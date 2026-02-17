Caso Epstein: autoridades investigarán el infame rancho Zorro, ahora propiedad de un republicano MAGA

Los legisladores estatales de Nuevo México están investigando si Jeffrey Epstein traficó con mujeres jóvenes y niñas y abusó sexualmente de ellas en su propiedad del rancho Zorro, a las afueras de Santa Fe, después de que se cerraran investigaciones anteriores sin que se presentaran cargos.

La Cámara de Representantes del estado de Nuevo México votó de manera unánime a favor de crear lo que los legisladores denominan una “Comisión de la Verdad” para escuchar a los supervivientes y averiguar qué ocurrió exactamente en el rancho después de que el acaudalado delincuente sexual lo adquiriera en 1993.

La subcomisión investigadora tendrá poder de citación para recabar testimonios, registros y otras pruebas con el fin de “reconstruir toda la historia”, según la representante estatal demócrata Andrea Romero.

Los residentes de Nuevo México “merecen saber la verdad sobre lo que ocurrió en el rancho Zorro y quién lo sabía”, manifestó en una declaración tras la votación del lunes.

“Llevamos años escuchando acusaciones y rumores sobre las actividades de Epstein en Nuevo México, pero, por desgracia, las investigaciones federales no han logrado reunir un expediente oficial”, agregó.

Los legisladores de Nuevo México están investigando el famoso rancho Zorro de Jeffrey Epstein con órdenes de comparecencia para escuchar el testimonio de los supervivientes y otras figuras poderosas relacionadas con el difunto delincuente sexual ( Department of Justice )

“Con esta Comisión de la Verdad, por fin podremos llenar los vacíos investigando las fallas que llevaron a las horribles acusaciones de abuso y crimen en el rancho Zorro, para que podamos aprender de las mismas y evitar que tales atrocidades ocurran en nuestro estado en el futuro”, según Romero.

La víctima de Epstein, Virginia Giuffre, que murió en 2024, fue fotografiada en el rancho Zorro, y otras supervivientes de sus abusos, incluidas Annie Farmer y “Jane”, han descrito los abusos que sufrieron a manos de Epstein y Maxwell en la propiedad.

La investigación penal estatal de 2019 sobre las actividades de Epstein en Nuevo México se cerró en el plazo de un año sin que se presentaran cargos. Epstein murió en la cárcel ese verano mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico en Nueva York. La muerte fue declarada suicidio.

Tras la aprobación de la Ley federal de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia ha hecho públicos más de 3 millones de documentos, entre ellos más de 2.000 videos y 180.000 imágenes, de sus archivos derivados de las investigaciones estatales y federales sobre el difunto delincuente sexual y su socia Ghislaine Maxwell.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Nuevo México escribió una carta a los funcionarios federales para exigir copias sin censura de un correo electrónico anónimo de 2019 a un locutor de radio local que alegaba que en el rancho Zorro habían muerto “chicas extranjeras” estranguladas.

La Comisaria de Tierras Públicas del estado, Stephanie García Richards, también instó a los investigadores estatales y federales a investigar una “inquietante acusación” de que dos niñas fueron enterradas cerca del rancho.

La subcomisión recién creada en la legislatura estatal funcionará hasta finales de año con un presupuesto de 2 millones de dólares, financiados por un acuerdo de 2023 entre el fiscal general del estado, Raúl Torrez, y varias empresas de servicios financieros por no haber detectado abusos en la propiedad.

El autodenominado "republicano seguidor de Trump y el movimiento MAGA" Don Huffines está detrás de una entidad que compró el rancho de Epstein en Nuevo México tras su muerte. El candidato a contralor de Texas ha prometido cooperar con las autoridades que investigan la propiedad ( Getty Images )

Epstein compró el rancho, que tiene su propia pista de aterrizaje y helipuerto, al exgobernador de Nuevo México Bruce King. La propiedad donde el fallecido multimillonario agresor sexual está acusado de abusar de mujeres y niñas durante un periodo de 26 años incluye una pista de aterrizaje, un helipuerto y una mansión de 2.480 metros cuadrados en lo alto de una colina. El terreno se puso a la venta por primera vez en julio de 2021, dos años después de la muerte de Epstein. En aquel momento estaba valorado en 27,5 millones de dólares.

La propiedad fue adquirida por un empresario que apoya al presidente Donald Trump y se postula para contralor de Texas, según los registros estatales. Don Huffines, de 67 años, un autodenominado “republicano seguidor de Trump y el movimiento MAGA”, está detrás de una entidad llamada San Rafael Ranch LLC, que The Santa Fe New Mexican vinculó a Huffines a través de solicitudes de registros públicos.

La propiedad fue valorada a efectos fiscales en 21,1 millones de dólares para el año fiscal 2023, y la LLC argumentó que la “notoriedad” de Epstein y su mayor precio de venta merecían una valoración más baja.

Más tarde, el asesor del condado de Santa Fe revalorizó la propiedad para ese año fiscal en 13,4 millones de dólares, y la dirección se cambió de 49 Zorro Ranch Road a 49 Rancho San Rafael Road en 2024.

El sitio web de su campaña lo describe como un “republicano de Trump” que quiere aplicar el modelo DOGE al gobierno estatal, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa encabezada por Elon Musk para recortar presupuestos federales, despedir a miles de trabajadores y cancelar contratos y subvenciones.

También promociona el respaldo de los “principales líderes de MAGA”, como el senador de Texas Ted Cruz y el fallecido activista de derecha Charlie Kirk.

“Cuatro años después de la muerte del Sr. Epstein, la familia Huffines adquirió en subasta pública una propiedad en Nuevo México cuyos beneficios se destinaron a sus víctimas. Antes de la subasta, nunca habían visitado la propiedad”, declaró a The Independent Allen Blakemore, portavoz de la campaña de Huffines.

“Las fuerzas de seguridad locales, estatales o federales nunca se han puesto en contacto con los propietarios para solicitarles el acceso al rancho San Rafael”, añadió. “Si lo hacen, y cuando lo hagan, por supuesto se les concederá plena y total cooperación”.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita www.988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas.

Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.