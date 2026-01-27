El brote del virus Nipah en India inquieta a China antes de la temporada de viajes por el Año Nuevo Lunar

Un brote del mortífero virus Nipah en el este de la India desató la ansiedad en China al acercarse la temporada de viajes del Año Nuevo Lunar.

Las autoridades indias confirmaron la semana pasada al menos cinco casos de Nipah en Bengala Occidental y pusieron en cuarentena a casi 100 personas en sus hogares.

Aunque los expertos en salud pública señalan que el riesgo de transmisión generalizada sigue siendo bajo, las redes sociales chinas informan una creciente preocupación por la infección mortal en el país.

El brote se produce justo antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, la temporada de mayor afluencia de viajeros en China.

Asimismo, aumentan los debates en línea sobre el brote de Nipah en India, país vecino de China. “Da mucho miedo, sobre todo ahora que se acerca la Fiesta de la Primavera. No quiero vivir otro confinamiento”, afirmó un usuario de las redes sociales, según el South China Morning Post.

Por otra parte, alguien preguntó: “¿No podemos cerrar temporalmente las rutas de viaje con India?”.

China añadió el Nipah a su lista de enfermedades infecciosas vigiladas tras el brote en India, informó Yicai China.

La temporada de viajes del Año Nuevo Lunar, de 40 días de duración, conocida como chunyun, comienza el 2 de febrero de este año y se prolonga hasta el 13 de marzo, cuando miles de millones de pasajeros viajan por todo el país.

A pesar de la inquietud, las autoridades chinas de salud pública y los virólogos afirman que las características del Nipah hacen improbable un brote importante. Aunque el virus puede ser mortal (con tasas de mortalidad de hasta el 75 %), su propagación es mucho menos eficiente que la de patógenos respiratorios como la gripe o el Sars-CoV-2.

En un comunicado reciente, el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades hizo un llamamiento para “intensificar la vigilancia” ante las enfermedades infecciosas importadas durante la temporada de viajes y advirtió que enfermedades como el paludismo, el dengue, el chikungunya y la fiebre de Lassa podrían ser transportadas por viajeros que regresan del extranjero. Sin embargo, no se nombró específicamente el virus Nipah. Según informes, 339.442 turistas chinos visitaron la India en 2019 y unos 142.000 indios viajaron a China. India reanudó la concesión de visados turísticos a ciudadanos chinos a partir de julio del año pasado, en un nuevo paso para normalizar los lazos de Delhi con Pekín.

El restablecimiento diplomático de los visados turísticos se produjo tras un intervalo de cinco años debido a la degradación de los lazos entre India y China tras un enfrentamiento militar entre sus tropas en 2020 a lo largo de la disputada frontera del Himalaya.

Archivo Trabajadores sanitarios trasladan a un hombre con síntomas del virus Nipah a una sala de aislamiento en un hospital de Kozhikode, en el sur de la India, el 16 de septiembre de 2023 ( AFP via Getty )

El virus Nipah se detectó por primera vez en el Sudeste Asiático tras los brotes registrados en Malasia y Singapur entre 1998 y 1999, donde las infecciones se relacionaron en gran medida con trabajadores de granjas porcinas y personas en contacto estrecho con el ganado.

El virus puede infectar a una amplia gama de animales, como cerdos, caballos, cabras, ovejas, gatos y perros, según el Centro de Protección Sanitaria de Hong Kong.

Desde principios de siglo, se informaron repetidos brotes en humanos en India y Bangladesh, la mayoría de las veces entre diciembre y abril. Estos brotes se asociaron en gran medida al consumo de savia cruda de palmera datilera contaminada por murciélagos frugívoros, el reservorio natural del virus.

El brote anterior de la India se registró en el estado meridional de Kerala a mediados de 2025, cuando se confirmaron cuatro infecciones.

La infección de persona a persona sigue siendo posible a través de la exposición a fluidos corporales o desechos de una persona infectada, lo que crea la posibilidad de transmisión en los hospitales, así como de propagación dentro de las familias, declaró a The Global Times Feng Zijian, exsubdirector general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.

A pesar de su gravedad, el virus Nipah no se propaga con facilidad, según declaró a los medios estatales Zhuang Shilihe, especialista médico residente en Guangzhou.

Dijo que su evaluación se basaba en las enseñanzas extraídas del rastreo de contactos durante brotes esporádicos anteriores en todo el mundo.

El virus provoca una serie de síntomas, desde una enfermedad leve hasta graves problemas respiratorios e inflamación cerebral. La encefalitis es la complicación más peligrosa y suele provocar confusión, convulsiones, coma y, en casos graves, la muerte. Actualmente, no existen tratamientos ni vacunas aprobados contra el Nipah.

Otros países asiáticos también están reforzando los controles tras el brote en India.

Khaosod English, un medio de comunicación de Bangkok, informó que Tailandia había reforzado los controles sanitarios en aeropuertos clave, como Suvarnabhumi, Don Mueang y Phuket, para los pasajeros procedentes de Bengala Occidental.

El Korea Herald informó que Corea del Sur ya había clasificado el Nipah como enfermedad infecciosa de primer orden que requiere notificación inmediata y aislamiento.

El Centro de Protección de la Salud de Hong Kong declaró que “vigilará la situación y aplicará las medidas de prevención y control adecuadas, basadas en evaluaciones de riesgos, para salvaguardar la salud pública y el bienestar de los ciudadanos”.

Traducción de Olivia Gorsin