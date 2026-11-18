El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, antes de la histórica cumbre trilateral que tendrá lugar este jueves en territorio chino.

Xi recibió en persona a Trump el miércoles a su llegada al aeropuerto de Shenzhen, un gesto poco habitual hacia un mandatario extranjero. Tras saludarlo con un cálido abrazo, el presidente chino explicó que su país tiene una “tradición de cortesía recíproca”, en referencia a la recepción que había recibido en la Base Conjunta Andrews en septiembre. Más tarde, ambos líderes dieron la bienvenida a Putin con apretones de manos y una fotografía grupal antes de asistir a un banquete.

Según la agencia de noticias china Xinhua, Trump aseguró que todas las reuniones con su homólogo chino han sido “muy agradables”.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se estrechan la mano ante la mirada del presidente chino, Xi Jinping ( AP )

En vísperas de la cumbre trilateral, Xi expresó su rechazo al proteccionismo comercial, mientras que Putin aprovechó su intervención para arremeter contra las crecientes sanciones impuestas a Moscú, calificar a las potencias occidentales de “antiguas hegemonías” y asegurar que Europa atraviesa una “humillante decadencia”. Sus declaraciones constituyen una nueva provocación del Kremlin, que en los últimos meses ha puesto a prueba en varias ocasiones a la OTAN.

Los tres mandatarios se reunirán el jueves al margen del evento y se espera que aborden las guerras en Ucrania e Irán, así como otros temas de disputa internacional, entre ellos el comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

El encuentro ha despertado comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética delimitaron sus esferas de influencia y sentaron las bases del orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, aquella reunión se convirtió en un símbolo de los acuerdos entre grandes potencias impuestos a países más pequeños.

open image in gallery Donald Trump visita China para asistir a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuyo anfitrión es el presidente chino, Xi Jinping ( Getty )

En ese sentido, la cumbre ha generado inquietud entre los líderes de economías pequeñas y medianas, sobre todo en Asia y Europa, ante el temor de que las tres potencias ignoren o perjudiquen sus intereses.

La cálida recepción de Putin resulta preocupante para Ucrania, cuyas autoridades han instado a Trump a aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a una guerra que ya lleva casi cinco años, en lugar de adoptar una postura conciliadora con el Kremlin.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha estrechado los vínculos entre Washington y Moscú, al tiempo que ha cuestionado en reiteradas ocasiones al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien incluso ha responsabilizado de iniciar una guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

Aunque Ucrania ha quedado al margen de las conversaciones trilaterales, Kiev podría encontrar cierto respaldo en el golpe simbólico que supusieron los dos ataques de esta semana contra el puente de Crimea, una de las obras más emblemáticas de Putin. Mientras tanto, los enfrentamientos entre ambos países continúan: cuatro personas murieron durante un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa.

Otro de los grandes temas de la cumbre será la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y cuyas consecuencias han sacudido la economía mundial. Tanto Moscú como Pekín han cuestionado la ofensiva militar y Xi ha instado en varias ocasiones a la comunidad internacional a evitar un retorno a la “ley de la selva”, en una crítica velada a la política exterior de Trump. Se espera que el conflicto ocupe un lugar destacado en las conversaciones, dado que el estrecho de Ormuz permanece cerrado casi nueve meses después del inicio de las hostilidades.

La agenda también incluirá los esfuerzos para poner fin a casi dos años de guerra comercial, uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China durante el segundo mandato de Trump.

open image in gallery Está previsto que Donald Trump se reúna el jueves con Xi Jinping y Vladímir Putin ( AFP/Getty )

En su discurso de apertura, Xi defendió un “comercio libre y abierto”, en un claro cuestionamiento a las políticas proteccionistas del mandatario estadounidense. Poco después de regresar al poder, Trump impuso aranceles generalizados que desencadenaron una disputa comercial entre Washington y Pekín, durante la cual los gravámenes estadounidenses sobre los productos chinos llegaron al 145 %.

Las declaraciones de Xi se produjeron después de que Washington anunciara nuevas restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial fabricados por empresas como Nvidia. Frente a estas medidas, el presidente chino ha intentado presentar a Pekín como una alternativa al proteccionismo y a la política exterior de confrontación de Washington.

open image in gallery El líder ruso se mostró sonriente mientras los dignatarios se saludaban en China ( Sputnik )

Por ahora, ambos países han acordado una tregua arancelaria y se han comprometido a alcanzar un acuerdo comercial el próximo año.

“Debemos defender con firmeza el sistema multilateral de comercio basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio como pilar fundamental, apoyar el comercio y la inversión libres y abiertos, y mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro mundiales”, declaró Xi ante un grupo de ejecutivos empresariales.

Por su parte, Putin cuestionó la eficacia de las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. “La experiencia ha demostrado que las herramientas tradicionales de dominio y coerción económica han perdido buena parte de su eficacia y de su poder intimidatorio”, afirmó. “Si bien las sanciones, los aranceles y las restricciones a las exportaciones todavía pueden ejercer cierto efecto disuasorio, son incapaces de detener el crecimiento y mucho menos de aplastar las economías de sus competidores”.

El mandatario ruso también elogió la estrecha cooperación con China y se comprometió a seguir impulsando la construcción de un “mundo multipolar”.

open image in gallery Se espera que los líderes mundiales aborden la guerra en Ucrania, así como la inteligencia artificial y el comercio ( Getty )

Si bien desde el Kremlin rechazaron esta semana las comparaciones con la Conferencia de Yalta, al tacharlas de “juegos de politólogos”, reconocieron que el encuentro tendrá importantes repercusiones en el escenario internacional. Por su parte, las autoridades chinas destacaron el potencial de la cumbre para promover la paz mundial.

En esa misma línea, Putin reconoció que el mundo atraviesa un período “turbulento”, pero aseguró que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo. “Por lo tanto, espero grandes beneficios de la próxima reunión trilateral”, afirmó.

La gira asiática de Trump, la primera desde el revés electoral del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, tiene lugar en medio de nuevas fricciones entre Washington y Pekín, agravadas por las acusaciones que vinculan al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta espía china.

Traducción de Leticia Zampedri