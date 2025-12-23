El presidente Donald Trump insistió el lunes en su argumento de por qué Estados Unidos quiere tomar el control de Groenlandia, calificó la isla como esencial para la seguridad estadounidense e hizo una extraña afirmación de que Estados Unidos estuvo explorando Groenlandia hace 300 años.

“Lo necesitamos para la protección nacional”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa en Florida, un día después de nombrar a un nuevo enviado estadounidense al territorio semiautónomo danés, enfureciendo a las autoridades locales.

Trump continuó diciendo que Estados Unidos no buscaba extraer la riqueza mineral de Groenlandia, sino que quiere utilizar la isla para ayudar a contrarrestar la influencia de Rusia y China, naciones a las que acusó de tener barcos en la región.

“Dicen que Dinamarca estuvo allí hace 300 años o algo así con un barco”, añadió Trump. “Bueno, estábamos allí con barcos también, estoy seguro. Así que tendremos que solucionarlo”.

Los inuit viven en Groenlandia desde hace miles de años, y los europeos entraron en contacto con la isla a finales del siglo X. Estados Unidos no desempeñaría un papel importante en la exploración de los alrededores de Groenlandia hasta finales del siglo XIX.

También afirmó falsamente que Dinamarca no apoyaba a la isla, a pesar de que en septiembre prometió un paquete plurianual de inversiones de 253 millones de dólares para Groenlandia.

open image in gallery Trump reavivó su interés por apoderarse de Groenlandia, pese a la continua insistencia de las autoridades locales en que tal cosa no tendrá lugar ( AP )

Durante el fin de semana, Trump anunció que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, actuará como enviado especial al territorio insular, del que el presidente expresó con frecuencia su interés en tomar el control a lo largo de su mandato.

El anuncio, que se produjo tras meses de silencio después de una oleada de presiones a principios del mandato de Trump, provocó una respuesta de enojo por parte de las autoridades de Groenlandia y Dinamarca.

“Ya dijimos antes. Ahora lo repetimos: las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados están enraizadas en el derecho internacional”, afirmaron en una declaración conjunta la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. “Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional”.

Dinamarca también convocó al embajador estadounidense en Copenhague.

open image in gallery El Gobierno de Trump envió previamente al vicepresidente Vance a visitar Groenlandia y sugirió que no descartaría la fuerza para tomar la isla ( AP )

Tan recientemente como en octubre, el interés del Gobierno de Trump por Groenlandia parecía apagarse.

“Ahora mismo, parece muy lejano. Quizá tengamos la sensación de que podemos respirar aliviados”, declaró entonces el Primer Ministro Frederiksen durante una sesión del Parlamento danés. “Creo que no podemos”.

Al principio de su mandato, Trump estaba ejerciendo una presión total sobre Groenlandia.

En marzo, el vicepresidente JD Vance visitó una base estadounidense allí, el mismo mes en que el presidente dijo que no descartaría el uso de la fuerza para tomar la isla.

Las tensiones aumentaron aún más en mayo, cuando las noticias afirmaron que Estados Unidos estaba intensificando sus actividades de espionaje en Groenlandia, lo que llevó a Dinamarca a decir que convocaría al embajador estadounidense para pedirle aclaraciones.

Traducción de Olivia Gorsin