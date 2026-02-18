Epstein enviaba $25.000 al jefe de ginecología de la Universidad de Ohio cada tres meses, según archivos

Jeffrey Epstein dio pagos trimestrales al jefe del departamento de ginecología de la Universidad Estatal de Ohio (OSU), según correos electrónicos recientemente publicados.

El Dr. Mark Landon, ginecólogo y obstetra del Centro Médico Wexner de la facultad, recibió presuntamente hasta 25.000 dólares por transferencia durante un periodo no especificado a principios de la década de 2000.

También recibió varios paquetes de los socios de Epstein desde 2001 hasta al menos 2004, aunque se desconoce el contenido de los mismos.

Los supuestos pagos se revelaron en la última tanda de documentos relacionados con el desprestigiado financiero y pederasta, que se hizo pública en enero de 2026.

Un intercambio de correos electrónicos de 2006 entre Epstein y un asesor sugiere que el Dr. Landon debía recibir pagos en enero, abril, julio y octubre de ese año.

open image in gallery El profesor de ginecología de la OSU, el Dr. Mark Landon, habría recibido 25.000 dólares al trimestre de Jeffrey Epstein ( OSU )

“¿Seguimos pagando a Mark Landon?”, escribió un hombre llamado Darren. “Eric se encargaba de esto, así que no estoy seguro de lo que se decidió cuando se hizo el pago anterior.

El acuerdo de Landon exige pagos trimestrales de 30.000 dólares a Landon los días 15 de enero, abril, julio y octubre”, continúa. Y señala: “El pago anterior realizado a Landon fue de 25.000 dólares y no de 30.000.

El contrato puede rescindirse libremente con un acuerdo previo de 15 días. ¿Debe NYSG hacer el pago a Landon antes del 15 de enero y, si es así, por $25K o $30K? Por favor, oriéntame”.

Epstein contestó más tarde: “75 al año”, sin dar más contexto.

Sin embargo, otro intercambio de correos electrónicos, fechado el 11 de abril de 2005, parece indicar que “Eric” supervisó un pago al Dr. Landon.

“El pago trimestral de 25 mil dólares del Dr. Landon está vencido, por favor, apruébalo”, escribió Eric.

Horas más tarde, Eric dijo que había facturado a “LHW/Abigail” los 25.000 dólares.

“Para que sepas: en los pagos trimestrales del Dr. Landon, nosotros (NYSG) facturamos a LHW/Abigail por adelantado como hemos hecho en años anteriores”, escribió.

open image in gallery Epstein fue declarado culpable en 2008 por delitos sexuales contra menores, aunque sus presuntos pagos a Landon son anteriores a tal fecha ( AP )

Se desconocen las identidades de LHW y Abigail, así como los motivos de los pagos.

Sin embargo, se sabe que uno de los clientes de Epstein en aquella época era Les Wexner, entonces director ejecutivo de Victoria’s Secret. El segundo nombre de Wexner es Herbert. Desde 1993, el filántropo está casado con su esposa, Abigail.

Wexner construyó su fortuna a través de la icónica empresa de lencería y supervisa marcas como Abercrombie & Fitch. El multimillonario donó 100 millones de dólares a la escuela, lo que llevó a que el hospital recibiera su nombre en 2012. El Dr. Landon trabaja en el centro médico desde 1987.

Sin embargo, ni Wexner ni el Dr. Landon han sido acusados de ningún delito relacionado con el caso Epstein. El obstetra sigue trabajando en Ohio State e incluso una sala de visitas del hospital lleva su nombre.

En una declaración facilitada a NBC 4, el Dr. Landon negó haber cometido delito alguno en relación con Jeffrey Epstein.

“No proporcioné ninguna atención clínica a Jeffrey Epstein ni a ninguna de sus víctimas”, aseguró Landon. Y argumentó: “Fui consultor remunerado del New York Strategy Group en relación con posibles inversiones en biotecnología de 2001 a 2005. No tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva; me parece reprobable y me siento fatal por las víctimas de Epstein”.

open image in gallery El Dr. Landon sigue siendo profesor en la OSU e incluso una sala de espera lleva su nombre ( AP2012 )

Wexner ofreció una disculpa pública por su asociación con Epstein en 2019, y alegó que había terminado su relación en 2007.

“Me avergüenza que, como a tantos otros, el Sr. Epstein me engañara”, escribió. Y observó: “Ahora sé que mi confianza en él fue totalmente errónea y lamento mucho haberme cruzado en su camino”.

Los vínculos de Epstein con destacados académicos están documentados desde hace tiempo, ya que el pederasta pasó años cultivando relaciones con destacados científicos, profesores y filósofos.

Noam Chomsky, considerado el “padre de la lingüística moderna”, envió un efusivo correo electrónico a Epstein en 2019, cuando se disparó la atención de la prensa hacia el pederasta.

“He observado la horrible forma en que la prensa y el público te están tratando”, escribió Chomsky. “Es doloroso decirlo, pero creo que lo mejor es ignorarlo”.

“Es especialmente cierto ahora con la histeria que se ha desarrollado sobre el maltrato a las mujeres, que ha llegado al punto de que incluso cuestionar una acusación es un crimen peor que el asesinato”, añadió.

open image in gallery Noam Chomsky mantiene una larga amistad con Jeffrey Epstein ( House Oversight Committee )

Otro destacado académico mencionado en los archivos es el profesor de informática de Yale, David Gelernter.

El dúo intercambió varios correos electrónicos sobre mujeres, en los que el profesor de Yale escribía a Epstein que “las mujeres hermosas” son “la fuente de combustible de toda la creatividad humana”.

En otro correo electrónico, le dijo a Epstein que planeaba contratar a una “editora” basándose en su aspecto.

“Estudiante de último grado de Yale, trabajó en Vogue el verano pasado, dirige su propia revista universitaria, licenciada en arte, completamente conectada, rubia pequeña y guapa”, escribió Gelernter.

El profesor llegó a escribir en un correo electrónico que le “encantaría” recibir a Epstein en Yale, a pesar de que el desprestigiado financiero había sido condenado por delitos sexuales contra menores dos años antes de que se enviara el mensaje.

Su correspondencia aparentemente llegó a su fin en 2015, después de que Epstein rechazara una oferta para invertir en la empresa emergente del hijo de Gelernter.

Desde entonces, Gelernter dejó de impartir clases en la universidad, según un correo electrónico visto por el Yale Daily News.

The Independent se puso en contacto con la OSU, el Dr. Mark Landon y el Dr. David Gelernter en busca de comentarios.