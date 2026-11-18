Un petrolero estalló en un enorme incendio en el estrecho de Ormuz y dejó a un miembro de la tripulación desaparecido y 11 heridos.

Unas imágenes impactantes muestran el petrolero envuelto en llamas altísimas, que levantan una espesa columna de humo negro sobre el canal, que permanece bloqueado por las fuerzas iraníes y estadounidenses.

Según fuentes de seguridad, la tripulación abandonó el martes el buque Tara, de bandera panameña, que transportaba gas licuado de petróleo, tras ser alcanzado por un proyectil mientras navegaba por el estrecho.

Este mes se produjo un aumento considerable de los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado por Irán en respuesta a la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra este país.

open image in gallery Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz ( Reuters )

El ataque se produjo después de que Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra la isla iraní de Qeshm. Los funcionarios militares afirmaron que el objetivo era una plataforma de lanzamiento de misiles en represalia por los ataques iraníes contra personal y activos estadounidenses. Los medios iraníes indicaron que no se produjeron daños en la infraestructura.

Los ataques recíprocos fueron un claro recordatorio de los importantes obstáculos que dificultan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a una guerra que desestabilizó Oriente Medio y elevó significativamente los precios mundiales de la energía.

La compañía naviera de los Emiratos Árabes Unidos, ADNOC L&S, informó el miércoles que la mayor parte de la tripulación había sido evacuada, pero que una persona se encontraba desaparecida, sin especificar el nombre del buque.

open image in gallery Una persona está desaparecida tras el atentado ( Redes sociales )

Las autoridades de respuesta a emergencias de Omán informaron del rescate de 24 tripulantes del Tara, un buque situado a unas dos millas náuticas de la península de Musandam, tras declararse un incendio. Continúa la búsqueda de una persona desaparecida y las labores para extinguir el fuego siguen en marcha.

El barco también fue atacado el lunes, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, que afirmó que los ataques a buques son “profundamente preocupantes y representan una seria amenaza para la seguridad de los marineros civiles”.

La agencia UKMTO, vinculada a la Armada británica, informó que un buque quedó inutilizado tras un primer ataque el lunes, y que un segundo ataque provocó un incendio a bordo. En su comunicado, no identificó el buque.

open image in gallery El ejército estadounidense afirmó que había atacado una base de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm ( Redes sociales )

Iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero —antes de que las fuerzas iraníes bloquearan inmediatamente el estrecho—, la guerra amenazó las exportaciones de energía de los países del Golfo, ya que el transporte marítimo continúa interrumpido en esta vía fluvial vital. Antes del conflicto, el estrecho transportaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Por otra parte, Teherán anunció haber atacado instalaciones estadounidenses de drones y misiles en la base Ali Al Salem de Kuwait. Este fue el primer ataque iraní contra el país petrolero desde septiembre.

El vecino Bahréin afirmó haber interceptado ataques aéreos iraníes por tercera vez esta semana.

Acusó a Teherán de mantener una “actitud hostil sistemática” contra el país, que alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

La coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes alineados con Irán en Yemen anunció que destruyó un misil de crucero lanzado por la milicia hacia la capital saudí, Riad.