien que le ofenda la pregunta”, dijo. “Pero es una pregunta real y usted debería poder responderla con claridad y sin titubeos si alguien le pregunta si usted, o cualquier funcionario federal, tiene una relación con un subordinado. De hecho, debería querer responderla, porque no se trata de su vida sexual, sino de su criterio”.

La congresista por California también afirmó que Corey Lewandowski tiene un historial de décadas de “agresiones físicas, acoso sexual, lobby ilegal” —es decir, gestiones para influir en el gobierno sin registrarse oficialmente— para una compañía petrolera venezolana y de haber ingresado con un arma cargada a un edificio federal.

“Trump sabe que este tipo es sospechoso”, añadió.

Noem y su asesor Corey Lewandowski niegan rumores sobre una relación ( Getty )

El mes pasado, un revelador reportaje de The Wall Street Journal expuso el supuesto “caos” dentro del Departamento de Seguridad Nacional bajo el liderazgo de Kristi Noem y Corey Lewandowski, y volvió a avivar los rumores sobre una presunta relación entre ambos.

El medio informó que la estrecha relación ya había “incomodado” a Donald Trump y a sus principales asesores. Además, señaló que el presidente rechazó la idea de que Lewandowski se convirtiera en jefe de gabinete de Noem debido a informes sobre una “relación romántica entre ambos”, un tema que, según funcionarios, ha seguido mencionando.

El periódico también indicó que Noem se mudó a una casa frente al mar, propiedad del gobierno, en una base militar en Washington, D.C., destinada al jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos. La mudanza ocurrió después de que fotos publicadas por tabloides mostraran a Lewandowski “yendo y viniendo” entre su apartamento y la vivienda de Noem, al otro lado de la calle, el año pasado.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo al Journal que Noem se mudó a la casa por razones de seguridad y aseguró que paga alquiler por la propiedad.

The Independent se puso en contacto con el DHS para solicitar comentarios sobre las preguntas dirigidas a Noem durante la audiencia del miércoles.

Traducción de Leticia Zampedri