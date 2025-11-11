Científicos identifican la posición sexual más efectiva para el orgasmo femenino

Un nuevo estudio reveló la mejor posición sexual para las mujeres heterosexuales a la hora de alcanzar un orgasmo.

Según la clínica privada de ginecología New H. Medical en Nueva York, la posición más efectiva es la del misionero, con una almohada debajo de la pelvis de la mujer.

El estudio se realizó con un escáner de ultrasonido, y los investigadores examinaron a una pareja de voluntarios mientras tenían relaciones sexuales en cinco posiciones populares durante 10 minutos.

Luego examinaron qué posición fue más exitosa para estimular el flujo sanguíneo del clítoris.

La Dra. Kimberley Lovie, médica investigadora de Nueva York que dirigió el estudio, escribió: “Los supuestos beneficios de varias posiciones coitales se describen en muchas revistas, libros y foros públicos”.

“Sin embargo, hay poca investigación científica que evalúe la asociación entre las diferentes posiciones coitales y su capacidad para producir el orgasmo femenino”.

“El objetivo era comparar el flujo sanguíneo del clítoris antes y después del coito en cada una de las cinco posiciones, después de un periodo de tiempo estandarizado”.

La Dra. Lovie después hizo referencia a la posición menos eficaz.

“La posición de perrito o en cuatro produce la menor cantidad de contacto directo con el clítoris y resultó en un aumento insignificante en el flujo sanguíneo en comparación con las posiciones cara a cara”, agregó.

La nueva investigación sigue a otro estudio que analizó el orgasmo femenino y descubrió que los “gemidos” no son parte de él.

Los investigadores de la Universidad de Ottawa examinaron varias sensaciones corporales que ocurren durante un orgasmo femenino, incluyendo “respiración entrecortada/superficial”, “aumento de la presión arterial” y “bochornos”.

Sin embargo, también identificaron algunas sensaciones comúnmente malentendidas que, a pesar de la opinión popular, no están presentes.

“Recomendamos que el elemento de ‘gemidos’ se elimine de la medida de forma permanente”, afirmó el estudio, publicado en The Journal of Sexual Medicine, y agregó que el orgasmo femenino es un “aspecto poco conocido de la respuesta sexual femenina”.