Esposo de Kristi Noem da enigmática respuesta a reportes sobre dejar a su esposa y convertirse en mujer

Bryon Noem, esposo de Kristi Noem, ha desmentido una noticia según la cual habría insultado a su esposa en llamadas telefónicas y mensajes en línea con una dominatriz y habría expresado su deseo de convertirse en mujer.

Sobre el informe, Bryon Noem declaró a The Independent que “no todo [era] cierto”. No dio más detalles cuando se le pidió información adicional.

Según declaró en una entrevista con el periódico británico Daily Mail, publicada el viernes, el hombre de 56 años llevaba desde 2016 manteniendo una relación intermitente por Internet con Shy Sotomayor, una trabajadora sexual de 30 años conocida como Raelynn Riley.

Es la última de una serie de revelaciones sobre el marido de la recientemente destituida secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., quien ha mantenido un perfil bajo desde que se dio a conocer la noticia la semana pasada.

Sotomayor compartió grabaciones de llamadas telefónicas y capturas de pantalla de mensajes que, según ella, intercambió con Bryon Noem, en los que él le decía que era “mucho mejor” que su esposa. Según los mensajes, también expresó su deseo de pasar por un proceso de transición para convertirse en mujer.

En un mensaje reciente, el también director de una aseguradora de Dakota del Sur dijo que tenía “muchísimas ganas” de cambiarse el nombre por el de Crystal y que quería someterse a una cirugía plástica. “Quiero ser tu zorra trans”, decían los mensajes.

open image in gallery El esposo de Kristi Noem, Bryon Noem, desmintió un informe según el cual habría insultado a su esposa en llamadas telefónicas y mensajes en línea con una dominatriz ( AFP via Getty Images )

El medio relacionó el número de teléfono de Bryon Noem con los mensajes intercambiados con Sotomayor, y este también coincidía con una dirección de correo electrónico bajo el seudónimo “Chrystalballz666”.

Los mensajes que, según se informa, proceden de Bryon Noem, contrastan radicalmente con la oposición de Kristi Noem a los derechos de las personas transgénero. Como gobernadora de Dakota del Sur, firmó una ley discriminatoria para prohibir los tratamientos de reafirmación de género, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, para los menores del estado, e impidió que las niñas y mujeres transgénero participaran en equipos deportivos femeninos.

Un representante de Kristi Noem no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero, según se informó, la ex secretaria de Seguridad Nacional se mostró “desconcertada” por las noticias sobre su esposo en una declaración realizada la semana pasada.

Los Noem han estado casados casi 34 años. La semana pasada, el Daily Mail informó de que Byron Noem tenía un fetiche por la “bimboficación” y había enviado decenas de miles de dólares a mujeres a través de Internet, junto con fotos suyas en las que buscaba un aspecto similar al de una “muñeca Barbie”, a varias modelos en línea.

Sotomayor, de Colorado Springs, es la segunda modelo de Internet que ha hecho públicas sus interacciones con Bryon Noem, después de que Nicole Raccagno —cuyo nombre de usuario en Instagram es “plastictrophybimbo”— declarara anteriormente al periódico que él estaba enamorado de ella.

Bryon Noem le hizo comentarios similares a Sotomayor, según ella, y en un mensaje le dijo: “Nos veo dejando a nuestros cónyuges para estar juntos”.

Sotomayor afirmó que había entrado en contacto con Bryon Noem por primera vez en 2016, pero que él había roto el contacto “de forma abrupta” en 2020, más o menos cuando su esposa fue elegida gobernadora de Dakota del Sur, donde se presentó a las elecciones con un programa basado en valores cristianos conservadores.

Según contó, no supo cuál era la verdadera identidad del hombre hasta que volvieron a encontrarse en octubre de 2025, momento en el que él “reapareció en [su] vida de repente, como una marmota”.

open image in gallery Sobre el informe, Bryon Noem declaró a ‘The Independent ’ que “no todo [era] cierto”. No hizo más comentarios cuando se le pidió más información ( @KristiNoem )

Sotomayor afirmó que había empezado a grabar sus conversaciones porque consideraba que Bryon Noem estaba siendo “hipócrita”.

“Me pareció muy hipócrita que defendiera a capa y espada los valores familiares estadounidenses mientras en sus mensajes me decía que quería ser una zorra trans”, declaró al Mail.

Mientras su esposa supervisaba una campaña federal de control de la inmigración en Minnesota, Bryon Noem se confesó con Sotomayor: “Tengo tantas ganas de ser una Crystal”, escribió supuestamente el 11 de enero. Agregó: “Tengo tantas ganas de ser una mujer”.

De acuerdo con los mensajes, entre el momento de la muerte de Renee Good, una madre de Minneapolis, y la de Alex Pretti, enfermero de la UCI (Universidad de California, Irving), Sotomayor afirmó que Bryon Noem le había dicho que tenía que cortar el contacto con ella durante un tiempo para ocuparse de “asuntos familiares”.

“Las cosas están muy mal en casa. Muy mal. Tengo que irme y aclarar mis ideas. Todo está mal. Lo siento y gracias”, decía en el mensaje. “Tengo que dejarlo todo y centrarme en mí”, añadió, y dijo que iba a borrar “todas [sus] cosas”.

open image in gallery Sotomayor afirmó que había entrado en contacto con Bryon Noem por primera vez en 2016, pero que él dejó de escribirle “de forma abrupta” en 2020, más o menos cuando su esposa fue elegida gobernadora de Dakota del Sur, donde se presentó a las elecciones con un programa basado en valores cristianos conservadores ( AFP via Getty Images )

“¿Es por todo lo que está pasando ahora mismo con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU.)?”, preguntó Sotomayor.

“Y la vida”, respondió Bryon Noem.

El 31 de enero, la modelo afirmó que le había preguntado a Bryon Noem cómo podía seguir con su esposa, teniendo en cuenta la agresiva campaña de represión migratoria que esta llevaba a cabo y que era “una persona antipática”.

“A mí me gusta mi mujer y sé que a ti no”, replicó. “Es una buena persona”, habría incorporado Bryon Noem en defensa de su esposa, para luego expresar, refiriéndose a Sotomayor: “Pero tú eres increíble”.

Sotomayor afirmó que le había preguntado al corredor de seguros cómo podía seguir con su esposa “después de todo lo que ella había hecho”.

De acuerdo con el Mail, él “le instó a que no se creyera todo lo que lee en las noticias” y expresó el deseo hablar por teléfono con Sotomayor esa noche.

“Puedo hablar contigo esta noche, pero mañana me arrepentiré, porque sigo con ella”, dijo.

Según informó el diario el jueves, Kristi Noem apenas se habría presentado en su nuevo puesto en el Departamento de Estado tras haber sido destituida del Departamento de Seguridad Nacional por el presidente Donald Trump en marzo.

Traducción de Sara Pignatiello