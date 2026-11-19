El presidente de China, Xi Jinping, se situó en el centro de la mesa, con Donald Trump a su izquierda y Vladímir Putin a su derecha, en una cumbre en la que el primero apareció como anfitrión de potencias nucleares y líder del mundo.

No el mundo libre, cabe aclarar. Pero, sin duda, el líder que se alzaba imponente sobre ambos hombres, rociándoles un halo de pompa, los rehabilitó a ambos.

Putin, que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, era un paria mundial hace cuatro años. Ahora, el líder de un país que se tambalea por los efectos de los ataques con misiles de largo alcance ucranianos y la carga general de la guerra es agasajado, honrado e invitado a debatir sobre la paz mundial.

Trump, cuyo Partido Republicano sufrió una dura derrota en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, ha sido humillado políticamente. Esta humillación se debió en parte a su desastrosa decisión de atacar ilegalmente a Irán, junto con Israel. La guerra contra Irán ha fracasado. Ha incrementado el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, ha frenado las exportaciones de combustibles fósiles del Golfo y ha provocado inflación a nivel mundial.

Trump fue recibido con bandas militares y niños que lo aclamaban, y se mostró encantado. Xi se aprovechó del narcisismo y la vanidad de Trump, y funcionó.

“Este es un gran presidente, uno de los grandes líderes de China, y nunca ha ido al aeropuerto a recibir a nadie”, dijo Trump, quien fue recibido en el aeropuerto por Xi. Añadió: “Y no solo eso: también la fanfarria, la belleza, la pompa, los miles de personas, los niños pequeños, los soldados, todo”.

Xi ya había criticado el uso de aranceles por parte de Trump en la diplomacia, quejándose del proteccionismo global, pero eso no importó. Para Trump, presidente de la mayor potencia militar del mundo y comandante en jefe de su mayor ejército, lo importante no era solo estar presente, sino formar parte de ese grupo, por encima de todo. Pertenecer a una hermandad de autócratas lo es todo para Trump. Eso, y la oportunidad de jugar a ser una gran potencia con debates sobre esferas de influencia.

Xi afirmó: “La historia nos enseña que cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias chocan, el mundo cae en el caos”.

¿Una insinuación, tal vez, de que tanto Trump como Putin deberían poner fin a las guerras que iniciaron, o una señal de que China simplemente se siente aliviada de que las “grandes potencias” no se estén enfrentando entre sí, no estén asfixiando a China y estén perdiendo vidas y recursos en conflictos donde, a largo, corto y mediano plazo, todas las ganancias van a parar a Pekín?

Hubo conversaciones entre Putin y Trump antes de la cumbre trilateral. Cuando se reunieron, Trump entró en la sala con aire de camaradería, señaló a Putin y preguntó “¿quién es este?”, para luego estrecharle la mano al arisco dictador con efusividad, llamándolo “mi amigo”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ha mostrado tal cordialidad en ninguna reunión con Trump. Es más bajo que el presidente estadounidense (como Putin), no usa traje y es adorado en Occidente en la misma medida en que Trump es vilipendiado.

Ucrania es fundamental para la defensa de los valores occidentales como la democracia y la libertad, y para la seguridad de los aliados de EE. UU. en Europa. Todo eso no significa nada para Trump. Él solo quiere estar en la mesa con los demás peces gordos.

China lo sabe, al igual que Xi sabe que China podría poner fin a las guerras en Ucrania e Irán si se arriesgara a asumir el papel de liderazgo mundial que Pekín está buscando obtener.

China posee una enorme influencia que debe utilizar para poner fin a las guerras. Sin embargo, necesita que se prolonguen porque debilitan a sus rivales, y China no puede ser culpada legítimamente del absurdo y criminal desastre que EE. UU. y Rusia están creando para sí mismos y para todos los demás.

China es el mayor importador de combustibles fósiles rusos. Además, absorbe entre el 80 % y el 90 % de todas las exportaciones de petróleo iraní. Los sistemas de armamento rusos e iraníes no pueden volar sin componentes chinos. Las industrias civiles chinas sustentan los complejos militar-industriales de Rusia e Irán.

China no participa en sanciones de importancia ni contra Irán —lo que ayudaría enormemente a EE. UU.—, ni contra Rusia, lo que ayudaría a Europa y a las democracias occidentales.

Si China realmente quisiera la paz en Ucrania, podría presionar a Rusia y a EE. UU. China controla el 90 % de los minerales de tierras raras del mundo, que EE. UU. necesita para sus tecnologías más avanzadas. Pekín tiene la influencia necesaria, pero por ahora no la utilizará. Xi no necesita hacerlo, no cuando los presidentes de Rusia y EE. UU. se sienten agradecidos simplemente por estar en su presencia.

Traducción de Sara Pignatiello