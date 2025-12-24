Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron que se hallaron “más de un millón de documentos adicionales” potencialmente vinculados al caso de Jeffrey Epstein y advirtieron que la publicación completa del material podría demorar varias semanas.

En un mensaje difundido en redes sociales en la Nochebuena, señalaron que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el FBI informaron el hallazgo de más de un millón de documentos adicionales “potencialmente” vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

“Tenemos abogados trabajando las 24 horas para revisar y aplicar las tachaduras exigidas por la ley, con el objetivo de proteger a las víctimas. Publicaremos los documentos lo antes posible”.

También advirtieron que, debido al volumen del material, el proceso podría extenderse por algunas semanas más y aseguraron que cumplirá con la ley federal y con la instrucción del presidente Trump de hacer públicos los archivos.

Sin embargo, no precisaron cuándo el organismo tomó conocimiento de estos nuevos documentos.

open image in gallery El Departamento de Justicia reportó el hallazgo de más de un millón de documentos posiblemente relacionados con el caso Epstein, cuya publicación podría demorar varias semanas ( DOJ )

El anuncio llega en un contexto de crecientes cuestionamientos a la administración Trump por haber difundido solo parte de los archivos antes del plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso.

El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los impulsores de la legislación que obliga a divulgar los documentos, aseguró que mantendrá la presión tras conocerse la novedad.

Legisladores, entre ellos Ro Khanna, plantearon que la fiscal general Pam Bondi podría enfrentar cargos por desacato al no presentar los documentos a tiempo.

“Después de que dijimos que avanzaríamos con una declaración de desacato, el Departamento de Justicia ahora dice que encontró millones de documentos más para publicar”, escribió Khanna en X. “Tienen que liberar los informes 302 del FBI y los correos electrónicos de la computadora de Epstein. La élite de Epstein debe caer”.

Hasta el momento, un equipo de unas 200 personas revisó y divulgó cerca de 750.000 documentos del caso del fallecido delincuente sexual, según declaró a Axios un funcionario de la administración Trump. El medio informó además que, a puertas cerradas, existe una “palpable sensación de exasperación” por la crisis.

Antes de que el departamento difundiera la actualización el 24 de diciembre, aún quedaban por revisar y publicar alrededor de 700.000 archivos vinculados al caso Epstein, de acuerdo el medio.

open image in gallery El Departamento de Justicia difundió el 23 de diciembre una fotografía en la que aparecen Donald Trump y Ghislaine Maxwell, incluida en la nueva entrega de documentos del caso ( DOJ )

La cúpula del Departamento de Justicia envió, según informó CNN, una “solicitud de emergencia” para que fiscales de carrera en Florida se ofrecieran como voluntarios durante el período navideño y ayudaran con la edición y censura de los archivos.

“Necesitamos fiscales federales adjuntos para realizar revisiones remotas de documentos y aplicar tachaduras relacionadas con los archivos de Epstein”, señalaba el correo electrónico enviado por un fiscal supervisor de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

El mensaje, enviado dos días antes de Navidad, añadía: “Somos conscientes de que el momento no podría ser peor. Para algunos, las fiestas están por comenzar, pero para otros están por terminar”.

La solicitud de ayuda adicional para procesar los documentos se produjo más de un mes después de que el presidente Trump promulgara la “Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”.

La administración sigue bajo presión por la controversia, agravada por la amplia censura aplicada a los documentos y por una publicación parcial y considerada torpe de los archivos.

Según reportes, los funcionarios muestran un creciente nivel de frustración ante una situación que no da señales de disiparse. “Es una combinación de frustración extrema por todo: por lo que hizo el Congreso, por nuestra respuesta y por la preocupación de que esto no se termine”, dijo un funcionario a Axios.

El martes, autoridades del Departamento de Justicia difundieron el mayor lote de documentos hasta ahora, compuesto por cientos de correos electrónicos y otras comunicaciones de fuerzas de seguridad y fiscales que investigaron a Ghislaine Maxwell y a Jeffrey Epstein tras su muerte en prisión en 2019, que fue declarada un suicidio.

Trump, quien mantuvo una relación durante varios años con Epstein hasta comienzos de la década de 2000, aparece mencionado en reiteradas ocasiones en los documentos divulgados.

El presidente no enfrenta acusaciones por los delitos vinculados al caso y la mera mención de una persona en los archivos no implica irregularidades. El Departamento de Justicia defendió de inmediato al presidente y aseguró que los documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas”, que, según el organismo, se usaron para influir en la elección presidencial de 2020.

Traducción de Leticia Zampedri