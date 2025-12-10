Las transcripciones secretas del gran jurado en el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein podrían hacerse públicas, tras una decisión tomada este miércoles por un juez federal.

El magistrado se sumó así a otros dos jueces que ya habían aceptado los pedidos del Departamento de Justicia para desclasificar materiales vinculados a las investigaciones sobre los abusos cometidos por el fallecido financiero.

En su fallo, el juez Richard M. Berman revirtió una decisión anterior que mantenía la información bajo reserva. Justificó el cambio al señalar que, a partir de una nueva ley, el gobierno está obligado a abrir sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein y su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell.

El juez Berman ya había advertido que las aproximadamente 70 páginas del material del gran jurado autorizadas para su divulgación difícilmente contengan información reveladora.

Por otra parte, el martes, una jueza federal en Manhattan ordenó la publicación de documentos vinculados al caso de tráfico sexual de Ghislaine Maxwell en 2021.

La fiscal interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anuncia los cargos contra Ghislaine Maxwell durante una conferencia de prensa el 2 de julio de 2020 en la ciudad de Nueva York ( AFP via Getty Images )

Las víctimas de Maxwell y Epstein habían solicitado la desclasificación de los archivos, aunque exigieron garantías para proteger sus identidades y su privacidad.

En su fallo, el juez federal Paul Engelmayer reconoció que esas preocupaciones “lamentablemente tienen fundamento”, luego de que el Departamento de Justicia no notificara a las víctimas sobre las mociones de desclasificación presentadas a comienzos de este año.

“El Departamento de Justicia, aunque dice preocuparse por las víctimas de Maxwell y Epstein, no las ha tratado con la consideración que merecen”, escribió el magistrado en su resolución.

Engelmayer también señaló que las cartas enviadas por las víctimas al tribunal “expresaron de forma generalizada su angustia por la falta de notificación por parte del Departamento de Justicia… y su preocupación de que las transcripciones del gran jurado que el Departamento divulgaría, de ser autorizado, invadieran su privacidad”.

Además, la semana pasada, un juez en Florida autorizó la desclasificación de transcripciones vinculadas a una investigación federal del gran jurado sobre Epstein realizada en los años 2000, aunque dicha investigación nunca llegó a concretarse.

El Departamento de Justicia pidió a los jueces levantar las órdenes de confidencialidad tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado.

La ley creó una excepción limitada a las reglas que normalmente mantienen en secreto las actuaciones de los grandes jurados y obliga al gobierno a publicar los archivos relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre.

Las preguntas sobre esos archivos dominaron el primer año del segundo mandato de Trump, mientras aumentaba la presión luego de que incumpliera su promesa de campaña de divulgar la información.

Su Gobierno publicó algunos documentos, en su mayoría ya conocidos, lo que generó decepción entre críticos y algunos aliados.

Epstein, un millonario administrador de fondos con vínculos con celebridades, políticos, empresarios y figuras académicas, se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto en 2019.

Maxwell fue declarada culpable en 2021 por un jurado federal de tráfico sexual, tras determinarse que ayudó a reclutar a algunas de las víctimas menores de edad de Epstein y participó en parte del abuso. Actualmente, cumple una condena de 20 años de prisión.

Según documentos presentados ante la justicia, el Departamento de Justicia informó que el único testigo que declaró ante el gran jurado en el caso Epstein fue un agente del FBI. Sin embargo, el juez señaló que dicho agente “no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y su testimonio consistió en gran parte en información de oídas”.

El agente declaró durante dos jornadas: el 18 de junio y el 2 de julio de 2019. Además, la presentación del caso incluyó una serie de diapositivas en PowerPoint y un registro de llamadas.

La sesión del 2 de julio concluyó con el voto del gran jurado para imputar a Epstein. No obstante, el juez Berman dictaminó que ambas sesiones permanecerán bajo sello.

Traducción de Leticia Zampedri