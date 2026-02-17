Naomi Campbell tuvo mucho más contacto con Epstein de lo que se creía, según revelan los archivos

La supermodelo británica Naomi Campbell tuvo más contacto con el delincuente sexual Jeffrey Epstein del que se conocía hasta ahora, según documentos publicados por la administración de Trump.

Campbell ha reconocido su relación en el pasado con Epstein, a quien conoció en los círculos selectos de la moda. La modelo británica ha trabajado para Victoria’s Secret, la marca de lencería que fue propiedad del multimillonario Les Wexner, cuyas finanzas gestionó en su momento Epstein. Un exnovio presentó a Campbell a Epstein en su fiesta cuando cumplió 31 años en 2001, según ha declarado ella misma.

Campbell ha mantenido durante mucho tiempo que no era consciente de la mala conducta del difunto financiero el tiempo que se conocieron.

En una declaración en video de 2019, calificó sus crímenes de enfermizos e “indefendibles”.

Sin embargo, antes de deslindarse, parece que Campbell estuvo en contacto regular con Epstein, incluso después de que estuviera en la cárcel en 2008 en Florida por solicitar la prostitución de una menor, según documentos analizados por The New York Times.

open image in gallery La supermodelo Naomi Campbell mantuvo contacto por motivos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, según los documentos, aunque insiste en que desconocía totalmente cualquier fechoría ( YouTube )

El nombre de Campbell aparece casi 300 veces en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, aunque algunos archivos están duplicados, según el Times.

The Independent se ha puesto en contacto con representantes de Campbell en busca de comentarios.

“Antes de la detención de Epstein en 2019 en Nueva York, mi cliente no sabía nada de su atroz conducta criminal”, afirmó su abogado, Martin Singer, al Times. Asimismo, argumentó: “Si mi cliente se hubiera encontrado alguna vez con alguna mujer joven de la que pensara que estaba siendo víctima de Epstein, habría tomado medidas inmediatas para ayudarla”.

Los archivos incluyen el nombre de Campbell en un documento llamado “Lista de personas que necesitan la dirección de JE”, en el que se detallaba información sobre cómo mantener correspondencia con Epstein en prisión.

El abogado de Campbell aseguró al Times que durante finales de la década de 2000 y principios de 2010, cuando Campbell vivía en Rusia, ella no sabía que Epstein era un delincuente sexual y no tenía ni idea de quién había hecho la lista o por qué el nombre de la modelo estaba incluido.

En 2010, un documento registra que Epstein ordenó a su asistente que invitara a la ejecutiva de ropa Linda Wachner a su casa para una reunión con Campbell.

open image in gallery Epstein presumió de sus vínculos con Campbell y la marca Victoria’s Secret para reclutar a una víctima adolescente, según declaró posteriormente el individuo a los investigadores ( Getty )

El abogado de Campbell indicó al periódico que la reunión se debió a que la modelo estaba “intentando hacer una línea de lencería y trajes de baño” y Epstein “le hizo creer que él podía ayudarla con eso”. Wachner se conectó a distancia a la reunión, según su abogado, y no surgió ninguna asociación empresarial.

En resumidas cuentas, según el abogado de Campbell, la modelo acudió al despacho de Epstein para “3 o 4 reuniones de trabajo”, pero nunca para ningún “evento o reunión social”.

Ese mismo año, Epstein fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Campbell en Francia y a un acto en París para celebrar el trabajo de la modelo con la casa de moda Dolce & Gabbana.

El abogado de Campbell argumentó que ella no hizo la lista de invitados del primer evento, al que Epstein no asistió, y que Epstein asistió brevemente al segundo.

open image in gallery Epstein mantenía amplios vínculos con el mundo de la moda, incluso a través de su asociación con el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel (derecha), que murió en prisión mientras era investigado por delitos sexuales ( US District Attorney’s Office )

Múltiples víctimas de Epstein alegaron durante las conversaciones con los investigadores que vieron a Campbell en reuniones vinculadas a Epstein, incluida una cena en su mansión de Nueva York y la presencia de Campbell en la isla de Epstein.

El abogado de Campbell declaró al Times que la modelo, junto a “un grupo de personas que iban a una carrera de F1”, hizo escala en la isla de Epstein “en un transbordo de un vuelo comercial”.

En un intercambio de correos electrónicos de 2016, por su parte, aparece una discusión en la que se hace referencia a que Campbell intentó utilizar el avión de Epstein.

El abogado de Campbell planteó que la modelo había estado en el avión de Epstein “en algunas ocasiones, pero nunca observó ninguna conducta inapropiada de ningún tipo”.

Los archivos también muestran a Epstein supuestamente utilizando su proximidad a Campbell para mejorar su propia reputación.

open image in gallery Campbell visitó la oficina en la residencia de Epstein y su isla privada ( DOJ )

En 2020, una víctima anónima declaró a los investigadores que conoció a Epstein cuando tenía 15 años, y que él le prometió conseguirle trabajo en Victoria’s Secret y presumió su relación con Campbell y Wexner.

Los representantes de Campbell dicen que ella desconocía que Epstein utilizara su nombre en esas conversaciones y que se hizo “totalmente sin su conocimiento ni autorización”.

Ghislaine Maxwell, la socialité británica desprestigiada y lugarteniente de Epstein que cumple condena en una prisión federal de EE. UU., declaró que el Departamento de Justicia la entrevistó el año pasado acerca de los vínculos de Epstein con diversas figuras públicas de alto nivel, entre ellas Campbell.

Epstein cortejó a amigos influyentes de la política, los medios de comunicación, las empresas y el mundo académico, aunque sus vínculos con el mundo de la moda pueden ser de los más significativos en sus décadas de abusos.

open image in gallery La asociada de Epstein encarcelada Ghislaine Maxwell ha dicho que los investigadores del Departamento de Justicia le preguntaron una vez sobre Campbell ( House Oversight Committee )

El financiero utilizaba sus contactos en el mundo de la moda para atraer a las víctimas a su red y les prometía que podría ponerlas en contacto con personalidades y marcas de alto nivel y ayudarlas en sus carreras.

Más allá de los vínculos de Epstein con Wexner y Campbell, Epstein también era amigo de Donald Trump durante la época en que era propietario del concurso Miss Universo y de la agencia Trump Models.

Otro socio destacado de Epstein fue el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, que se suicidó en prisión mientras era investigado por presunta violación y tráfico de menores.

Brunel fue acusado de traficar con decenas de mujeres y niñas para Epstein.