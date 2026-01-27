Algunas personas que actúan sus sueños, gritando, riendo e incluso poniéndose violentas mientras duermen, pueden desarrollar demencia en etapas posteriores de la vida, advierte un nuevo estudio.

El trastorno de conducta del sueño MOR aislado (iRBD) afecta hasta al 2 % de los adultos mayores, y la afección se caracteriza por la pérdida de la parálisis muscular normal cuando se sueña. El sueño de movimientos oculares rápidos (MOR, o REM, por sus siglas en inglés) es la fase del sueño caracterizada por una mayor actividad cerebral, un movimiento muscular limitado, un movimiento ocular intermitente y una fluctuación de la respiración y la frecuencia cardíaca.

Las personas con iRBD pueden gritar, reírse, agarrarse o saltar de la cama mientras duermen e incluso dar patadas o puñetazos violentos a sus compañeros de cama.

Sin embargo, la trayectoria a largo plazo de la enfermedad y los cambios cognitivos asociados a ella siguen sin estar claros.

El nuevo estudio observó a personas que recibieron un diagnóstico de iRBD en Seúl, Corea del Sur, durante unos siete años y evaluó sus cambios cognitivos a lo largo del tiempo.

Investigadores del Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl realizaron un seguimiento de hasta 162 pacientes con iRBD, con una media de edad en el momento del diagnóstico de 66 años, analizándolos en 320 parámetros neuropsicológicos. Uno de los hallazgos fue un declive lineal estadísticamente significativo en la memoria.

Asimismo, se observó un cambio notable en la prueba de símbolos de dígitos, utilizada para medir la velocidad de procesamiento, la atención sostenida y la memoria funcional. La prueba, señala el estudio, es sensible al daño cerebral, la demencia, la edad y la depresión.

Los investigadores también observaron un deterioro constante de la memoria verbal y visual en todos los participantes.

“El declive cognitivo gradual en atención o memoria funcional y memoria puede representar un curso natural de la neurodegeneración en hombres con iRBD”, señala el estudio publicado en la revista Sleep.

Un reloj en un smartphone ( AFP via Getty )

Treinta y tres de los participantes no desarrollaron enfermedades neurodegenerativas durante el periodo de estudio, pero incluso ellos mostraron deterioro cognitivo. Esto sugiere que incluso las personas que viven con iRBD durante largos periodos sin que la enfermedad evolucione a demencia o párkinson pueden experimentar una pérdida cognitiva gradual.

El estudio también descubrió que el deterioro cognitivo era comparativamente más gradual en las mujeres que en los hombres.

“Las mujeres con iRBD parecen mostrar una mayor resistencia al deterioro cognitivo que los hombres”, se señala.

Según los investigadores, estos hallazgos subrayan la necesidad de desarrollar enfoques específicos por sexo para controlar el deterioro cognitivo de los pacientes con iRBD.

Esperan que futuros estudios puedan ayudar a explicar los mecanismos subyacentes a las diferencias.

“Este estudio superó las limitaciones previas de un seguimiento corto y muestras pequeñas, lo que permitió obtener datos a largo plazo que demuestran un declive gradual en los dominios de atención o memoria funcional y de memoria entre las personas con iRBD”, añadieron.

Traducción de Sara Pignatiello