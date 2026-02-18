La representante republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace, envió una carta a la CIA en la que exige la publicación de “todos y cada uno” de los documentos que la agencia pueda tener relacionados con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Mace publicó el martes en X una copia de la carta dirigida al director de la CIA, John Ratcliffe, acompañada del siguiente mensaje: “Pedimos a la Agencia Central de Inteligencia que nos permita ver todos y cada uno de los registros, documentos, fotos, videos, pasaportes y otros materiales que puedan tener en su poder relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

“El Congreso necesita saber qué relación tenía la CIA con Jeffrey Epstein, si es que tenía alguna, y qué información posee.

Clasificados o no, queremos verlos. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre si nuestras agencias de inteligencia tenían conexiones con un traficante sexual de menores”.

En la carta, Mace también hace referencia a una solicitud presentada bajo la Ley de Libertad de Información por el abogado de Epstein, Martin Weinberg, en 2011, en la que pedía acceder a cualquier registro que acreditara la supuesta afiliación de su cliente con la CIA. Esa petición figura entre el reciente lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

open image in gallery Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur, pidió a la CIA acceso a “todos” los archivos que posea sobre Jeffrey Epstein ( AP )

Weinberg recibió una respuesta de la agencia el 29 de julio de ese año en la que se le informó que había sido “incapaz de localizar cualquier información o registros” y que no podía “confirmar ni negar” la existencia de una relación entre Epstein y la CIA, citando exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA) aplicables a material clasificado.

Mace, quien integra el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, también mencionó otros documentos del Departamento de Justicia publicados recientemente que, según ella, podrían insinuar algún tipo de vínculo. Entre ellos figura un correo electrónico de 2015 enviado por Epstein a la abogada Kathryn Ruemmler, en el que hacía referencia a un documento que, según afirmó, “parece una entrega de la CIA”.

La congresista también aludió a las conexiones pasadas del multimillonario con figuras influyentes dentro y fuera del país, incluido el exdirector de la CIA William Burns.

“Como mínimo, es probable que la División de Recursos Nacionales de la CIA haya tenido amplios contactos con Epstein a lo largo de los años, dado que se enfoca en interactuar con empresarios e inversionistas de alto perfil que viajan con frecuencia al extranjero, hacen negocios con funcionarios extranjeros y tienen vínculos con zonas restringidas, como parecía ser el caso de Epstein”, escribió Mace.

“Todo esto sugiere no solo que la CIA posee información sobre Epstein, sino que podría tratarse de una cantidad considerable de datos acumulados durante varias décadas y que abarcan múltiples temas”.

open image in gallery Epstein y Ghislaine Maxwell aparecen juntos en una de las imágenes publicadas por el DOJ bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein ( Department of Justice )

“Dada esta información, creemos que es esencial para las funciones de supervisión del Congreso y para el interés público esclarecer qué relación, si la hubo, tuvo la CIA con Jeffrey Epstein, y qué información, en caso de existir, posee la agencia sobre él y sus actividades”.

Una de las subtramas que sigue sin resolverse en la saga Epstein es si el pedófilo condenado llegó a actuar como agente encubierto de inteligencia, una especulación que se ha reavivado tras las más recientes publicaciones del Departamento de Justicia.

En 2025, Mace marcó distancia de Trump al apoyar junto a los demócratas la publicación de los archivos de Epstein, pese a la oposición del mandatario.

Al firmar la petición que forzó la divulgación de los archivos, Mace tensó su vínculo con la Casa Blanca, como también sucedió con otros republicanos disidentes, entre ellos Marjorie Taylor Greene.

Actualmente, Mace es candidata a gobernadora de Carolina del Sur, y el presidente aún no ha expresado su respaldo a su campaña.

Traducción de Leticia Zampedri