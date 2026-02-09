Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, que cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores, ejerció su derecho a guardar silencio en virtud de la Quinta Enmienda durante una declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el lunes.

David Oscar Markus, abogado de Maxwell, dijo previamente al representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que su clienta planeaba invocar la Quinta Enmienda si era citada. Alegó que era para proteger sus recursos en curso.

“Si el Comité procede ahora, la Sra. Maxwell invocará su privilegio contra la autoincriminación y se negará a responder a las preguntas”, escribió Markus en una carta de enero a Comer.

Sin embargo, Markus dijo anteriormente que la decisión de Maxwell de permanecer en silencio podría ser revocada si ella recibiera algún tipo de clemencia. Aunque el presidente reconoció su capacidad para indultar a Maxwell, no expresó su interés en hacerlo.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes obligó a Maxwell a comparecer en una declaración grabada como parte de su investigación en curso sobre la gestión gubernamental de los casos contra Epstein y Maxwell. Algunos legisladores acusaron a los funcionarios de encubrir información para proteger a otras personas de alto perfil.

open image in gallery El abogado de Maxwell dijo que no respondería a las preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a menos que se le concediera clemencia ( AP )

Los funcionarios del Departamento de Justicia ya interrogaron a Maxwell sobre otras personas que podrían haber cometido delitos contra víctimas de Epstein. Tras someterse a una entrevista que duró dos días, Maxwell fue trasladada repentinamente de una prisión de alta seguridad de Florida a otra de mínima seguridad de Texas.

En aquel momento, Markus dijo que Maxwell respondió “a todas y cada una de las preguntas... honestamente, de verdad, lo mejor que pudo”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de su declaración, Maxwell se mostró mucho menos complaciente.

The Independent solicitó comentarios a la oficina de David Markus.

Antes de la declaración del lunes, el representante Ro Khanna, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió a Comer que aclarara en qué preguntas piensa Maxwell ejercer su derecho a la Quinta Enmienda.

open image in gallery Maxwell era una íntima confidente de Epstein y actuaba como su representante en los intercambios de correos electrónicos ( US Department of Justice )

Khanna preguntó si Maxwell respondería preguntas sobre sus “cuatro coconspiradores nombrados” y 25 hombres que entraron en acuerdos secretos; si Epstein proporcionó al presidente Donald Trump acceso a chicas menores de edad cuando eran amigos; o gobiernos extranjeros con los que Epstein tuvo relaciones. Trump no fue acusado de ningún delito en relación con Epstein y negó haber cometido infracción alguna.

La declaración de Maxwell llega justo después de que el Departamento de Justicia hizo públicos tres millones de páginas de documentos del expediente Epstein del gobierno. Muchos de los documentos son correos electrónicos entre Epstein, Maxwell y terceros.

El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein para aumentar la transparencia pública. La legislación exigía al Departamento de Justicia que publicara versiones redactadas de todos los documentos relacionados con la investigación sobre Epstein, tras meses de retrasos.

Traducción de Olivia Gorsin