Santa Claus arresta inmigrantes para ICE en nuevo video de IA de la administración de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió un anuncio navideño generado con inteligencia artificial en el que Papá Noel aparece trabajando como agente de la agencia.

En el video, un Papá Noel de aspecto imponente viste un chaleco antibalas y porta armas, mientras insta a los migrantes indocumentados a abandonar el país de manera voluntaria.

El personaje, representado con el tradicional traje rojo y barba blanca de Santa, luce el logotipo de ICE en el pecho.

Luego se lo muestra deteniendo a migrantes en la vía pública junto a otros agentes, procesando a una persona en una instalación migratoria y escoltándola hasta un avión para su deportación.

open image in gallery El video anima a los inmigrantes indocumentados a “evitar la lista negra de Santa” ( USICE )

En el video, se insta a los migrantes indocumentados a “evitar” la lista negra de Santa mediante la salida voluntaria del país a través de la aplicación CBP One, utilizada previamente por la administración Biden para facilitar el ingreso legal a Estados Unidos.

Un texto que acompaña el material señala que quienes opten por salir de forma voluntaria recibirán 3.000 dólares y un vuelo gratuito a su país de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el incentivo, que se triplicó durante el período festivo, estará disponible hasta finales de 2025 y se ofrecerá a personas que residan en el país de manera irregular.

open image in gallery La campaña forma parte de un esfuerzo más amplio del departamento para promover la autodeportación voluntaria ( USICE )

La campaña forma parte de un esfuerzo más amplio del departamento para promover las deportaciones voluntarias como alternativa a las acciones formales de control migratorio.

La iniciativa se difundió pocas semanas después de otro anuncio en redes sociales que mostraba a agentes de inmigración con adornos navideños y juegos de palabras alusivos a Papá Noel para impulsar la agenda de deportaciones masivas del Gobierno de Trump.

Las imágenes forman parte de una campaña titulada “FELIZ VIAJE A CASA, JO JO JO”.

En una de ellas, un agente aparece con un gorro de Papá Noel mientras porta un rifle semiautomático. En otra, un agente sostiene un escudo balístico cubierto de luces, con la frase “Feliz Navidad” visible al frente.

open image in gallery La figura generada con inteligencia artificial, vestida con el clásico traje rojo de Papá Noel y barba blanca, aparece con un logo de ICE en el pecho ( USICE )

El DHS reforzó la publicación con un GIF del presidente Donald Trump realizando su característico paso de baile, superpuesto sobre el trineo de Papá Noel.

El clip con temática navideña es el más reciente de una larga serie de contenidos en redes sociales que siguen promoviendo las políticas de deportación de Trump, pese a las protestas y críticas que han generado.

A lo largo del año, el DHS y otras agencias de control migratorio han recurrido a memes, tendencias populares en redes sociales, canciones de artistas conocidos y a la nostalgia para impulsar el objetivo del presidente de que millones de migrantes indocumentados abandonen el país.

Traducción de Leticia Zampedri