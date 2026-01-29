Un nuevo video muestra a Alex Pretti enfrentando a agentes federales 11 días antes de morir baleado

Alex Pretti, el enfermero de 37 años que murió tras ser baleado por un agente federal de inmigración en Minneapolis el sábado, habría confrontado a agentes federales menos de dos semanas antes de su muerte, de acuerdo con un video difundido recientemente.

En las imágenes, publicadas por The News Movement, un medio digital, se muestraría a Pretti pateando un vehículo gubernamental y siendo reducido en plena calle el 13 de enero.

De acuerdo con la BBC, el hombre del video “usa el mismo abrigo, tiene el mismo vello facial y una forma de caminar similar a la de Alex Pretti, y una herramienta de reconocimiento facial arrojó una coincidencia del 97 %”. Más tarde, CNN informó que la familia de Pretti confirmó que se trata de él.

En el video de dos minutos, se puede ver a un hombre corriendo hacia un vehículo federal y gritando antes de patear una de las luces traseras. Aparentemente, lleva un arma en la cintura.

Luego, un agente baja del vehículo, lo empuja al suelo y recibe apoyo de otros agentes. Mientras tanto, varios transeúntes observan la escena, algunos de los cuales graban y gritan a los agentes federales.

open image in gallery Video parece mostrar a Alex Pretti confrontando a agentes federales 11 días antes de su muerte en Minneapolis ( The News Movement )

“Durante el enfrentamiento, los agentes dispararon gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta contra la multitud”, señala el narrador de The News Movement. “Luego mantuvieron al hombre inmovilizado antes de retirarse, momento en el que él se alejó”.

Un día antes de la publicación del video, fuentes indicaron a CNN que Pretti sufrió la fractura de una costilla tras ser reducido por agentes federales aproximadamente una semana antes de su muerte. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que “no tienen registro de este incidente”. No está claro si el supuesto hecho corresponde al mismo que aparece en el video difundido recientemente.

El video se viralizó en redes sociales el miércoles, y varios comentaristas republicanos lo citaron como evidencia de que Pretti no era un manifestante pacífico, como sostienen muchos de sus defensores.

El abogado de la familia de Pretti, Steve Schleicher, rechazó esa lectura de los hechos y dijo a The Independent: “Una semana antes de que Alex fuera asesinado en la calle —a pesar de no representar ninguna amenaza para nadie— fue atacado de forma violenta por un grupo de agentes del ICE. Nada de lo que pasó esa semana podría justificar que ICE lo matara el 24 de enero”.

The Independent ha intentado comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional y con la oficina de prensa de la BBC para obtener comentarios.

open image in gallery Pretti, de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos y residente de Minneapolis ( U.S. Department of Veterans Affairs )

Pretti, enfermero de cuidados intensivos y residente de Minneapolis, fue abatido por agentes federales el sábado, en lo que constituye el tercer tiroteo de este tipo ocurrido este mes durante la actual ofensiva federal en Minnesota bajo el Gobierno de Trump.

Tras su muerte, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, lo calificó como un “terrorista interno” que “intentó asesinar a agentes federales”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti había estado “blandiendo” un arma. En sentido opuesto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó que se trató de un “asesinato”.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó en una conferencia de prensa que Pretti era ciudadano estadounidense, que solo había tenido antecedentes por infracciones de tránsito y que, aparentemente, era propietario legal de un arma.

Las imágenes del enfrentamiento mortal que ya circulaban en internet no muestran a Pretti aproximándose a los agentes con un arma en la mano. En una de las grabaciones se observa a varios agentes forcejeando con un hombre en una calle de Minneapolis, antes de que se escuchen casi una docena de disparos. En otra, un hombre que parece ser Pretti les grita a los agentes después de que estos arrojaran a una mujer al suelo.

Una mujer que grabó el hecho relató a CNN que los agentes que dispararon manipularon el cuerpo sin vida de Pretti “como si fuera un muñeco de trapo” y no prestaron auxilio médico.

Sus familiares lo recordaron como una persona empática, opuesta de manera tajante a la ofensiva migratoria del gobierno.

“Se preocupaba genuinamente por la gente, y estaba muy dolido por lo que ocurría en Minneapolis y en el país con ICE. Como millones más, estaba indignado”, dijo Michael Pretti, padre de Alex, a Associated Press. “Salir a protestar era, para él, una forma de mostrar ese compromiso con los demás”.

El reciente aumento de las operaciones de control migratorio —que derivó en múltiples arrestos y protestas masivas— provocó respuestas encontradas en el ámbito político. Por un lado, autoridades electas de Minnesota acusaron a ICE de comportamiento irresponsable y reclamaron la salida de los agentes federales del estado. En contraste, la Casa Blanca afirmó que solo está haciendo cumplir la ley y señaló a los demócratas por avivar un clima hostil contra las fuerzas de seguridad.

En los últimos días, el presidente ha manifestado su intención de aliviar las tensiones en Minnesota.

El martes, Trump afirmó en Fox News que “reducirían” un poco la tensión en Minnesota, aunque aclaró que “no será un retroceso”.

Existe amplio malestar entre el público por las tácticas de los agentes migratorios. En una encuesta reciente de Siena University, aproximadamente la mitad de los votantes respaldan las deportaciones del presidente, pero una mayoría del 61 % opina que las acciones de ICE han sido excesivas.

Traducción de Leticia Zampedri