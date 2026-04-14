Lonna Drewes, la quinta mujer en presentar acusaciones contra el representante demócrata por California Eric Swalwell, ofreció el martes un testimonio detallado sobre una presunta agresión sexual durante una conferencia de prensa.

El viernes pasado, reportes de The San Francisco Chronicle y CNN dieron a conocer las denuncias contra Swalwell. En respuesta, el legislador negó las acusaciones en redes sociales, las calificó de “falsas” y afirmó que los hechos “nunca ocurrieron”.

Desde entonces, otras mujeres han dado a conocer relatos sobre supuestos encuentros con Swalwell, lo que intensificó la polémica. En ese contexto, el congresista anunció que abandona su candidatura a la gobernación y que renuncia a su escaño en el Congreso, después de que la Fiscalía del Distrito de Manhattan abriera una investigación.

Drewes, representada por los abogados Lisa Bloom y Arick Fudali, sostuvo que el legislador la drogó y la violó en 2018. Según su relato, se reunió con Swalwell en West Hollywood con fines profesionales, pero quedó incapacitada tras ingerir una sola copa de vino.

Durante la conferencia, describió una agresión violenta en una habitación de hotel. “Me violó y me estranguló. Mientras me estrangulaba, perdí el conocimiento y pensé que moría. No consentí ningún acto sexual”, afirmó.

open image in gallery Lonna Drewes es la quinta mujer en presentar acusaciones contra el exrepresentante demócrata por California Eric Swalwell ( Getty )

Bloom confirmó que su equipo presentará una denuncia formal ante la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, lo que desplaza el caso hacia una posible investigación penal.

Las nuevas acusaciones se conocieron después de la abrupta salida de Swalwell de la vida pública el lunes 13 de abril, cuando anunció su renuncia al Congreso y abandonó la contienda por la gobernación de California.

Para las mujeres que inicialmente denunciaron al legislador demócrata, el testimonio de Drewes aporta las “pruebas” que, según ellas, faltaban.

En ese contexto, Cheyenne Hunt, Annika Albrecht y Ally Sammarco concedieron una entrevista a Nancy Cordes, de CBS News, donde se les preguntó si consideraban que la repentina caída del político representaba un acto de justicia.

open image in gallery Eric Swalwell aseguró que las acusaciones de abuso sexual son “absolutamente falsas”, pero dejó su candidatura a gobernador y anunció su renuncia al Congreso ( AFP/Getty )

“No, esto es solo el principio”, respondió Hunt a Cordes en un adelanto de la entrevista difundido antes de su emisión. “Es el comienzo, y sé que no nos vamos a rendir en esta lucha”.

“Para mí, habrá justicia cuando no pueda volver a hacer daño a ninguna mujer y enfrente las consecuencias por lo que hizo”, afirmó Albrecht.

Por su parte, Sammarco cuestionó la candidatura de Swalwell. “Nunca debió postularse para gobernador, con el historial y las pruebas que existen”, dijo. “Eso es inaceptable y, en cuanto al Congreso, sin duda debería haber renunciado”.

Además, sostuvo que la salida del legislador podría evitar nuevos daños. “Creo que evitamos que siguiera perjudicando a otras personas durante 30 o 40 años si hubiera permanecido en el Congreso. En ese sentido, hicimos justicia para posibles futuras víctimas”.

Sammarco también aseguró que se siente “reivindicada” tras obligar a Swalwell a responder por las acusaciones.

open image in gallery Ally Sammarco, Annika Albrecht y Cheynene Hunt, quienes acusaron a Swalwell de conducta sexual inapropiada, hablan sobre sus experiencias con la periodista de CBS News Nancy Cordes ( CBS News )

“Lo acorralaron, básicamente, porque planeaban expulsarlo. Por eso creo que renunció para salvar algo de imagen”, dijo sobre su salida de la Cámara de Representantes. “Aun así, me sentí reivindicada al ver que entendió que todo había terminado para él”.

Sammarco y Albrecht rechazaron cualquier insinuación de que se conocieran antes de que salieran a la luz sus testimonios y descartaron haber coordinado un plan para perjudicar a Swalwell.

“No nos conocíamos antes”, afirmó Sammarco. “No sabía nada de las otras mujeres. Nos pusimos en contacto durante este proceso y me alegra que haya sido así”.

Por su parte, Albrecht explicó que todo comenzó cuando contactó a Hunt, amiga e influencer en redes sociales, para consultarle sobre la posibilidad de publicar un video con sus acusaciones. Según dijo, se sentía “físicamente enferma y con náuseas” ante la idea de que Swalwell pudiera convertirse en gobernador de California.

“Pasaron once días desde que hablé con ella para hacer el video hasta que estalló la polémica y se publicaron los artículos”, señaló Albrecht. “Fueron los once días más largos de nuestras vidas”.

open image in gallery Ally Sammarco, quien acusa a Swalwell, afirmó que nunca debió postularse a gobernador de California “sabiendo el tipo de historial y pruebas que existen” ( CBS News )

Según explicó, tras hacer públicas sus denuncias recibieron una avalancha de mensajes de otras mujeres con acusaciones contra Swalwell, muchas de ellas con patrones similares a los de sus propias experiencias.

“Se creía intocable”, dijo Sammarco sobre el congresista saliente. “Actuaba con total impunidad. Nunca pensó que las consecuencias de sus actos lo alcanzarían”.

Además, sostuvo que una eventual victoria electoral habría reforzado esa percepción. “Como gobernador habría tenido aún más poder y autoridad. También se habría sentido reivindicado al aspirar a un cargo superior”, afirmó.

Sammarco también recordó la candidatura presidencial de Swalwell en 2019. “Se postuló y luego no se supo más de él. Creo que eso le dio confianza para seguir actuando como lo hacía”, añadió.

Más adelante, cuestionó la imagen pública del legislador. “Daba la impresión de ser un hombre de familia, un luchador, un defensor de las mujeres; pero nada más lejos de la realidad”.

“Si estas son las personas que dicen defender a las mujeres y exigir responsabilidades, pero a puerta cerrada actúan así, existe una contradicción muy grande, especialmente en la política”, agregó.

La organización Rainn ofrece apoyo a personas afectadas por violación y abuso sexual. Puede comunicarse al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Leticia Zampedri