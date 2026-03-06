¿Qué es ‘The Shield of the Americas’, la iniciativa que Kristi Noem representará como enviada especial?

Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional, se desempeñará como “enviada especial” ante “The Shield of the Americas” (El escudo de América), una nueva iniciativa impulsada por Donald Trump para frenar la migración masiva hacia Estados Unidos y combatir a los cárteles de la droga, anunció el presidente el jueves.

La iniciativa incluye una cumbre que reunirá a líderes aliados de América Latina, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el objetivo de debatir y asumir compromisos para frenar la inmigración irregular y reducir el poder de los cárteles.

El nuevo cargo de Noem llega después de que Trump la apartara de la dirección del departamento en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular, una operación que dejó 675.000 deportaciones y que también estuvo vinculada a la muerte de tres ciudadanos estadounidenses.

En un comunicado, Noem agradeció al presidente por el nombramiento y afirmó que espera trabajar con los líderes regionales “para desmantelar los cárteles que han inundado de drogas” a Estados Unidos.

Como una de sus primeras tareas como enviada especial, adelantó que acompañará a Trump en la primera cumbre de “The Shield of the Americas”, que se celebrará el sábado en Miami, en la que también participarán el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

open image in gallery ‘The Shield of the Americas’ es una alianza entre Estados Unidos y varios países de América Latina, aunque notablemente excluye a México, Venezuela, Colombia y Brasil ( AFP via Getty Images )

La vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó en un comunicado: “El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en la región para hacerla más segura y estable, y la cumbre ‘Shield of the Americas’ de este fin de semana reflejará ese esfuerzo por fortalecer a Estados Unidos y a nuestros socios”.

Aún no está claro qué funciones desempeñará Noem como enviada especial. No obstante, funcionarios de la administración que ocupan cargos similares suelen representar a Estados Unidos en reuniones y negociaciones internacionales.

Noem afirmó el jueves que el objetivo de la nueva cumbre es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. Como parte de esa meta, explicó, los 12 países participantes buscarán coordinar esfuerzos para “abordar las bandas criminales narcoterroristas y los cárteles, y enfrentar la migración ilegal y masiva”.

La primera cumbre de “The Shield of the Americas” incluirá la firma de la Carta de Doral, un documento que reafirmará el derecho de los pueblos del hemisferio a definir su propio destino sin interferencias externas.

“Después de años de abandono, el presidente Trump estableció la ‘Doctrina Donroe’ para restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, afirmó Kelly.

Ese planteamiento está directamente vinculado con la “Doctrina Donroe” de Trump, una política inspirada en la Doctrina Monroe de 1823, cuando Estados Unidos declaró que cualquier interferencia extranjera en los asuntos del continente americano podría considerarse un acto hostil contra el país.

No todos los países de América Latina han sido invitados —o al menos no todos han aceptado la invitación— a participar en la cumbre. Entre los asistentes predominan líderes de países que han elegido a figuras políticas más cercanas a la derecha o que han expresado su disposición a colaborar con Trump.

open image in gallery Trump adoptó un conjunto de políticas apodadas la “Doctrina Donroe”, que promueven la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental ( Nathan Howard/Getty Images )

Entre los ausentes más destacados estarán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Los primeros reportes indican que “The Shield of the Americas” respaldará las ambiciones de Trump bajo la llamada “Doctrina Donroe”, una política inspirada en la Doctrina Monroe de 1823 y con la que busca ampliar la influencia de Estados Unidos en América Latina, especialmente en países como Venezuela y, posiblemente, Cuba.

Según el Gobierno, esas acciones —como la captura del ahora depuesto líder venezolano Nicolás Maduro— se justifican como parte de la lucha contra el narcoterrorismo y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Trump ha convertido el combate contra los cárteles en una de las prioridades de su gobierno. Para ello, ha emitido varias órdenes ejecutivas que los clasifican como organizaciones terroristas extranjeras, ha presionado a líderes latinoamericanos para que actúen con mayor firmeza y ha autorizado operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

El presidente y su equipo también acusaron a los cárteles de droga de causar la muerte de millones de estadounidenses a través del tráfico de fentanilo.

Al mismo tiempo, mientras impulsó su ofensiva contra el narcotráfico, Washington amplió su influencia en varios países de América Latina. Tras la captura de Nicolás Maduro y el respaldo a la instalación de Delcy Rodríguez en el poder, Trump avanzó para asegurar el control del petróleo venezolano, lo que reforzó la presencia de Estados Unidos en la región.

Desde entonces, el Gobierno también redujo el suministro de petróleo hacia Cuba, otro país comunista con una relación histórica y compleja con Estados Unidos. La medida provocó apagones, escasez de combustible y un aumento de la presión económica, lo que elevó las presiones sobre sus líderes para negociar con Trump.

Traducción de Leticia Zampedri