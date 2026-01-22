Agentes de ICE detienen a niño de 5 años al que usaron como ‘carnada’

Un niño de cinco años que regresaba del preescolar en Minnesota fue trasladado por agentes federales junto a su padre, a un centro de detención en Texas. Este caso marca el cuarto estudiante de un suburbio de Minneapolis en ser aprehendido por agentes de inmigración en las últimas semanas.

La superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, relató que el martes por la tarde, agentes federales sacaron a Liam Conejo Ramos de un vehículo en movimiento en la entrada de su hogar. Posteriormente, los agentes le indicaron al menor que tocara la puerta de su casa para verificar si había más personas dentro, una acción que Stenvik calificó como "usando esencialmente a un niño de cinco años como carnada".

La familia tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido orden de deportación, según Stenvik.

La superintendente cuestionó la medida: "¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento".

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS. ( Reuters )

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “ICE NO tenía como objetivo a un niño.”

Afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes de ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o de que estos sean colocados con una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. Hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no había respondido a un correo electrónico en el que se le pregunta si Conejo Arias había solicitado mantener a su hijo con él.

Liam y su padre estaban retenidos en una celda familiar en Texas, dijo Marc Prokosch, el abogado de la familia, durante la conferencia de prensa.

“Cada paso de su proceso de inmigración ha consistido en hacer lo que se les ha pedido”, dijo Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es solo crueldad.”

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS. Greg Bovino, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que ha sido la cara de las operaciones en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3.000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido arrestados en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Leyes de Inmigrantes de Minnesota, dijo que los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por ICE en las últimas semanas, dijo Stenvik. Un estudiante de 17 años fue capturado el martes mientras iba a la escuela, y también han sido detenidos un menor de 10 años y otro de 17, afirmó.

El distrito está compuesto por cinco escuelas y alrededor de 3.400 estudiantes desde preescolar hasta el 12vo grado, se indica en su sitio web. La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

Afirmó que han notado una disminución en la asistencia en las últimas dos semanas, incluyendo un día en el que aproximadamente un tercio de sus estudiantes no asistieron a la escuela.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, lo describió como “amable y cariñoso.”

“Sus compañeros lo extrañan”, dijo. “Y lo único que quiero es que esté seguro y de regreso aquí.”