Vocero de Clinton pide que se publiquen todos los archivos de Epstein vinculados al expresidente

El vocero de Bill Clinton pidió que se hagan públicos todos los archivos restantes sobre el expresidente relacionados con Jeffrey Epstein que aún estén en poder del Departamento de Justicia.

Angel Ureña, representante del 42.º presidente de Estados Unidos, afirmó en un comunicado difundido el lunes: “Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo hizo, deja algo claro: están protegiendo a alguien o algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos ese tipo de protección”.

Ureña instó al presidente Donald Trump a ordenar a la fiscal general Pam Bondi que “libere de inmediato cualquier material restante que haga referencia, mencione o contenga una fotografía de Bill Clinton”.

Agregó: “Negarse a hacerlo confirmará la sospecha generalizada de que las acciones del Departamento de Justicia hasta ahora no apuntan a la transparencia, sino a la insinuación, mediante divulgaciones selectivas para sugerir irregularidades sobre personas que ya han sido exoneradas en reiteradas ocasiones por ese mismo Departamento, a lo largo de muchos años, bajo presidentes y fiscales generales de ambos partidos”.

open image in gallery El representante del expresidente Bill Clinton pidió que los documentos sean publicados en favor del interés público y la transparencia ( AP )

El demócrata, que gobernó dos mandatos, al igual que Trump mantuvo en su momento una relación de amistad con Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia acusado de tráfico sexual, quien se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019. Al igual que Trump, el expresidente de 79 años no ha sido acusado de ningún delito en relación con los crímenes del multimillonario.

Clinton sí apareció en varias fotografías publicadas sin contexto como parte de la difusión de archivos del Department of Justice el viernes. En una de ellas se lo ve posando junto a las superestrellas del pop Diana Ross y Michael Jackson; en otra, junto al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger; y una más lo muestra dentro de un jacuzzi. Sin embargo, nuevamente, la aparición de esas imágenes no implica ningún tipo de irregularidad.

Trump, de manera quizá inesperada, salió en defensa de Clinton el lunes, cuando fue consultado por la polémica en torno a Epstein durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Me parece terrible”, dijo el presidente al ser preguntado por las fotos de su antecesor en la Casa Blanca. “Bill Clinton me cae bien y no me gusta ver que se publiquen fotos suyas”.

open image in gallery Bill Clinton y Jeffrey Epstein, en una fotografía sin fecha publicada como parte de los documentos divulgados el viernes ( DOJ )

“Siempre me llevé bien con Bill Clinton. Yo fui amable con él y él fue amable conmigo. No me gusta ver que se publiquen fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas, en su mayoría demócratas y algunos malos republicanos”.

“Por eso también están difundiendo fotos mías. Todo el mundo era amigo de este tipo [Epstein], o al menos lo conocía.

“Estaba por todos lados en Palm Beach y en otros lugares… y Bill Clinton era su amigo, pero lo eran muchos.

“Bill Clinton es una figura con experiencia y puede manejarlo. Pero probablemente estén saliendo a la luz imágenes de otras personas que se cruzaron de manera inocente con Jeffrey Epstein hace años”.

open image in gallery Donald Trump expresó su apoyo a Bill Clinton cuando fue consultado sobre la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein ( Getty )

Desde el Departamento de Justicia señalaron que continuará publicando más información sobre Epstein para cumplir con los términos de la Epstein Files Transparency Act, aprobada casi por unanimidad por el Congreso en noviembre, un proceso que podría extenderse hasta enero de 2026.

Sin embargo, tanto los legisladores impulsores del proyecto como un grupo de víctimas de Epstein expresaron su descontento con la publicación del viernes. En un comunicado difundido el lunes, los sobrevivientes calificaron la “divulgación parcial” como “inaceptable” y señalaron que dificulta o incluso imposibilita localizar documentos vinculados a sus casos individuales.

Los representantes Ro Khanna y Thomas Massie, demócrata y republicano respectivamente, dijeron que evalúan impulsar cargos por desacato al Congreso contra Pam Bondi por lo que consideran un manejo deficiente de los archivos.

En paralelo, se informó el lunes que la aprobación pública de la funcionaria cayó 50 puntos a lo largo del año, en medio de un amplio malestar por su gestión del caso Epstein.

Traducción de Leticia Zampedri