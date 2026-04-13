El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió personalmente su pedido de almuerzo de McDonald's en la Casa Blanca el lunes, y ese extraño momento marcó el suceso más normal en el mundo de Trump en las últimas 72 horas.

Mientras sostenía sus bolsas de hamburguesas con queso, papas fritas y demás, Trump mantuvo a la repartidora a su lado mientras ella opinaba sobre su propuesta de no gravar las propinas y él se dirigía a los periodistas sobre una amplia gama de temas, incluida la guerra con Irán. Esta maniobra verdaderamente insólita se desarrolló mientras EE. UU. iniciaba un bloqueo del estrecho de Ormuz y el mandatario estaba envuelto en una creciente controversia por haber publicado en Truth Social una imagen de sí mismo como Jesucristo generada por inteligencia artificial.

El evento de prensa, no programado públicamente pero claramente orquestado, tuvo lugar poco después del mediodía, cuando el grupo de periodistas fue conducido a la puerta principal de la Oficina Oval para ver al presidente de EE. UU. sonreír y recibir dos grandes bolsas de McDonald's de una repartidora, quien luego se dirigió a los reporteros y elogió la decisión del Partido Republicano de eliminar los impuestos sobre los salarios que reciben propinas en 2025.

“¡McDonald’s!”, exclamó la repartidora vestida de rojo en un tono claramente audible solo para los periodistas que se encontraban fuera de la Oficina Oval, mientras golpeaba rápidamente la puerta. Un segundo después, Trump abrió la puerta: “¡Oh, qué gusto verte!”.

“Encantada de conocerlo”, respondió la mujer, identificada como Sharon Simmons. Ambos entablaron una conversación informal sobre cómo la política de ”No cobrar impuestos a las propinas” que Trump impulsó durante las elecciones de 2024 ahora la beneficiaba como parte de la ley One Big Beautiful Bill (gran y hermosa ley) aprobada el año pasado.

open image in gallery Sharon Simmons, repartidora de DoorDash, entregó una orden de McDonald’s directamente a Trump en la Oficina Oval ( Reuters )

En un momento de autocrítica, Trump le comentó sarcásticamente a Simmons: “Esto no parece preparado”.

Trump se dirigió entonces a los periodistas y dio comienzo a una rueda de prensa completa. El mandatario, de pie junto a la repartidora que vestía una camiseta polo roja de la empresa DoorDash, lanzó sus últimas amenazas contra Irán e incluso habló de su conflicto con el papa. La primera pregunta provino de un periodista que le preguntó sobre una imagen generada por inteligencia artificial que el presidente publicó y luego borró, en la que aparecía como Jesucristo.

“Pensé que era yo como médico”, afirmó Trump sobre la imagen que lo mostraba vestido con túnica, posando su mano sobre la frente de un hombre y curándolo con una luz blanca brillante. Continuó: “Se supone que soy yo como médico, ayudando a la gente. Y sí ayudo a la gente”. El presidente no explicó por qué había eliminado la imagen, que generó críticas de algunos conservadores y cristianos.

open image in gallery Simmons permaneció de pie, algo incómoda, junto a Trump mientras este respondía a diversas preguntas de los periodistas ( Reuters )

También respondió a una pregunta sobre el estado actual de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, y confirmó una vez más que el principal obstáculo en las conversaciones giraba en torno a las futuras ambiciones nucleares de Irán. Trump había insistido previamente en que Irán había accedido a renunciar a sus planes de desarrollar armas nucleares en el futuro, afirmando que la guerra contra el país ya estaba ganada, pero durante el fin de semana cambió su versión y admitió que la negativa de Teherán a acceder a las exigencias estadounidenses respecto a su programa nuclear era la razón por la que el conflicto continuaba.

“[El punto conflictivo] era el tema nuclear: Irán no debe tener armas nucleares”, dijo Trump a los periodistas, y siguió: “Acordamos muchas cosas, pero ellos no aceptaron eso. Y creo que lo aceptarán, estoy casi seguro. Pero estoy seguro de que si no aceptan, no habrá acuerdo, nunca lo habrá. Irán no tendrá armas nucleares. Y recuperaremos el polvo. Lo recuperaremos de cualquier manera; lo recibiremos de ellos o lo tomaremos”.

La referencia de Trump al “polvo” alude a las reservas restantes de uranio enriquecido de Irán, gran parte o la totalidad del cual se cree que está enterrado bajo rocas y tierra como resultado de los devastadores ataques estadounidenses en Isfahán, Natanz y Fordow, tres emplazamientos vinculados al programa nuclear iraní alcanzados por los ataques estadounidenses el verano pasado. Entre las exigencias de EE. UU. se incluye la transferencia de cualquier material restante a manos estadounidenses.

open image in gallery La repartidora no supo qué responder cuando Trump la interrogó sobre las mujeres trans en el deporte ( Getty )

En otro momento embarazoso, mientras la mujer estaba de pie a su lado, Trump dejó de atacar a los demócratas para mirar a la cámara y le hizo una pregunta a la conductora de DoorDash, que seguía allí de pie de forma incómoda, sobre su opinión acerca de “los hombres en los deportes femeninos”, la forma abreviada que usan el presidente y los republicanos para referirse al derecho de las niñas y mujeres transgénero a participar en ligas deportivas que correspondan a su género preferido.

Ella respondió tímidamente: “Realmente no tengo una opinión al respecto. No, no, estoy aquí para decir que no hay impuestos sobre las propinas”, mientras el presidente la presionaba.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener más detalles sobre el evento y la orden del presidente.

Posteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una foto de una hamburguesa a medio comer que, según declaró, “no [había podido] esperar para hicarle el diente”.

Simmons, a quien el presidente invitó a la Oficina Oval, no es ajena a Washington y anteriormente testificó ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en una audiencia cuyo objetivo era promover la legislación “Sin Impuestos sobre las Propinas”, incluida como parte del paquete de conciliación presupuestaria del Partido Republicano el año pasado. Esta disposición populista formaba parte de un proyecto de ley presupuestaria que incluía un aumento masivo de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también extendía los recortes de impuestos republicanos de 2017 aprobados durante el primer mandato del presidente.

“Este momento representa algo más importante que una simple entrega. Se trata de los millones de repartidores de DoorDash en todo el país que ahora pueden conservar una mayor parte de sus ganancias al presentar su declaración de impuestos este año. Gracias a la exención de impuestos sobre las propinas, los repartidores de DoorDash en EE. UU. ahorraron cientos de millones de dólares el año pasado. DoorDash se enorgullece de apoyar a repartidores como Sharon e impulsar políticas como la exención de impuestos sobre las propinas, ya que benefician directamente a muchas personas trabajadoras y a sus familias”, declaró DoorDash en un comunicado sobre la iniciativa del lunes.

De acuerdo con la información proporcionada a USA Today por DoorDash, Simmons ha realizado casi 12.000 entregas en la plataforma de DoorDash, según su testimonio ante el Congreso en julio del año pasado.

“A principios de 2025, a mi esposo le diagnosticaron cáncer y el impacto de la radioterapia y la quimioterapia lo obligó a reducir sus horas de trabajo. Gracias a que DoorDash me ofrece un horario laboral muy flexible, pude llevarlo y traerlo de sus tratamientos. Durante ese tiempo, cada dólar extra que ganaba era más importante que nunca”, declaró ante el Congreso el año pasado.

Traducción de Sara Pignatiello