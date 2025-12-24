Trump voló más veces con Epstein y aparece en carta comprometedora a Larry Nassar: nuevas revelaciones del caso

El Departamento de Justicia publicó miles de documentos en otro lote de archivos de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein e incluyen muchas referencias al presidente Donald Trump.

Los documentos recién publicados el martes, que se considera la colección más extensa liberada hasta ahora, contiene cientos de correos electrónicos y otra correspondencia de las fuerzas del orden y los fiscales que investigan a Ghislaine Maxwell y Epstein a raíz de su muerte en prisión en 2019, que fue declarada suicidio.

Los archivos además revelan que los investigadores identificaron a posibles cómplices cuyos nombres no han sido revelados al público. Los materiales que ha publicado el Departamento de Justicia de manera parcial y con tanta censura no han sido suficientes para que el público comprenda el alcance de los delitos de Epstein y sus conexiones con una presunta red de tráfico sexual acusada de explotar y abusar de niñas.

Trump, que mantuvo una relación de años con Epstein hasta principios de la década de 2000, no está acusado de delitos relacionados con el caso y el hecho de que lo mencionen en los archivos no implica lo contrario. El Departamento de Justicia saltó inmediatamente en su defensa el martes y alegó que los archivos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” que sugieren que se utilizaron para influir en las elecciones presidenciales de 2020.

“Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, ciertamente ya habrían sido usadas como arma contra el presidente Trump”, alega el comunicado. Asimismo, agrega que por el “compromiso con la ley y la transparencia”, el departamento publica los documentos “con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein”.

open image in gallery Los documentos e imágenes recién publicados de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell incluyen la afirmación de un fiscal de que Trump podría haber volado en el jet del agresor sexual “muchas más veces” de las que se sabían hasta ahora ( via REUTERS )

Trump sale “muchas más veces” en los registros de vuelo de Epstein

En un mensaje de enero de 2020, un fiscal federal de Manhattan afirmaba que los registros de vuelo mostraban que Trump “viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que se tenía conocimiento)”, incluso durante el periodo en el que los fiscales se preparaban para imputar cargos en el caso contra Maxwell.

Hubo al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996 en los que Trump era pasajero, según el mensaje. Maxwell también estuvo presente en al menos cuatro de esos vuelos, según un ayudante del fiscal, cuyo nombre no se ha revelado.

open image in gallery Un correo electrónico de 2020 en el que se hablaba de los registros de vuelo del jet privado de Jeffrey Epstein mencionaba a Donald Trump ( Department of Justice )

“Acabamos de terminar de revisar el expediente completo (más de 100 páginas de un guion muy pequeño) y no queríamos que nada de esto fuera una sorpresa en el futuro”, añadió el fiscal.

En varias ocasiones, Trump viajó con Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric, según el mensaje.

En un vuelo de 1993, los dos únicos pasajeros que figuran en la lista son Trump y Epstein, y en otro, los tres únicos pasajeros son Epstein, Trump y una persona de 20 años cuyo nombre está censurado. En otros dos vuelos, dos pasajeros “eran mujeres que serían posibles testigos en un caso contra Maxwell”, escribió el fiscal.

Los factores de evidencia que involucran a Mar-a-Lago

Los documentos incluyen varias pistas recopiladas por el FBI sobre la relación de Trump con Epstein y fiestas en sus propiedades a principios de la década del 2000. Los mensajes no indican si se han llevado a cabo investigaciones de seguimiento o si se han corroborado las acusaciones.

Un mensaje de un investigador en junio de 2021 informó de una imagen de Trump con Maxwell que fue descubierta en el teléfono de Steve Bannon. Bannon, la personalidad mediática de extrema derecha y exasesor de Trump, aparece en varias fotografías sin fecha junto a Epstein en documentos presentados por el Departamento de Justicia.

open image in gallery Los fiscales federales emitieron una citación judicial para el complejo Mar-a-Lago de Trump en 2021 con el fin de obtener registros de empleo mientras procesaban a Ghislaine Maxwell, según muestran los documentos ( Department of Justice )

Los fiscales federales también emitieron una citación judicial para el complejo Mar-a-Lago de Trump ese año en busca de registros de empleo mientras procesaban a Maxwell, muestran los documentos.

Una solicitud de citación de octubre de 2021 busca “todos y cada uno de los registros de empleo” relacionados con una persona cuyo nombre ha sido censurado.

Al hablar desde Mar-a-Lago en sus primeras declaraciones públicas sobre los documentos el lunes por la noche, el presidente dijo que Epstein paseaba “por todo Palm Beach” y que mucha gente se cruzaba con él.

“Probablemente se están exponiendo fotos de otras personas que inocentemente conocieron a Jeffrey Epstein hace años”, dijo Trump. Y agregó: “Mucha gente está muy enfadada porque se están publicando fotos de otras personas que en realidad no tenían nada que ver con Epstein, pero salen en una foto con él porque estaba en una fiesta, y se arruina la reputación de alguien”.

Un documento no clasificado del FBI de octubre de 2020 también relata las acusaciones de una mujer que asistió a una fiesta en Palm Beach 20 años antes. En la fiesta, le dijeron que Trump la había invitado junto con otras personas a una fiesta en Mar-a-Lago, pero le dijeron que “era para prostitutas”.

Investigación de 10 coconspiradores de Epstein

El director del FBI, Kash Patel, testificó ante los senadores a principios de este año que no existía “ninguna información creíble” de que Epstein traficara mujeres y niñas para nadie más que para sí mismo. Sin embargo, los miembros del Congreso que investigan a Epstein identificaron al menos a 20 presuntos cómplices cuyos nombres fueron facilitados por víctimas que cooperaron con las fuerzas del orden.

Documentos recién publicados en los archivos de Epstein revelan que los investigadores identificaron al menos a 10 coconspiradores en el caso de tráfico sexual de Epstein en 2019, ninguno de los cuales ha sido revelado al público.

Tres de esos presuntos conspiradores vivían en Florida y fueron citados a comparecer ante un gran jurado federal. Había otros en Boston, Nueva York y Connecticut, según correos electrónicos de julio de 2019.

Uno es un “rico hombre de negocios de Ohio”, según un mensaje.

open image in gallery Se incluye una fotografía de Maxwell y Trump en un lote de archivos del Departamento de Justicia publicado el 23 de diciembre ( Department of Justice )

Tras la muerte de Epstein en 2019, los fiscales elaboraron varios memorandos en los que determinaban si acusar o no a los presuntos conspiradores en su caso, según los documentos.

Pero los archivos que publicó el departamento solo hacen referencia a los memorandos, no a los documentos en sí.

Si se hacen públicos, tales memorandos podrían revelar cómo se tomaron las decisiones de los fiscales que desembocaron en los casos de tráfico sexual contra Epstein y Maxwell, algo que no se había informado antes. Hasta ahora, son las únicas dos personas que se enfrentan a cargos penales en relación con sus abusos.

Una supuesta carta de Epstein a Larry Nassar menciona a Trump

Carta enviada por “J. Epstein” desde el “Correccional de Manhattan” a Larry Nassar, el exmédico del equipo femenino de gimnasia condenado por explotar y agredir sexualmente a cientos de jóvenes atletas.

La carta lleva matasellos del 13 de agosto de 2019, tres días después de la muerte de Epstein. Fue marcada como “devuelta al remitente” y descubierta en una oficina de correos más de un mes después.

open image in gallery Investigadores federales sondeaban la autenticidad de una carta de “J Epstein” a “Larry Nassar” mientras Epstein estaba encarcelado en 2019, según documentos del Departamento de Justicia ( Department of Justice )

Ya se había informado de la existencia de la carta, y otros documentos de los archivos mostraban que los investigadores intentaron autentificarla. No está claro si llegaron a una conclusión.

“Como ya sabes, tomé el ‘camino corto’ a casa. Buena suerte”, reza la postal.

Continúa: “Compartíamos una cosa... nuestro amor [y] cuidado por las jóvenes con la esperanza de que alcanzaran todo su potencial. Nuestro presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Le encantaba ‘arrebatar’ cuando pasaba una belleza joven, mientras que nosotros acabábamos hurgando en los comedores del sistema”.

open image in gallery Una colección de documentos fechados el 8 de junio de 2020 muestra un intercambio de correos electrónicos entre un abogado anónimo de Nueva York y el exfiscal estadounidense Geoff Berman, con respecto a las investigaciones en curso relacionadas con la asociación de Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein ( Department of Justice )

Los documentos mencionan a Andrew Mountbatten-Windsor

En una serie de correos electrónicos de 2001, Maxwell escribe a una persona identificada como “A” o “El Hombre Invisible” que parece estar relacionada con la familia real británica. “A” escribió a Maxwell en agosto de 2021: “Estoy aquí en el campamento de verano de Balmoral para la Familia Real”.

“¿Ya encontraste nuevas amigas inapropiadas para mí?”, dice el correo electrónico.

Maxwell responde: “Siento mucho decepcionarte, pero hay que decir la verdad. Solo he podido encontrar amigas apropiadas”.

“A” responde: “¡Consternado!”.

open image in gallery Un correo electrónico entre Ghislaine Maxwell y una persona identificada como “El Hombre Invisible” habla de la familia real británica ( Department of Justice )

La persona de esos mensajes no ha sido identificada. Sin embargo, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, conoció a Epstein en 1999 gracias a Maxwell y ha sido identificado previamente en fotografías y otros documentos relacionados con la pareja. No ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein y ha negado haber cometido algún acto ilícito.

Otro intercambio de correos electrónicos entre un abogado anónimo y el exfiscal de EE. UU., Geoffrey Berman, discute las investigaciones en curso relacionadas con la asociación de Mountbatten-Windsor con Epstein.

open image in gallery Una fotografía sin fecha muestra a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell cerca de Balmoral ( Department of Justice )

Víctimas e investigadores describen los abusos

Una declaración sin fecha de una supuesta víctima de Epstein y Maxwell incluye acusaciones de que el financiero “y otros hombres” le vendaron los ojos y la violaron en una habitación subterránea cuando tenía 17 años.

Otra víctima describió a Maxwell como una “psicópata” en una declaración de diciembre de 2020 presentada antes de que Maxwell fuera declarada culpable de participar en un plan para reclutar y abusar de mujeres jóvenes y niñas.

“Ha vivido una vida de privilegios, abusando de su posición de poder para vivir al margen de las normas. Huir del país para escapar una vez más encajaría con su largo historial de comportamiento antisocial”, señala la declaración. También plantea: “Creo que es una psicópata... Ha demostrado una incapacidad total para aceptar responsabilidad alguna por sus actos y ha demostrado una falta total de remordimiento por su papel central en la captación de víctimas para Epstein. Fue tan encantadora como manipuladora conmigo durante el proceso de manipulación”.

open image in gallery Las sobrevivientes han criticado el manejo de los archivos por parte de la administración de Trump, incluyendo “censuras extremas” y no tachar las identidades de algunas víctimas ( AFP/Getty )

Un ayudante del fiscal federal de Florida también escribió a los investigadores el 1.º de febrero de 2008 tras entrevistar a “tres de las chicas” en relación con una investigación inicial sobre Epstein.

“Ojalá hubieran podido estar allí para ver cuánto les ha afectado esto”, expresó el fiscal.

“Una chica rompió a llorar y tuvimos que interrumpir la entrevista dos veces en 20 minutos. Recuperó la compostura lo suficiente como para continuar un rato, pero dijo que tenía pesadillas en las que Epstein la perseguía y empezó a llorar otra vez, así que detuvimos la entrevista”, añadió la persona.

Más de una docena de sobrevivientes de abusos han criticado el manejo de la administración de Trump de los archivos, que estaban “plagados de censuras anormales y extremas sin ninguna explicación” cuando se publicaron por primera vez la semana pasada, según su declaración.

Muchas de las identidades de las víctimas “no fueron censuradas, lo que causó un daño real e inmediato”, escribieron el lunes.

“Aunque una comunicación más clara no cambiaría el hecho de que se infringió una ley, su ausencia sugiere una intención continuada de ocultar información a las sobrevivientes y al público tanto como sea posible y durante tanto tiempo como sea posible”, añadieron.

Los fiscales e investigadores estaban cada vez más frustrados

La mayor parte de los archivos incluyen correspondencia entre investigadores o fiscales relacionada con el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein en 2008, su procesamiento en 2019 y el caso de 2020 contra Maxwell.

Pero los funcionarios parecían constantemente frustrados sobre cómo avanzar después de la muerte de Epstein en 2019.

En un hilo de correos electrónicos de 2020, los investigadores de la fiscalía se quejaban de cómo el FBI estaba manejando las pruebas. Los nombres están censurados.

Se quedaron “rebuscando entre más de un millón de documentos sin ton ni son”, escribió una persona.

“A pesar de las numerosas promesas que nos han hecho sobre el procesamiento rápido y eficaz de los más de 60 dispositivos incautados, el FBI nos está fastidiando por completo”, indica otro mensaje.

Un funcionario de la oficina del fiscal federal en Manhattan aseguró que no se les había dado orientación sobre cómo proceder con la investigación.

“Todavía no hemos recibido respuesta de [NOMBRE CENSURADO] ni de nadie sobre qué deberíamos hacer, si es que deberíamos hacer algo, para reunir y revisar el material” del caso federal abandonado contra Epstein en Florida, escribió la persona anónima en un correo electrónico de 2020.

“En la lista de cosas que no me dejan dormir a las 3 de la mañana, esta podría estar dentro de las primeras”, añadió la persona.

open image in gallery Funcionarios del Departamento de Justicia han defendido la publicación parcial y en curso de los archivos de Epstein a pesar de que la ley federal exige la publicación de todos los documentos antes del 19 de diciembre ( Getty Images )

El Departamento de Justicia no dio a conocer todos los archivos relacionados con los casos de Epstein que tiene en su poder a pesar de la ley federal que firmó Trump que obliga a la administración a revelar públicamente todo lo que tiene antes del viernes 19 de diciembre.

La primera ronda de documentos, tan esperada desde hace tiempo, incluía una gran cantidad de censuras, entre ellas docenas de páginas de testimonios ante el gran jurado y expedientes judiciales previamente sellados que estaban casi completamente tachados.

La ley exige la divulgación de miles de documentos que normalmente están protegidos de la vista pública, incluidos testimonios del gran jurado, acuerdos, notas de investigación y registros internos relacionados con los casos de Epstein y Maxwell.

open image in gallery Un correo electrónico en el que se habla de una supuesta foto de Jeffrey Epstein y Donald Trump en el teléfono de Steve Bannon aparece en esta imagen difundida por el Departamento de Justicia ( Department of Justice )

Tras la publicación inicial de documentos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia retiró más de 20 archivos, incluida una imagen de un aparador dentro de la casa de Epstein, donde había una fotografía de Trump con mujeres en bikini en un cajón abierto.

Las imágenes se restauraron más tarde, pero el incumplimiento del plazo legal por parte del Departamento de Justicia y la aparente eliminación de las imágenes no hicieron sino avivar la indignación y la demanda de la publicación íntegra de los archivos.

open image in gallery Una imagen de un aparador dentro de la casa de Epstein, donde había una fotografía de Trump en un cajón abierto, fue retirada de la base de datos del Departamento de Justicia horas después de su publicación inicial. Posteriormente se restauró ( AP )

El fiscal general adjunto Todd Blanche, exabogado de defensa criminal de Trump, dijo que el Departamento de Justicia necesitaba tiempo para hacer las censuras necesarias para proteger a las sobrevivientes.

“Estamos hablando de un millón de páginas de documentos, prácticamente todos ellos contienen información sobre las víctimas”, declaró el domingo al programa Meet the Press de la NBC.

Sostuvo que los funcionarios no estaban eliminando ninguna mención a Trump en los documentos, más de los cuales se espera que sean divulgados en las próximas semanas.

Miembros del Congreso han sugerido que la fiscal general Pam Bondi podría ser acusada de desacato por no publicar los documentos en el plazo previsto.