Víctima de Epstein creyó que “iba a morir” mientras él la violaba en su avión privado

Una mujer que fue llevada a la isla privada de Jeffrey Epstein afirmó que pensó que iba a morir cuando él abusó sexualmente de ella durante un vuelo rumbo al Caribe.

Juliette Bryant, de 43 años, aseguró que el financiero —condenado por delitos sexuales— la violó en repetidas ocasiones después de haber sido reclutada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2002, cuando era universitaria y aspiraba a convertirse en modelo.

En declaraciones a Sky News, contó que creyó que sus sueños “se estaban haciendo realidad” cuando, a los 22 años, fue contactada por un grupo de mujeres que le hicieron pensar que podría “marcar la diferencia” para su familia y mejorar su situación económica a través del modelaje.

Bryant explicó que primero la trasladaron a Nueva York y que después le informaron que viajaría al Caribe con Epstein.

Según su relato, las mujeres que la reclutaron la esperaban en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, donde abordó el jet privado y la sentaron junto a Epstein.

open image in gallery Juliette Bryant, quien afirma que pensó que iba a morir tras ser víctima de trata por parte de Jeffrey Epstein ( Sky News )

“Cuando el avión despegó, empezó a tocarme a la fuerza entre las piernas y entré en pánico. De repente pensé: ‘Dios mío, mi familia no va a volver a verme; estas personas podrían matarme’”.

“Me asusté mucho. Fue algo que cambió mi vida por completo. Me di cuenta de que tenía que ser amable y mostrarme cordial, porque entendí que estaba en peligro”.

Juliette afirmó que las mujeres que la reclutaron para Epstein se rieron mientras él la violaba durante el vuelo.

“Lo vieron y se rieron”, dijo. “Estaba aterrada. Todo esto me cambió por completo. No sabía qué hacer y de verdad pensé que iba a morir”.

Además, aseguró que, una vez en Little St James, la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no tenía “ninguna forma de escapar”.

“Tenían mi pasaporte y, para entonces, ya habíamos aterrizado en una de las islas del Caribe. Luego nos llevaron en helicóptero hasta su isla”, explicó.

“No había manera de huir. No soy lo suficientemente fuerte como para nadar y salir de allí. No habría podido”.

open image in gallery Jeffrey Epstein murió en su celda el 10 de agosto de 2019 ( US Department of Justice )

También contó a Sky News que después tomó más vuelos hacia las residencias de Epstein en Nueva York, Palm Beach, París y Nuevo México.

Juliette afirmó que aún lidia con las secuelas del abuso.

“Entro a Facebook y veo la cara de Epstein. Entro a X y veo la cara de Epstein”, señaló.

“Miro las noticias y ahí está otra vez. “A veces me provoca una sensación física de malestar, si soy sincera. Está siempre presente y no hay escapatoria”.

El Departamento de Justicia estadounidense publicó millones de documentos del caso Epstein, lo que aporta mayor claridad sobre su red de contactos de alto nivel.

La última entrega —que se espera sea la definitiva— contiene alrededor de tres millones de páginas, incluidas 180.000 imágenes y cerca de 2.000 videos. En total, se han publicado 3,5 millones de documentos.

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor de 18 años, murió en 2019 en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio.

Traducción de Leticia Zampedri