La última divulgación de los archivos del caso Epstein reveló que el FBI buscó entrevistar a Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés) en el marco de una investigación sobre un segundo delincuente sexual adinerado.

El magnate canadiense Peter Nygard fue condenado el año pasado a 11 años de prisión por agredir sexualmente a cuatro mujeres entre fines de la década de 1980 y 2005, y también ha sido acusado de violar a menores de hasta 14 años.

Una carta enviada a las autoridades del Reino Unido en abril de 2020 solicita que Andrés comparezca a una entrevista voluntaria en relación tanto con la investigación sobre Jeffrey Epstein como con la de Nygard, ambas vinculadas al tráfico sexual de menores.

En el documento, el FBI menciona una visita realizada por Andrés y su familia en el año 2000 al lujoso complejo caribeño de Nygard, rebautizado por el empresario como Nygard Cay.

open image in gallery Andrés se alojó al menos en una ocasión en el resort de Peter Nygard en las Bahamas ( Getty )

“La investigación ha revelado que, al menos en una ocasión, Andrés viajó a Nygard Cay, en las Bahamas, un lugar donde se cree que Nygard traficó a víctimas mujeres, tanto menores como adultas”, se señala en el documento.

Las autoridades solicitaron que compartiera cualquier información que pudiera tener sobre Nygard y otras personas vinculadas al caso, aunque subrayaron que Andrew no era el objetivo de la investigación y que no existían pruebas de que hubiera cometido algún delito bajo la legislación estadounidense.

Nygard, quien en su momento encabezó un imperio de moda femenina, fue declarado culpable en noviembre de 2024 de cuatro cargos de agresión sexual, aunque fue absuelto de un quinto cargo y de uno por privación ilegítima de la libertad. El empresario, de 84 años, enfrenta además causas separadas por agresión sexual y tráfico sexual en Montreal, Winnipeg y en Estados Unidos.

Nygard ha negado todas las acusaciones en su contra.

open image in gallery Nygard fotografiado de camino al tribunal ( AP )

Durante el juicio, cinco mujeres declararon que conocieron a Nygard en un club nocturno o en un avión y que luego fueron invitadas a su residencia bajo distintos pretextos, desde recorridos hasta supuestas entrevistas de trabajo. Posteriormente, todas afirmaron que esos encuentros o interacciones con Nygard terminaron en actividades sexuales sin su consentimiento.

En la carta del FBI se señala: “En relación con la entrevista, las autoridades estadounidenses solicitan realizar una entrevista voluntaria a Andrés y requieren la asistencia de las autoridades del Reino Unido para coordinarla. En caso de que el testigo rechace participar de manera voluntaria, las autoridades estadounidenses solicitan que las autoridades británicas lleven a cabo una entrevista obligatoria bajo juramento”.

Asimismo, el documento detalla que los investigadores desean preguntar sobre:

La historia y la naturaleza de la relación de Andrés con Peter Nygard

Los detalles de cualquier viaje que Andrés haya realizado con Nygard o para visitarlo

Los pormenores de cualquier visita de Andrés a Nygard Cay, estuviera o no presente Nygard

Los nombres o descripciones de mujeres que Andrés haya conocido a través de Nygard o en Nygard Cay

open image in gallery Fotografías divulgadas por el Departamento de Justicia muestran a Andrés recostado sobre las piernas de varias mujeres, junto a Ghislaine Maxwell ( DOJ )

El FBI también solicitó información sobre la relación de Andrés con el financista pedófilo Jeffrey Epstein y con su asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada a 20 años de prisión por su papel en la captación de niñas para que fueran abusadas por el multimillonario.

Tras su arresto, Epstein se suicidó en su celda en julio de 2019.

Al solicitar la entrevista, en el documento se añade: “Asimismo, pruebas documentales descubiertas durante el curso de esta investigación revelaron información que sugiere que Andrés tenía conocimiento de que Maxwell reclutaba mujeres para mantener relaciones sexuales con Epstein y otros hombres”.

No obstante, Andrés ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad y aseguró no haber tenido conocimiento de los delitos sexuales de Epstein.

Por otro lado, en uno de los cuatro correos electrónicos divulgados el martes como parte de los llamados “archivos Epstein”, enviado en agosto de 2001 por una persona identificada como “el hombre invisible” a Maxwell, el remitente informó a la hoy condenada por tráfico sexual que su “valet” había fallecido y que había “dejado la RN”.

Cabe señalar que Andrés dejó la Marina Real británica un mes antes de que ese correo fuera enviado.

open image in gallery Se publica una nueva fotografía de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell cerca de Balmoral ( DOJ )

Asimismo, en otro correo del mismo remitente, fechado el 16 de agosto de 2001, señalaba que se encontraba en el “campamento de verano de la familia real en Balmoral”, antes de preguntarle a Maxwell: “¿Ya me conseguiste algunos amigos inapropiados?”.

Más adelante, en marzo de 2002, un mensaje enviado por Ghislaine Maxwell al “hombre invisible” señalaba que había transmitido un recado a una persona cuya identidad no se menciona. Ese mensaje comenzaba con la frase: “Acabo de darle a Andrés tu número de teléfono”.

En ese mismo intercambio, Maxwell añadía que “Andrés” estaría “muy contento” si recorría la ciudad “en compañía”.

Finalmente, el mensaje precisaba: “Sabe montar, pero no es su deporte preferido, así que mejor evitar los caballos”.

open image in gallery Un correo electrónico enviado por "El hombre invisible" a Ghislaine Maxwell ( DOJ )

“‘Recorrer la ciudad en compañía’ (léase: inteligentes, atractivas, divertidas y de buenas familias). Sé que puedo confiar en ti para que le hagas pasar un tiempo maravilloso y que solo lo presentarás a personas en las que puedas confiar, que sean amables, discretas y divertidas. No quiere leer en los diarios nada sobre ningún viaje, ni con quién estuvo ni qué hizo”.

Por otro lado, fotografías difundidas anteriormente por el Departamento de Justicia parecían mostrar a Andrés presentando a Jeffrey Epstein a integrantes de la alta sociedad británica, entre ellas imágenes de una cacería en Balmoral Castle y de una visita al palco real en Royal Ascot.

Andrés se retiró de sus funciones reales en 2019 tras su desastrosa entrevista en Newsnight. Sin embargo, la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre y la posterior difusión de documentos del patrimonio de Epstein por parte del gobierno de Estados Unidos reavivaron el escrutinio sobre su vínculo con el financista.

Como consecuencia, el rey Carlos III le retiró oficialmente a su hermano desacreditado tanto el tratamiento de Su Alteza Real (HRH) como el título de príncipe.

Varios políticos de Estados Unidos criticaron a Andrés por su “silencio”, luego de que el mes pasado dejara pasar el plazo para responder a una solicitud para someterse a una entrevista sobre Jeffrey Epstein.

En 2022, Andrés pagó varios millones de dólares a Virginia Giuffre —una mujer a la que ha dicho no haber conocido— para resolver una demanda civil por agresión sexual.

Traducción de Leticia Zampedri