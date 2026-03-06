Un comandante militar dijo a un grupo de suboficiales que el presidente Donald Trump fue “ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra”, según una denuncia presentada ante un organismo de control de la libertad religiosa.

La denuncia anónima fue facilitada a la Military Religious Freedom Foundation por uno de los suboficiales que asistieron a la sesión informativa del lunes en nombre de 15 soldados —11 de los cuales eran cristianos, uno musulmán, uno judío y dos ateos— y fue comunicada por primera vez por el periodista independiente Jonathan Larsen en su Substack.

El suboficial dijo del comandante: “Nos instó a decir a nuestras tropas que todo esto era ‘parte del plan divino de Dios’ y se refirió específicamente a numerosas citas del Libro del Apocalipsis que hacen referencia al Armagedón y al inminente regreso de Jesucristo”.

Añadió que el superior “tenía una gran sonrisa en la cara cuando dijo todo esto, lo que hizo que su mensaje pareciera aún más loco”.

open image in gallery El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo vinculado a pastores nacionalistas cristianos e introdujo sesiones mensuales de oración en el Pentágono ( AFP/Getty )

MRFF dijo que la queja era una de las más de 200 que recibió desde que comenzó el ataque conjunto estadounidense-israelí contra Irán en la madrugada del sábado.

“Cada vez que Israel o Estados Unidos intervienen en Oriente Medio, se habla de nacionalistas cristianos que se apoderaron de nuestro gobierno y, desde luego, de nuestro ejército”, declaró a The Guardian Mikey Weinstein, presidente del MRFF y veterano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses.

“Los militares no son realmente capaces de defenderse, porque tu superior militar no es tu jefe de turno en Starbucks”.

Weinstein declaró a Military.com que su organización ya había recibido “más de 200” quejas procedentes de “más de 50 instalaciones”: “Siguen llegando por todas partes”.

“Lo que llevamos diciendo desde siempre, si nos remontamos a la historia, siempre que se fusionó cualquier tipo de fanatismo religioso con la maquinaria del Estado que lleva a cabo la guerra, no acabamos teniendo pequeños arroyos, riachuelos, estanques o lagos. Acabamos con una cosa: océanos y océanos de sangre”.

open image in gallery El presidente Donald Trump no siempre resultó convincente al intentar presentarse como un hombre de fe ( AFP/Getty )

Weinstein señaló el cristianismo de línea dura del Secretario de Defensa Pete Hegseth, que incluyó la celebración de servicios mensuales de oración en el Pentágono y, según se informa, la asistencia a una iglesia en Washington, D.C., asociada con el pastor nacionalista cristiano Doug Wilson.

“¿Por qué nadie se sorprende? Hegseth lo deja claro: ‘Este es el modelo que queremos’”, dijo. “Eso anima plenamente a uno de esos nacionalistas cristianos, comandantes y miembros de la cadena de mando, lo crean o no. Saben que es una forma de salir adelante, de intentar racionalizar [la misión]”.

El verano pasado, el Pentágono se vio obligado a aclarar que Hegseth sí cree que las mujeres tienen derecho a votar después de que el secretario publicó un video en las redes sociales en el que otro pastor, Jared Longshoreman, expresaba su apoyo a la eliminación de la 19ª Enmienda.

El propio Trump se suele mostrar poco convincente en cuestiones de fe.

En agosto de 2019, en una entrevista con Bloomberg, se esforzó por nombrar un pasaje favorito de las Escrituras y vendió copias de la Biblia con la marca “God Bless the U.S.A.” (Dios bendiga Estados Unidos), que toma su nombre de una canción country patriótica de Lee Greenwood e incluye la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento de Lealtad.

La edición de Trump de la Biblia se imprime en China, se vende por USD 59,99, o 1.000 dólares por un ejemplar firmado, y está disponible en ediciones rosa y oro y de camuflaje.

Traducción de Olivia Gorsin