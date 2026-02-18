Lara Trump afirma que ya existe un discurso presidencial para anunciar el hallazgo de vida extraterrestre

Lara Trump, nuera de Donald Trump, afirmó que el presidente tiene un discurso ya redactado y está listo para dirigirse al país en caso de que se confirme el descubrimiento de vida extraterrestre.

La declaración la hizo durante un episodio del pódcast Pod Force One, del New York Post, publicado el miércoles, cuando fue consultada sobre los comentarios del expresidente Barack Obama, quien el fin de semana insinuó en una entrevista que cree en la existencia de ovnis.

“Escuché en tu pódcast que hablaste con el presidente sobre los ovnis. ¿Crees que está a punto de hacer un anuncio al respecto? Porque el presidente Obama estuvo en un pódcast diciendo que cree en los ovnis y dejando entrever que vio algo cuando era presidente”, preguntó la conductora Miranda Devine.

“Lo curioso es que le preguntamos a mi suegro sobre eso. Le dijimos: ‘Bueno, ¿qué sabes?’”, comenzó Lara.

No obstante, según relató, el presidente se mostró “un poco evasivo” cuando ella y su esposo, Eric Trump, le preguntaron sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

open image in gallery Lara Trump, la nuera de Donald Trump, aseguró que el presidente ya tiene listo un mensaje para anunciar la posible existencia de vida alienígena ( Pod Force One )

“Eric y yo estábamos como: ‘Dios mío, ni siquiera nos lo quiere contar del todo, quizá hay algo más detrás’”, relató.

“Escuché por ahí que mi suegro ha dicho que tiene un discurso preparado y que, llegado el momento adecuado… no sé cuál sería ese momento… lo va a sacar y hablará de algo relacionado con algún tipo de vida extraterrestre”, añadió Lara.

Sus comentarios se producen después de que Barack Obama hiciera una llamativa declaración el fin de semana en el pódcast No Lie With Brian Tyler Cohen.

Al ser consultado sobre extraterrestres, el expresidente respondió: “Son reales, pero yo no los he visto, y no están ocultos en… ¿cómo era?”. “No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”.

La frase desató una ola de reacciones en internet, lo que llevó a Obama a aclarar su postura en Instagram.

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero ya que ha generado tanta atención, permítanme aclararlo”, escribió el exmandatario. “Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida allá afuera”.

open image in gallery Durante un pódcast el fin de semana, Barack Obama declaró con firmeza que los extraterrestres existen ( Getty )

“Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que es poco probable que los extraterrestres los hayan visitado. Además, durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan hecho contacto con nosotros”.

Para reforzar su punto, remató: “¡De verdad!”.

Durante años ha circulado la teoría de que extraterrestres y ovnis estarían ocultos en la enigmática base del Área 51, en el sur de Nevada. Además, un documental estrenado el año pasado sugirió que Trump podría confirmar próximamente la existencia de otras formas de vida.

En La era de la divulgación, el director Dan Farah plantea que una operación masiva de encubrimiento gubernamental ha ocultado la existencia de inteligencia no humana, pero que ese secreto estaría cerca de salir a la luz.

“Creo que es solo cuestión de tiempo: tras el estreno de esta película, un presidente en ejercicio subirá al podio y dirá al mundo: 'No estamos solos en el universo'”, declaró Farah a Entertainment Weekly a finales de noviembre.

“Es el momento más significativo que puede tener un líder”.

A pesar de las afirmaciones de Farah, Trump todavía no ha ofrecido una respuesta pública y definitiva sobre la existencia de vida extraterrestre.

Traducción de Leticia Zampedri