Cuando el presidente estadounidense Donald Trump se reúna el jueves con su homólogo chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin, ello podría representar un punto de inflexión en la historia mundial... o convertirse en una sesión fotográfica que se olvide rápidamente.

Trump, que pondrá a prueba su reputación como experto negociador en la reunión trilateral, ha presentado el encuentro Xi y Putin —dos de los principales rivales de Estados Unidos— como una oportunidad para acordar reglas de control de armas nucleares y comenzar a resolver las guerras en Ucrania e Irán. Los expertos han mantenido bajas las expectativas de que haya avances significativos.

El presidente señaló que la ventaja de reunirse con los dos autócratas al mismo tiempo sería que sus países trabajan juntos.

“A los dos les cae bien Trump. Ahora, ¿qué pasará después de mí? Eso no sabría decírselo”, declaró Trump en una entrevista el jueves con Fox News.

Trump planea sostener una reunión bilateral por separado con Xi —su tercer encuentro sustancial con él este año— antes de la trilateral. También añadió a su agenda una reunión aparte con Putin, en las primeras conversaciones de ambos gobernantes desde su diálogo en Alaska el año pasado, donde no lograron concretar un acuerdo para mitigar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump ha alardeado con frecuencia de su buena relación con Putin y ha rechazado la aplicación de nuevas sanciones contra Moscú. Mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse desplomado recientemente, y Kiev se vio perjudicada por interrupciones en el apoyo satelital a sus drones durante la guerra.

En el viaje —aunque hasta ahora ha mantenido un perfil discreto— está Elon Musk, cuya empresa SpaceX ha restringido de forma intermitente el sistema satelital Starshield, de grado militar, que Ucrania utiliza para lanzar sus drones e interceptar ataques rusos.

Es improbable que una reunión produzca un avance en las conversaciones nucleares

Está previsto que la reunión trilateral se lleve a cabo después de una sesión con otros gobernantes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) el jueves por la mañana, y se prevé que sea el acto culminante del viaje de Trump por Asia, que comenzó el martes en Filipinas.

Trump ha dicho que quiere hablar con los gobernantes sobre sus arsenales nucleares. El último pacto de armas atómicas entre Moscú y Washington, conocido como Nuevo START, expiró en febrero, y Trump ha dicho que quiere un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. Pero Beijing tiene menos motivación para aceptar límites, dado que su arsenal de más de 600 ojivas es mucho menor que las más de 5.000 ojivas que se cree que hay en cada uno de los arsenales de Estados Unidos y Rusia.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Arms Control Association —una organización sin fines de lucro enfocada en reducir la amenaza que representan las armas más peligrosas—, señaló que el despliegue escénico de Trump, en el mejor de los casos, podría dar inicio a un proceso que a la larga conduzca a un conjunto sostenido de conversaciones para reducir los arsenales nucleares.

“Necesitamos más que teatro diplomático y oportunidades para fotos entre Xi, Putin y Trump en la APEC", manifestó Kimball. "Y una reunión probablemente no producirá avances drásticos”.

En su entrevista con Fox News, Trump comentó que pedirle a un líder que reduzca los arsenales nucleares “es algo muy difícil de hacer”.

Trump presume de sus relaciones. Pero los lazos entre Xi y Putin son más fuertes

Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, les dijo a los periodistas que Putin, Trump y Xi probablemente abordarán el tema de la guerra en Ucrania, aunque la agenda no estaba completamente definida. Trump ha dicho que quiere hablar de esa guerra, y también del conflicto en Irán.

Sus ambiciones traen a la memoria una era de política de grandes potencias, cuando los países más ricos se sentían con derecho a decidir el destino de naciones aparentemente menores. Trump está negociando con China y Rusia sin la participación de Ucrania, ni de países como Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, que también tienen intereses en el resultado de cualquier conversación.

El presidente estadounidense ha buscado abiertamente obtener el Premio Nobel de la Paz, incluso mientras emprendía acciones militares contra Venezuela e Irán. También amenazó este año con tomar Groenlandia por la fuerza a Dinamarca, una maniobra que condujo a un acuerdo para la construcción de bases militares de Estados Unidos en la enorme isla del extremo nororiental de Norteamérica.

Desde hace tiempo Trump cree que su capacidad para crear vínculos personales le da una ventaja diplomática. Xi apeló a su ego el miércoles al recibir al Air Force One en la pista del aeropuerto, donde los dos gobernantes convirtieron su apretón de manos en un abrazo con un solo brazo.

Pero Trump no parece tener siempre la misma relación profunda basada en intereses comunes que comparten Xi y Putin. Pese a todos los elogios que el presidente de Estados Unidos les ha prodigado a los dos autócratas, esa calidez no siempre ha sido correspondida con una efusividad similar.

El miércoles en la APEC, Xi llamó “mi viejo amigo” a Putin al saludarlo. El mandatario ruso respondió declarando que Xi era su “querido amigo”. China ha ayudado a sostener económicamente a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022, proporcionando a Putin un salvavidas financiero después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran nuevas sanciones.

“Las relaciones China-Rusia se han mantenido firmes a través de las tormentas, con una visión de largo plazo", le dijo Xi a Putin. "Han aportado mayor estabilidad y certidumbre a un mundo marcado por cambios entrelazados y turbulencias”.

Ambos hablaron sobre la guerra en Ucrania durante sus conversaciones, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

En contraste, cuando Xi acudió a la Casa Blanca para una visita de Estado en septiembre, se mostró mucho más comedido con Trump, diciéndole que habían construido una “relación personal y se habían mantenido en contacto”. Trump y Xi se habrán reunido un total de cuatro veces este año, de las cuales su último encuentro será en diciembre en la cumbre del G20, que se celebrará en el Trump National Doral Golf Club en Florida.

Ucrania y sus aliados europeos desconfían de la reunión trilateral, que potencialmente podría dejarlos fuera del proceso. El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que los europeos temen que ocurra otro “momento Anchorage”, en referencia a la reunión Putin-Trump del año pasado en Alaska, de la que surgieron propuestas que fueron rechazadas por Ucrania y sus socios.

Los conflictos sobre la IA y el comercio también se ciernen sobre las reuniones

Aunque Trump ve su relación con Beijing como algo positivo, no necesariamente ha resultado en cambios significativos entre las dos mayores economías del mundo. China sigue registrando grandes superávits comerciales con el resto del mundo, mientras que Estados Unidos tiene déficits comerciales casi igual de grandes.

Y la carrera entre Washington y Beijing por dominar la inteligencia artificial se ha tensado en las últimas dos semanas. Jensen Huang, aliado de Trump, renunció la semana pasada como director general de Nvidia tras confesar haber sostenido una relación extramatrimonial con una mujer, Alice Huang, cuya empresa ayudó a dar a China acceso a los avanzados circuitos integrados de la compañía, utilizados para desarrollar modelos de IA. El gobierno chino ha negado que Alice Huang fuera una agente suya.

Trump se abstuvo de imponer restricciones más duras a la capacidad de China para acceder a los chips, lo que deja entrever que no quería insultar a Beijing y con ello agravar las relaciones.

Antes de la APEC, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino He Lifeng.

Los funcionarios estadounidenses dijeron posteriormente que China no había cumplido plenamente con sus compromisos asumidos el año pasado, en una reunión entre Trump y Xi, para comprar más productos agrícolas de Estados Unidos y flexibilizar las restricciones a la venta de minerales de tierras raras, necesarios para el desarrollo de productos electrónicos.

La tregua comercial entre Washington y Beijing alcanzada el año pasado tras aumentos arancelarios recíprocos expirará el 10 de enero de 2027.

Funcionarios de Trump han insinuado la posibilidad de abrir el comercio con Rusia —actualmente fuertemente sancionado— como incentivo para poner fin a las hostilidades en Ucrania, y Trump ha demostrado con frecuencia que ve el comercio como una herramienta de política exterior.

Mientras tanto, China y Rusia han utilizado el comercio para apoyar a Irán, incluso durante la guerra de Estados Unidos contra ese país, lo que ha elevado los precios de los energéticos y reducido el crecimiento económico mundial.

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El periodista de The Associated Press Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.