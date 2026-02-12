Mace advierte a Piers Morgan sobre los archivos Epstein: “Uno de los mayores encubrimientos de la historia de EE. UU”

Nancy Mace afirma que algunos de los nombres de los archivos Epstein que el Departamento de Justicia mantiene en secreto son “espeluznantes” y describe las censuras como “uno de los mayores encubrimientos de la historia de Estados Unidos”.

“Te sorprenderían algunos de los nombres que vi en correos electrónicos que protege el Departamento de Justicia”, dijo la congresista de Carolina del Sur al presentador británico Piers Morgan el miércoles.

“Hablamos de personas de ambos lados del espectro político. Estamos hablando de gente famosa, gente rica... primeros ministros, exprimeros ministros, expresidentes, personalidades de los medios de comunicación que aparecen nombrados en estos archivos.

“Por eso digo que esto va a pasar a la historia como... uno de los mayores encubrimientos de la historia estadounidense”.

Se produce después de que el DOJ publicó el mes pasado más de tres millones de archivos, incluidas 180.000 imágenes y 2.000 videos, lo que provocó indignación por las censuras significativas. En consecuencia, el Departamento anunció que se permitiría a los miembros del Congreso ver en persona los expedientes sin censura.

Mace dijo a CNN el miércoles que ya había ido a ver los archivos sin censura y que planeaba una segunda visita. Además, describió la configuración para ver los documentos como “insultante” y añadió que “algunos de los documentos ni siquiera se pueden encontrar dentro del sistema”.

La representante de Carolina del Sur fue una de las republicanas que forzaron la votación en la Cámara de Representantes de la legislación sobre la publicación completa de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia y criticó en repetidas ocasiones al Departamento y a sus dirigentes por no perseguir de forma más agresiva a los presuntos cómplices del difunto delincuente sexual convicto.

“Personalmente, perdí toda la fe en nuestro Departamento de Justicia. Es un sistema de injusticia”, declaró Mace a CNN el miércoles. “Hay pruebas, hay cómplices, no se puede tener miles de víctimas y no tener más cómplices que uno”.

También agregó: “No hay ningún esfuerzo, en absoluto, para perseguir a los depredadores en los casos Epstein. Y es devastador, pero es importante que saquemos esa lista de posibles coconspiradores”.

Las masivas redacciones suscitaron críticas a ambos lados del espectro político y legisladores de ambos partidos revisaron los archivos sin censura desde que se hicieron públicos.

Los congresistas demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna, junto con el republicano Thomas Massie, visitaron el lunes el Departamento de Justicia para revisar, a través de una terminal segura, los archivos que permanecen retenidos por su carácter sensible.

Una de las víctimas de Epstein tenía solo nueve años, según Raskin, mientras que Massie dijo que los archivos que había visto sugerían que un alto funcionario de un gobierno extranjero estaba presuntamente implicado en su red de tráfico sexual.

La fiscal general Pam Bondi se enfrentó el miércoles a un interrogatorio de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes que derivó en una pelea a gritos con los demócratas. Bondi gritó insultos a varios de sus interrogadores y ofreció una apasionada defensa del legado del presidente Donald Trump.

Traducción de Olivia Gorsin