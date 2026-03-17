El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó formalmente a la fiscal general Pam Bondi para que responda sobre el manejo de los archivos vinculados al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La citación fue emitida el martes por el presidente del comité, el republicano James Comer, de Kentucky, quien exigió que Bondi comparezca para rendir declaración el 14 de abril.

En la carta que acompaña la citación, Comer señaló que el panel revisa una posible mala gestión en la investigación del gobierno sobre Epstein y su asociada, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en 2021.

“El comité tiene preguntas sobre cómo el Departamento de Justicia ha llevado la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, así como sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”, escribió.

Además, sostuvo que Bondi es “directamente responsable” de supervisar la revisión y la eventual publicación de estos archivos.

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El comité indicó que podría utilizar los resultados de la investigación para impulsar medidas legislativas que “fortalezcan” la lucha federal contra la trata sexual y revisen el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y de culpabilidad en casos de delitos sexuales.

Por su parte, el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Independent.

A comienzos de mes, el comité —de mayoría republicana— votó a favor de citar a Bondi para que testifique sobre su papel en la publicación de los archivos. Además, anunció que se espera que Bondi y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, informen a los legisladores en una sesión a puerta cerrada el miércoles.

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Traducción de Leticia Zampedri