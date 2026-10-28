¿Alguna vez has sentido que todos a tu alrededor están completamente rotos? ¿Tan rotos que son incapaces de atraer a una pareja, e incluso inaptos para el matrimonio? Así es como, al parecer, se sentía Billy Corgan, líder de la banda Smashing Pumpkins, respecto a las mujeres de su generación. Así que, en lugar de intentar comprender por qué pensaba que estas mujeres estaban “demasiado rotas” para él, Corgan empezó a salir con Chloé Mendel, de 19 años. Él tenía 44 cuando se conocieron en 2012. Y ahora están casados.

En una nueva entrevista con el pódcast Popcast del periódico The New York Times, el músico explicó las “ventajas” de la diferencia de edad de 26 años entre él y su esposa, y comenzó con la advertencia más importante de todas: “No quiero enfadar a todas las feministas” (spoiler: nos enfadamos).

Corgan (59) dijo que le costaba conectar con las mujeres de su generación porque habían sido “heridas” por la política (no dio detalles), mientras que la juventud de su esposa, en comparación, “era una ventaja porque no había sido herida como tantas otras personas”. En esencia, quería una persona sin prejuicios; alguien que “no [estuviera] afectada por las mismas ideas políticas” (de nuevo, no especificó cuáles) y que “[tuviera] una seguridad en sí misma distinta”.

open image in gallery Billy Corgan empezó a salir con Chloé Mendel cuando él tenía 44 años y ella 19 ( Getty )

Me tomó un segundo comprender sus intentos de intelectualizar su argumento, pero ahora entiendo su punto con total claridad: la mayoría de los hombres quieren casarse con mujeres perfectas, puras y sin pasado. No usó palabras como “virginidad” o “intacta”, pero creo que no era necesario.

Este artículo no trata sobre si las relaciones con diferencia de edad son buenas o malas, sino más bien sobre cómo Corgan utiliza ideas anticuadas sobre la cultura de la pureza para explicar que le lleva 26 años a su esposa. En la entrevista, Corgan se esfuerza por insertar una filosofía en su razonamiento, intercalando ideas misóginas, apenas disimuladas y arraigadas (consciente o inconscientemente), entre temas de actualidad como el movimiento feminista, la agitación política e incluso el abuso sufrido por toda una generación de mujeres. Explica cómo el auge del feminismo, “correcto y apropiado”, benefició a su esposa, nacida en los 90, y que las mujeres de su edad, en comparación, “lo estaban asimilando sin mucha ayuda y tras sufrir mucho abuso”. Es el tipo de argumento grandilocuente que casi te hace asentir con la cabeza, porque sin duda suena a una observación cultural bien fundamentada.

Luego continuó: “Me impactaron las historias que escuchaba sobre lo que habían vivido. Cuando conocí a mi esposa —y a pesar de esa diferencia de edad—, ella simplemente no se había visto afectada por esas mismas ideas políticas. Tenía una perspectiva diferente. Tenía una confianza en sí misma distinta: su juventud fue una ventaja porque no había sufrido heridas como tantas otras personas, porque uno simplemente va por la vida y se lastima”. Añadió que había conocido a “muchas mujeres destrozadas en el camino” y que era “más difícil recomponer las piezas” con ellas porque “uno está destrozado y ellas también”. Concluyó: “Dos errores no hacen un acierto”.

open image in gallery Corgan es el líder de la banda Smashing Pumpkins ( Getty )

Ahora bien, entiendo que nadie quiera salir con alguien que es un desastre total. Pero lo que Corgan afirma es que, como persona nacida en 1967, no consideraba a las mujeres de su generación como posibles parejas para toda la vida. Esa generalización, por sí sola, resulta desconcertante. Y luego explica que la solución natural a este problema fue salir con una chica de 19 años.

También diría que en esto que llamamos vida, uno se encuentra con muchos hombres problemáticos. Corgan reconoce en la entrevista que él también estaba “herido”, pero ¿por qué son los hombres quienes tienen derecho a ser los traumatizados en las relaciones amorosas? Las mujeres pueden ser seres humanos completos y complejos, con experiencias de vida, opiniones y defectos; y, aun así, pueden ser parejas valiosas y tienen la capacidad de amar y ser amadas. Tampoco creo que el hecho de que una persona tenga diversas experiencias de vida la haga imposible de emparejar. Al contrario, la hace infinitamente más interesante y probablemente mejor preparada para lidiar con tus problemas.

Sin embargo, la sociedad permite que los hombres tengan defectos, mientras que las mujeres deben ser perfectas e intachables. Seleccionar posibles novias según el nivel de traumas o desgracias que hayan sufrido no solo es una visión desfasada, sino que da la impresión de que Corgan deseaba que le cayera un ángel santo del cielo.

open image in gallery “Cuando conocí a mi esposa —y a pesar de esa diferencia de edad—, ella simplemente no se había visto afectada por esas mismas ideas políticas. Tenía una perspectiva diferente. Tenía una confianza en sí misma distinta: su juventud fue una ventaja porque no había sufrido heridas como tantas otras personas, porque uno simplemente va por la vida y se lastima”. declaró Corgan recientemente. ( Getty )

En cuanto a Mendel, diseñadora de moda, empresaria y directora creativa de 33 años, no pudo hablar por sí misma, ya que no estaba presente. Desconozco cómo era a los 19 años (quizás simplemente era madura, como suelen decir quienes defienden las relaciones con diferencia de edad), pero es evidente que su relación ha funcionado, pues ahora tienen tres hijos. Su boda quedó documentada en el reality show de 2024, Billy Corgan's Adventures in Carnyland. Sin embargo, el tono de esta entrevista, especialmente cuando Corgan habla de Mendel, parece infantilizarla. Es una mujer de 30 y tantos años, esposa y madre, pero él la describe como extremadamente joven. La retrata como una figura sencilla y perfecta que llegó a su vida y, “por alguna razón, decidió no [juzgarlo] por quien era”.

Cabe destacar que los dos entrevistadores de Popcast no reaccionaron igual que yo a su argumento, aunque sí lo presionaron para que explicara con más detalle su razonamiento cuando se adentró en la vaga semántica del feminismo en la década de los 90. En cualquier caso, probablemente el espíritu controversial del músico ya los había agotado para ese momento de la entrevista (tan solo unos minutos antes, había defendido a su amigo Marilyn Manson a pesar de las acusaciones de abuso sexual en su contra). Y, sinceramente, Corgan parecía feliz al hablar de su relación, algo difícil de reprobar.

Yo tampoco sé qué habría dicho. Pero como mujer, se me encendieron las alarmas. En un escenario ideal (¡mira quién busca la perfección ahora!), me habría gustado preguntarle si cree que las mujeres con traumas no pueden ser buenas parejas. Porque las mujeres no necesitan ser simples ni perfectas para merecer amor. Y si un hombre encuentra una mujer ruidosa, con carácter y con problemas (¡Dios no lo quiera!), creo que tendrá una vida plena y emocionante.

Traducción de Sara Pignatiello