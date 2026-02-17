Trump rompe el silencio sobre supuesta relación de Kristi Noem con su asesor tras revelación del Wall St Journal

El presidente Donald Trump abordó por primera vez las especulaciones de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mantiene una relación extramatrimonial con su principal asesor, Corey Lewandowski.

Un miembro de la prensa hizo a Trump la pregunta directamente sobre la rumoreada relación, que tanto Noem como Lewandowski han negado, a bordo del Air Force One el lunes por la noche. Le pidió su opinión sobre si constituía una “mala imagen” para su administración y si era probable que Noem siguiera en su puesto mucho más tiempo.

“No sé sobre eso”, respondió el presidente, “es decir, no había oído hablar de eso. Lo voy a averiguar, pero no había oído hablar de eso”.

El supuesto romance entre Noem y Lewandowski, ambos casados, ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga mediática. No obstante, la exgobernadora de Dakota del Sur ha tachado la historia de “mentira repugnante”.

El asunto revivió la semana pasada cuando The Wall Street Journal publicó un escandaloso reportaje sobre la gestión de Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El periódico alegó que la “estrecha relación de ambos ya había incomodado a Trump y a sus principales asesores” y era un secreto a voces dentro de la administración.

open image in gallery La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha calificado de “mentira repugnante” los rumores de que mantiene una relación sentimental con su principal asesor, Corey Lewandowski ( AP )

Asimismo, afirmaba que el presidente había rechazado la idea de que Lewandowski fuera el jefe de gabinete de Noem “debido a los informes de una relación romántica entre ambos, que él ha seguido sacando a colación, según los funcionarios”.

El reportaje detallaba que la secretaria se mudó a una casa frente al mar propiedad del gobierno en una base militar de Washington D. C., proporcionada para el jefe de la Guardia Costera, después de que unas fotos de tabloide mostraran a Lewandowski “yendo y viniendo de su apartamento y el de Noem al otro lado de la calle el año pasado”.

Un portavoz del DHS aseguró al WSJ que Noem se había mudado a la casa por razones de seguridad y que paga alquiler en la propiedad.

La subsecretaria del departamento, Tricia McLaughlin, declaró a The Independent: “El Sr. Lewandowski trabaja como asesor de la secretaria. La secretaria, como todos los anteriores, cuenta con varios asesores de alto nivel.

Este departamento no pierde el tiempo con chismes escabrosos e infundados: tenemos trabajo real que hacer para mantener la seguridad del país estadounidense y de sus ciudadanos. Algo que la anterior administración no hizo durante cuatro años”.

open image in gallery Lewandowski es una figura conocida en el mundo de Trump y fue el primer jefe de campaña del presidente en 2016 ( AP )

Por otro lado, el Wall Street Journal alega, citando fuentes internas del DHS, que el departamento de Noem funciona en un estado de “caos constante” y describía a la secretaria como una política que ha tratado de “pulir su propia fama siempre que puede”.

La acusa también de escenificar “una represión de la inmigración que acapara titulares, al tiempo que margina a rivales y disidentes [...] muy pendiente de su estilo, con el peinado y maquillaje listos para salir en televisión”. Además, afirma que estaba celosa del zar fronterizo de Trump, Tom Homan, que fue enviado para restablecer el orden en la Operación Metro Surge en Minneapolis el mes pasado, y procura hacer más apariciones en televisión que su rival.

Un portavoz del DHS rebatió muchos de los puntos planteados en la historia y alegó que la acusación en cuanto a Homan era falsa.

La administración de Trump ha seguido respaldando a Noem, incluso después de los tiroteos mortales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota en enero, a los que la secretaria acusó de intentar participar en terrorismo doméstico cuando fueron abatidos por agentes federales.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, ha insistido en que el presidente mantiene plena confianza en Noem. Recientemente, aseguró: “El presidente Trump y la secretaria Noem han garantizado la frontera más segura en la historia de nuestra nación, y nuestra patria es indudablemente más segura hoy de lo que era cuando el presidente asumió el cargo el año pasado”.