La grasa abdominal podría ser menos dañina de lo pensado, afirma nuevo estudio

No toda la grasa corporal es mala para la salud, y un poco de peso extra alrededor del estómago podría desempeñar un papel vital en la lucha contra las infecciones y la inflamación, según sugiere un estudio.

El exceso de grasa alrededor del vientre y los órganos internos, conocida como grasa visceral, se considera perjudicial desde hace mucho tiempo. Se asocia a la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión.

Sin embargo, investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han sugerido que “la grasa abdominal no es un problema uniforme” y que algunos tipos de grasa pueden ser beneficiosos.

Según Jiawei Zhong, autor principal del estudio: “El tejido adiposo no solo almacena energía: también funciona como un órgano activo, que envía señales que afectan a todo el organismo”.

“Un error común es creer que la grasa abdominal es uniforme, cuando en realidad está formada por varios depósitos distintos”. añadió.

Los científicos descubren que algo de grasa abdominal podría ayudar al organismo a combatir las infecciones ( Alamy/PA )

Para el estudio, publicado en la revista Cell Metabolism, los investigadores tomaron muestras de cinco tipos distintos de grasa abdominal en ocho individuos con obesidad grave. Se extrajo grasa de debajo de la piel, alrededor del estómago y cerca del intestino.

Los resultados muestran claras diferencias entre estos tipos de grasa. Lo más llamativo es el denominado tejido adiposo epiploico a lo largo del colon, que contiene un número inusualmente elevado de células adiposas inflamatorias y células inmunitarias.

Los experimentos de laboratorio sugieren que las señales bacterianas pueden incitar a las células grasas a producir proteínas que activen las células inmunitarias del tejido para combatir la infección.

Según los investigadores, los resultados sugieren que el tejido adiposo cercano al intestino tiene una función única. Puede tratarse de una adaptación al microbioma intestinal, el ecosistema de microbios que viven en los intestinos.

Dado que el estudio se realizó en personas con obesidad, no está claro si los resultados son aplicables a personas con un peso normal.

Jutta Jalkanen, coautora principal del estudio, afirmó: “El siguiente paso es comprender el papel del tejido adiposo que rodea el colon en enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ahora que sabemos que contiene tanto células grasas como células inmunitarias, queremos investigar cómo influye su interacción en la actividad de las enfermedades”.

“Nuestro objetivo es averiguar si este tejido adiposo contribuye a amplificar o mantener la inflamación enviando señales que afectan localmente a las células inmunitarias”, agregó.

Estudios anteriores también han sugerido que la grasa corporal no siempre es mala. Un estudio danés en el que participaron más de 85.000 adultos sugirió que tener un ligero sobrepeso podría no acortar la vida, pero estar muy delgado sí.

Los investigadores descubrieron que las personas con un IMC inferior a 18,5 tenían casi tres veces más probabilidades de morir prematuramente que las que se encontraban en el extremo medio o superior del denominado intervalo “saludable”.

Traducción de Sara Pignatiello