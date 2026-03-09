El presidente Donald Trump afirmó que el aumento del precio del petróleo es un “precio muy bajo que pagar” por la “paz y la seguridad” mundiales, en plena guerra con Irán.

El precio del petróleo se disparó desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares conjuntos contra Irán hace poco más de una semana y registraron su mayor suba en una semana desde marzo de 1983.

El aumento no dio señales de remitir el domingo, ya que superó la barrera de los USD 100 por barril por primera vez en más de tres años y medio, mientras la guerra de Irán dificulta la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio.

“El precio del petróleo a corto plazo, que bajará rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, es un precio muy bajo que pagar por la seguridad y la paz de EE. UU. y del mundo”, escribió el presidente en Truth Social el domingo.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, reconoció que los estadounidenses pueden sentir dolor a la hora de cargar gasolina “durante semanas”.

“Los 3,7 litros de gasolina siguen siendo hoy USD 1,50 más baratos de lo que estaban a mediados del Gobierno de Biden”, dijo Wright a CNN el domingo.

Pero reconoció que era demasiado alto para los estadounidenses que tienen dificultades para enfrentar el costo de vida. “Queremos que los 3,7 litros vuelvan a estar por debajo de USD 3. Y volverán a estarlo dentro de poco”, afirmó el responsable de Energía.

“¿Qué quiere decir con dentro de poco?”, preguntó el presentador de la CNN Jake Tapper. “¿Cuánto tiempo más?”

“Nunca se sabe exactamente el marco temporal de esto, pero, en el peor de los casos, esto es cosa de semanas, no de meses”, dijo Wright.

Wright, antiguo director ejecutivo de la empresa de fractura hidráulica Liberty Energy, también sugirió que la ansiedad subyacente del mercado no está justificada.

“Se está viendo un poco de miedo en el mercado, pero al mundo no le falta hoy petróleo ni gas natural”, dijo.

Trump se mostró indiferente ante el incremento del precio de la gasolina desde que comenzó el conflicto. Reconoció el martes que el precio en los surtidores sería más alto “durante un tiempo”. El jueves, su postura se había endurecido, como declaró a Reuters: “Si suben, suben”.

Tras bastidores, el Gobierno de Trump está “buscando debajo de cada piedra ideas para mejorar el precio de la energía”, dijo un ejecutivo de la industria no identificado a Politico esta semana.

El ejecutivo añadió que habían “gritado” a Wright y al secretario del Interior, Doug Burgum, para que encontraran “buenas noticias”. La Casa Blanca calificó la historia de “cotilleo no verificado”.

Una encuesta marista realizada a principios de este mes reveló que la mayoría de los estadounidenses, el 56 %, se opone a una acción militar de Estados Unidos en Irán. Al mismo tiempo, la opinión pública está muy preocupada por la asequibilidad, ya que más de la mitad de los votantes considera inasequibles la atención sanitaria, un coche nuevo y unas vacaciones de una semana, según una encuesta de Ipsos de finales de febrero.

El domingo, el crudo Brent —la referencia mundial— cotizaba a USD 101,19 el barril, poco después de la reapertura de los mercados en la Bolsa Mercantil de Chicago, con una suba del 9,2 % respecto al viernes.

El West Texas Intermediate de producción estadounidense se situó en torno a los USD 107,06 por barril y subió más de un 16 % respecto al viernes. El aumento se produce tras el espectacular repunte del 36 % del precio del crudo estadounidense la semana pasada.

Varios expertos y funcionarios extranjeros advirtieron que el precio podría seguir subiendo.

El domingo, Patrick De Haan, responsable de análisis de petróleo de GasBuddy, estimó que hay un 80 % de probabilidades de que el precio medio nacional de la gasolina alcance los USD 4 en el próximo mes. La media estadounidense se sitúa actualmente en USD 3,45, según la AAA.

Goldman Sachs calcula que el precio del petróleo podría dispararse hasta USD 150 por barril a finales de mes. Y el ministro de Energía de Qatar advirtió de que la guerra de Irán podría provocar una drástica subida del precio del petróleo y “hundir las economías del mundo”.

El precio del gas fue durante mucho tiempo vulnerable a los conflictos geopolíticos, en gran parte debido a las repercusiones en las cadenas de suministro de petróleo, incluidas las rutas marítimas y las refinerías. La guerra de Irán, que impidió a toda la región de Oriente Medio, no es una excepción.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz disminuyó drásticamente. La vía navegable, situada al sur de Irán, es un punto de estrangulamiento crítico por el que transita aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

Kuwait también empezó a recortar la producción en varios yacimientos petrolíferos “tras quedarse sin espacio para almacenar su crudo embotellado”, informó el viernes The Wall Street Journal.

Pero también hay tendencias más amplias en juego que podrían estar influyendo en el precio nacional del gas. La AAA señaló que el precio tiende a subir en primavera al aumentar la demanda.

