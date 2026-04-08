Bondi no comparecerá ante el Congreso la próxima semana para hablar sobre investigación de Epstein

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi no comparecerá la próxima semana ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga cómo el gobierno manejó las pesquisas sobre Jeffrey Epstein.

Jessica Collins, portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara, informó el miércoles que el departamento avisó que Bondi, quien fue destituida por el presidente Donald Trump la semana pasada, no comparecerá a la declaración del 14 de abril “ya que ya no es secretaria de Justicia y fue citada en su calidad de secretaria de Justicia”. El comité se comunicará con el abogado personal de Bondi para hablar sobre los próximos pasos para programar la entrevista, manifestó.

Bondi ha sido objeto de escrutinio por la forma en que el Departamento de Justicia manejó lo que se conoce como los archivos de Epstein, y el comité, liderado por republicanos, la citó mediante una votación bipartidista el mes pasado. La publicación por parte del departamento de millones de archivos del caso sobre Epstein, el fallecido financista que abusó sexualmente de niñas, contenía múltiples errores y se retrasó respecto de un plazo fijado por el Congreso.

Trump anunció la destitución de Bondi el 2 de abril, y Bondi dijo en redes sociales que durante el próximo mes estaría “trabajando incansablemente" para la transición. Pero el entonces subsecretario Todd Blanche ha sido ascendido al puesto principal, al menos de manera interina, y está desempeñando las funciones del máximo funcionario del departamento. El sitio web del Departamento de Justicia todavía incluía el miércoles a Bondi como la jefa de esa dependencia.

Mientras tanto, algunos republicanos que se habían unido a los demócratas para citar a Bondi dijeron que insistirían en que comparezca ante el comité.

La representante Nancy Mace, quien impulsó la moción para obligar su comparecencia, escribió el miércoles en redes sociales que “Bondi no puede eludir la rendición de cuentas simplemente porque ya no ocupa el cargo de secretaria de Justicia”.

Mace, republicana por Carolina del Sur, añadió que la moción se hizo “por nombre, no por título” y que “esperamos que comparezca tan pronto como se fije una nueva fecha”.

El principal demócrata del comité, el representante Robert Garcia, de California, también dijo que presionará para hacer cumplir la citación y amenazó con impulsar cargos por desacato al Congreso si ella no comparece.

En un comunicado, afirmó: “Ahora que Pam Bondi ha sido despedida, está tratando de zafarse de su obligación legal de testificar ante el Comité de Supervisión sobre los archivos de Epstein y el encubrimiento de la Casa Blanca”.

El presidente del comité, el representante republicano James Comer, de Kentucky, hizo cumplir este año citaciones a Bill y Hillary Clinton, lo que convirtió al expresidente y a la exsecretaria de Estado, respectivamente, en algunos de los exfuncionarios gubernamentales de más alto rango que han sido citados por el Congreso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.