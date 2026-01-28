Según un estudio, el riesgo de infarto en los hombres podría comenzar a incrementarse desde los 35 años, unos siete años antes que en las mujeres.

Si bien los hombres han mostrado históricamente una mayor aparición temprana de enfermedades cardíacas, en los últimos años los principales factores de riesgo se han igualado entre hombres y mujeres.

No obstante, los investigadores señalan que esta brecha no se ha cerrado en la enfermedad coronaria, una de las principales causas de infartos.

La enfermedad coronaria es la forma de cardiopatía más frecuente. De acuerdo con la British Heart Foundation (BHF), es la principal causa de infartos y la mayor causa de muerte en hombres y mujeres en todo el mundo.

Los hallazgos del estudio sugieren que las estrategias de prevención y detección de enfermedades cardíacas deberían comenzar antes en la adultez.

El riesgo de infarto en los hombres puede empezar a aumentar desde mediados de los 30 años, antes que en las mujeres, según estudio (imagen de archivo) ( (Alamy/PA) )

“Puede parecer una edad temprana, pero la enfermedad cardíaca se desarrolla a lo largo de décadas, y sus primeros indicadores pueden detectarse desde la adultez joven”, señaló la autora principal del estudio, Alexa Freedman, profesora adjunta de medicina preventiva.

“Detectar estos factores a edades más tempranas permite aplicar estrategias de prevención que reduzcan el riesgo a largo plazo”, añadió.

El estudio estadounidense, que se extendió durante 30 años, fue liderado por Northwestern Medicine e incluyó a más de 5.100 adultos sanos, negros y blancos, de entre 18 y 30 años, reclutados a mediados de la década de 1980 y seguidos hasta 2020.

Los resultados indican que los hombres comienzan a desarrollar enfermedad coronaria antes que las mujeres, con una diferencia que se hace evidente desde los 35 años.

En promedio, los hombres alcanzaron una incidencia del 5 % de enfermedad cardiovascular siete años antes que las mujeres.

La diferencia se debió en gran medida a la enfermedad coronaria. Los hombres alcanzaron una incidencia del 2 % de esta afección más de una década antes que las mujeres. En cambio, las tasas de accidente cerebrovascular fueron similares y las diferencias en insuficiencia cardíaca aparecieron más adelante en la vida.

Los científicos analizaron si variables como la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre, el tabaquismo, la alimentación, el nivel de actividad física y el peso podían explicar este inicio más temprano en los hombres.

Si bien algunos factores, en especial la hipertensión, explicaron parte de la brecha, la salud cardiovascular global no logró explicarla por completo, lo que sugiere la influencia de otros factores biológicos o sociales.

Los investigadores también observaron que hombres y mujeres tenían riesgos similares hasta comienzos de los 30 años, pero que a partir de los 35 el riesgo masculino aumentó con mayor rapidez y se mantuvo más alto durante la mediana edad.

En general, los programas de detección y prevención de enfermedades cardíacas se concentran en personas mayores de 40 años. Un ejemplo es el chequeo gratuito que ofrece el NHS entre los 40 y 74 años. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que esta estrategia podría estar perdiendo una ventana importante.

Según la doctora Freedman, fomentar las consultas preventivas en hombres jóvenes podría contribuir de forma significativa a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo cardiovascular.

Traducción de Leticia Zampedri