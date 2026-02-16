Epstein asistió a encuentros con una docena de miembros del Congreso tras su primer arresto, según documentos

En enero de 2011, Jeffrey Epstein recibió un correo electrónico en el que lo invitaban a desayunar con un congresista recién electo en un hotel de lujo del centro de Manhattan.

Al multimillonario, ya condenado por delitos sexuales, se le ofrecía la oportunidad de reunirse con el republicano Allen West, entonces una “estrella emergente” de Florida, cuyo distrito incluía la mansión de Epstein en Palm Beach.

“Tendrás la oportunidad de conocer sus posiciones sobre una variedad de temas, entre ellos el gasto público, la deuda nacional, los impuestos, la educación, la economía, el Islam e Israel”, decía la invitación.

Una hora después de recibir el mensaje, Epstein respondió que “desgraciadamente” se encontraba en el Caribe.

Para Epstein, este tipo de invitación no era nada fuera de lo común. Después de declararse culpable en 2008 de proxenetismo con una menor y cumplir una condena de 13 meses de prisión, el delincuente sexual continuó recibiendo invitaciones para reunirse con más de una docena de miembros actuales o antiguos del Congreso, según un análisis de The Independent basado en documentos publicados por el Departamento de Justicia.

open image in gallery En los años posteriores a su primera detención y condena, Jeffrey Epstein fue invitado a eventos exclusivos junto a al menos 14 miembros del Congreso, según documentos publicados por el Departamento de Justicia ( US Department of Justice )

La mayoría de las invitaciones que llegaron a la bandeja de entrada de Epstein correspondían a eventos exclusivos: una fiesta de cumpleaños, un desayuno informativo o una recaudación de fondos en la residencia de un multimillonario. En algunos casos, incluso se intentó organizar reuniones privadas entre cargos electos y el financiero caído en desgracia.

Más de la mitad de los legisladores mencionados proceden de Nueva York, Nuevo México y Florida, estados donde Epstein poseía importantes propiedades. Entre los nombres más destacados figuran el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el senador Martin Heinrich.

Las invitaciones fueron gestionadas por intermediarios, incluidos ejecutivos de relaciones públicas y grandes donantes vinculados a Epstein. No está claro a cuántos de estos actos asistió, si es que acudió a alguno, ni si los propios legisladores eran conscientes de las gestiones realizadas en su nombre.

En conjunto, los documentos revelan que numerosos círculos políticos cercanos al Capitolio no marginaron a Epstein tras su condena, sino que continuaron contactándolo de manera reiterada.

open image in gallery Entre 2011 y 2017, el delincuente sexual condenado recibió invitaciones a eventos en los que participarían el senador Chuck Schumer, el representante Hakeem Jeffries, la senadora Kirsten Gillibrand, la representante Nicole Malliotakis, el senador Martin Heinrich, el senador Ed Markey, la representante Diana DeGette y la delegada Stacey Plaskett ( Getty )

Recaudaciones millonarias, fiestas de cumpleaños y reuniones privadas

En noviembre de 2012, Mortimer Zuckerman, multimillonario y entonces propietario de The New York Daily News y US News & World Report, envió un correo electrónico a Epstein para invitarlo a una recaudación de fondos en su residencia a favor del entonces senador demócrata por Montana, Max Baucus, quien dejó el cargo en 2014.

“Me gustaría añadir que es probable que el senador Schumer asista al encuentro y creo que será una excelente oportunidad para interactuar con dos demócratas clave del Senado”, escribió, en referencia al senador por Nueva York.

El nombre de Zuckerman aparece en repetidas ocasiones en los archivos del Departamento de Justicia. En 2009, intercambió correos con Epstein sobre cómo influir en la cobertura mediática de la declaración de culpabilidad del financiero en 2008. En uno de esos mensajes, según los documentos, Zuckerman escribió: “Estamos haciendo una edición importante pese a grandes objeciones”.

Apenas unos días antes de la invitación de Zuckerman en 2012, Epstein fue convocado a una recaudación de fondos para la republicana neoyorquina Nicole Malliotakis, quien entonces era asambleísta estatal. El evento —que finalmente se pospuso debido al huracán Sandy— iba a estar copatrocinado por John Catsimatidis, multimillonario propietario de la cadena Gristedes y destacado donante republicano.

Según Business Insider, el nombre de Catsimatidis figuraba en la libreta de direcciones de Epstein de 1997.

Un vocero de Malliotakis declaró a The Independent: “La congresista nunca se reunió con [Epstein], no lo invitó a ningún evento y nunca recibió una donación suya”.

open image in gallery Un correo electrónico de 2012 invitaba a Epstein a asistir a un acto de recaudación de fondos para el exsenador Max Baucus en la casa de un multimillonario ( US Department of Justice )

Al año siguiente, un empleado de una firma de recaudación de fondos políticos envió un mensaje similar al financiero.

“Estimado Jeffrey, espero que hayas recibido una invitación para la fiesta del congresista Hakeem Jeffries este miércoles por la noche en Manhattan”, señalaba el correo, que añadía que el evento prometóa ser “una gran noche”.

En 2017, más de una década después de su primer arresto, Epstein recibió otra invitación para una cena con Jeffries, ya entonces el principal demócrata en la Cámara de Representantes. El encuentro, que incluía una recepción con invitados, fue organizado por la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, cuya relación con Epstein motivó el año pasado una votación de censura.

En febrero de 2013, un colaborador de otra firma de recaudación política escribió a Epstein “en nombre” del entonces representante por Nueva York Joe Crowley, quien permaneció en el cargo hasta 2019.

“Jeffrey, espero que puedas acompañarme en mi fiesta de cumpleaños el próximo mes”, decía la invitación.

La celebración estaba prevista en el hotel Dream Downtown de Manhattan e incluía una actuación del cantante Willie Nile; según los documentos, el delincuente sexual condenado volvió a recibir una invitación para la gala de Crowley al año siguiente.

open image in gallery Un correo electrónico de 2013 invitaba a Epstein a una fiesta con el representante por Nueva York Hakeem Jeffries ( US Department of Justice )

Epstein también recibió invitaciones a encuentros de carácter más empresarial.

En abril de 2011, un exagente de la DEA convertido en directivo de una firma de seguridad privada lo invitó a una sesión informativa con el entonces representante por Nueva York Peter King, quien representó a Long Island hasta 2021. El evento estaba previsto en el Metropolitan Club, un exclusivo club social del Upper East Side de Manhattan.

“Sea nuestro invitado en un desayuno informativo con el congresista Peter King”, decía la invitación. El tema previsto era “Seguridad Nacional”.

La mayoría de los portavoces de los legisladores mencionados no respondió a las solicitudes de comentarios de The Independent. Solo dos oficinas contestaron y afirmaron que los funcionarios electos nunca se reunieron con Epstein.

Todos los legisladores mencionados que aún están en el cargo votaron a favor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligó al Departamento de Justicia a publicar sus registros sobre el caso, aunque figurar en esos documentos no constituye prueba de conducta indebida.

Reuniones privadas

Tras declararse culpable, el multimillonario pedófilo también recibió varios correos electrónicos en los que se le invitaba a reuniones individuales con miembros del Congreso.

En julio de 2012, un empleado de una firma de recaudación política escribió a Epstein para preguntarle si estaría dispuesto a reunirse con el entonces representante por Nuevo México Martin Heinrich, hoy senador.

“El congresista Martin Heinrich estará mañana en Nueva York y le encantaría almorzar con usted alrededor de las 12:30 p. m., si tiene disponibilidad”, señalaba el mensaje.

open image in gallery Un correo electrónico de 2012 preguntaba a Epstein si estaría dispuesto a reunirse para almorzar en Nueva York con un congresista de Nuevo México ( US Department of Justice )

Entre 2011 y 2014, una mujer llamada Barbro Ehnbom contactó en repetidas ocasiones a Epstein para preguntarle si deseaba reunirse con la representante por Colorado Diana DeGette. En su intento por concertar el encuentro, destacó el compromiso de la congresista con la ciencia.

“¿Estás en Nueva York esta semana? El próximo lunes mi amiga, la congresista Diana DeGette, de Colorado, vendrá a la ciudad para la gala de la Fundación de Células Madre de Nueva York”, escribió Ehnbom en un correo de octubre de 2011. “Es una de las pocas personas en el Congreso con una agenda científica y es una buena persona. ¿Quieres conocerla?”.

Un vocero de DeGette aseguró que la congresista no tenía conocimiento de la relación de Ehnbom con Epstein y que nunca se reunió con el financiero caído en desgracia.

“El señor Epstein no asistió a las recaudaciones mencionadas en los correos enviados hace más de una década, ni la representante DeGette ha recibido contribuciones de campaña del señor Epstein”, declaró el portavoz a The Independent. “La representante DeGette está a favor de que se hagan públicos los archivos Epstein en su totalidad”.

open image in gallery Un correo electrónico de 2014 en el que se hablaba de una posible reunión entre Epstein y una congresista de Colorado ( US Department of Justice )

Mientras operadores políticos intentaban reiteradamente acercar a legisladores a Epstein, el propio financiero también movía fichas para estrechar lazos con exmiembros del Congreso.

En mayo de 2011, su asistente trató de concertar una reunión con el exsenador demócrata por Maine George Mitchell, retirado del cargo en 1995. Dos años después, en noviembre de 2013, el propio Epstein le escribió para decirle que “había sido un placer” conocerlo.

Al año siguiente, el exsenador demócrata por Nebraska Bob Kerrey, quien dejó el Senado en 2001, fue invitado a almorzar en la amplia mansión de Epstein en Manhattan.

Entre los posibles asistentes también figuraban nombres de alto perfil como el inversionista Peter Thiel y el actual director de la CIA, Bill Burns, una muestra de que la red de contactos de Epstein se extendía mucho más allá del Capitolio.

Traducción de Leticia Zampedri