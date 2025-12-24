El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, pidió a CBS que despida a cualquier empleado involucrado en una “rebelión” interna por la decisión de retirar un informe de 60 Minutes sobre el trato a inmigrantes en la prisión salvadoreña CECOT, conocida por sus denuncias de abusos.

Miller reaccionó a una decisión atribuida a la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, quien, según informó The Independent, podría enfrentar una “rebelión” del equipo de 60 Minutes tras ordenar a último momento que se retirara el reportaje sobre las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump.

El programa de investigación tenía previsto emitir el domingo un informe titulado “Inside CECOT”, centrado en la prisión de El Salvador, donde la periodista Sharyn Alfonsi entrevistó a detenidos que denunciaron abusos dentro del penal.

“Los productores de 60 Minutes que participaron en esta rebelión deben ser despedidos. Hay que limpiar la redacción”, sostuvo Miller el martes por la noche en Fox News.

En su intervención, Miller cuestionó a los productores del programa que viven con “comodidad y seguridad” en sus condominios del West End y buscan generar simpatía por “esos monstruos”, en declaraciones al conductor Charlie Hurt.

open image in gallery Stephen Miller, vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, exigió a CBS remover a quienes participaron en una “revuelta” por la cancelación de un reportaje de 60 Minutes sobre los migrantes en la prisión CECOT de El Salvador ( Fox News )

Weiss explicó que decidió retirar el segmento porque “no se presenta el argumento de la administración” para enviar venezolanos a CECOT y solicitó “numerosos cambios”. Entre ellos, propuso incluir una nueva entrevista con Miller, según informó The New York Times.

Miller aseguró que no “recuerda haber recibido nada” al ser consultado por Hurt sobre si alguien se había comunicado con él por el informe.

“No recuerdo que nadie se haya comunicado conmigo. Como sabes, suelen llegar mensajes a los correos institucionales y a canales generales”, dijo Miller, antes de afirmar: “Pero, más allá de eso, se trata de otro ataque lamentable de 60 Minutes”.

En un correo dirigido al equipo de 60 Minutes, la periodista Sharyn Alfonsi afirmó que ella y su equipo pidieron respuestas y entrevistas al Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, sin obtener respuesta.

open image in gallery La editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, solicitó “numerosos cambios”, entre ellos la inclusión de una nueva entrevista con Stephen Miller ( YouTube )

“El silencio del gobierno es una declaración, no un veto. La negativa a dar entrevistas es una maniobra táctica pensada para matar la historia”, escribió.

“Si la negativa del gobierno a participar se convierte en una razón válida para retirar un reportaje, en la práctica les habremos entregado un ‘botón de apagado’ para cualquier cobertura que les resulte incómoda”, continuó.

Según fuentes citadas por The Independent, Weiss organizó una “reunión de crisis de altos directivos” en las oficinas de CBS News en Nueva York para abordar las consecuencias de retirar el informe sobre CECOT. De acuerdo con personas presentes, aseguró que el segmento no estaba cancelado y que se emitiría en 60 Minutes.

El informe se filtró en internet esta semana tras la emisión de una grabación en la cadena canadiense Global Television Network. Aunque el contenido fue retirado, sigue disponible en un sitio que conserva páginas web después de ser eliminadas.

open image in gallery El segmento se centraba en la prisión salvadoreña CECOT, conocida por las denuncias en su contra, donde la periodista Sharyn Alfonsi entrevistó a detenidos que afirmaron haber sufrido abusos ( POOL/AFP via Getty Images )

En el video filtrado, varios deportados denunciaron torturas, golpizas y abusos. Entre ellos, un ciudadano venezolano relató que fue castigado con abusos sexuales y aislamiento.

Otro deportado afirmó que los guardias lo golpearon y le quebraron huesos apenas llegó al penal.

“Cuando llegas ahí, ya sabes que estás en el infierno. No hace falta que nadie te lo diga”, expresó.

Además, el reportaje incluyó testimonios de varios expertos que pusieron en duda la base legal de las deportaciones aceleradas, en un contexto marcado por decisiones judiciales aún pendientes.

The Associated Press contribuyó con información.

Traducción de Leticia Zampedri