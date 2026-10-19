La familia rindió homenaje al hombre que murió tras ser atacado por un tigre después de que se metiera en el recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park el sábado.

La víctima del incidente fue identificada el martes como William Chapman. Su familia lo describió como “un joven brillante, cálido y encantador” que “padecía una enfermedad mental grave”.

El sábado, minutos antes de su muerte, Chapman publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le veía acercándose al tigre, llamado Altai, en el zoológico.

Testigos afirmaron haber visto al hombre pedirle a un desconocido que le tomara una foto con el tigre de fondo antes de entrar al recinto.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas poco después de la 1:30 p. m., cuando entró al recinto. El hombre fue declarado muerto en el lugar, informó la policía de Yorkshire del Sur, y agregó que se notificó a su familia.

La policía también confirmó que el tigre resultó ileso en el incidente.

open image in gallery El incidente tuvo lugar dentro del recinto de los tigres siberianos del parque ( PA/DannyLawson/PA Wire )

¿Qué ocurrió?

En los videos que circulan por internet se ve cómo Altai araña y forcejea con un hombre en el recinto de los tigres del parque, cerca de Doncaster.

En otra grabación parece oírse la voz del hombre, aún sin identificar, pidiendo a la gente que le hiciera una foto con el tigre, antes de que ocurriera el incidente.

Se sabe que el hombre se coló en el recinto de los tigres, pero otros visitantes intentaron detenerlo.

Anthony Hunt y su novia Scarlet Hogan, que visitaban el Yorkshire Wildlife Park el sábado, contaron a The Telegraph que una mujer “intentó desesperadamente detener” a la víctima cuando esta intentaba saltar al recinto.

El hombre redujo a la mujer, que estaba con sus dos hijos en ese momento, y saltó desde un puente hacia el recinto de los tigres, según declaró el señor Hunt al periódico.

open image in gallery El Yorkshire Wildlife Park sigue cerrado después de que un hombre murió tras ser atacado por un tigre ( Annabel Lee-Ellis/PA/PA Wire )

“El hombre empezó a rezarle al tigre, inclinándose ante él; el tigre parecía un poco confundido”, dijo la Sra. Hogan. “Hasta que fue atacado, era como si estuviera en trance, completamente desconectado de la realidad”.

“Tenía los brazos abiertos, listo para que el tigre lo atacara. Fue terrible. Nos quedamos paralizados… lo último que vimos fue la mandíbula del tigre clavada en su cuello”, añadió.

Los testigos también describieron cómo se efectuaron disparos en un intento por distraer al tigre y permitir que los servicios de emergencia entraran en el recinto.

Los visitantes fueron evacuados del parque y se movilizaron ambulancias aéreas, pero Chapman fue declarado muerto posteriormente en el lugar de los hechos, según informó la policía de Yorkshire del Sur.

La policía declaró que la investigación continúa e instó a la población a no compartir las imágenes perturbadoras que circulan en las redes sociales.

La policía confirmó que se cree que la víctima visitaba el parque de vida silvestre por su cuenta y que nadie le acompañaba.

open image in gallery William Chapman falleció en el incidente del sábado ( Foto de la familia/PA Media )

Homenajes a Chapman

La familia de Chapman lo describió como un “joven brillante, cálido y encantador” que era “muy querido”.

“Por desgracia, William llevaba años luchando contra una enfermedad mental grave y tenía que tomar medicamentos fuertes”, continúa el comunicado. “Será el médico forense quien determine qué papel pudo haber tenido esta situación en su muerte. Les pedimos a todos que respeten ese proceso”.

Chapman era un exactor infantil que había aparecido en la serie de May Contain Nuts, junto a la actriz de Harry Potter Shirley Henderson, y en la serie True Stories de la BBC, según IMDB.

La escuela de teatro Jackie Palmer, de la que era exalumno, expresó que estaban “profundamente” entristecidos por el fallecimiento de su exalumno.

“Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento tan difícil”, señaló la escuela. “Fue una alegría verlo crecer, tanto en lo personal como en lo artístico, durante los años que pasó con nosotros. Nos sentimos afortunados de haber sido parte de su formación y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo lo recordaremos con mucho cariño”.

El comunicado agrega: “Extrañaremos mucho de menos a William, y siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones”.

Inicia la investigación

El ayuntamiento de la ciudad de Doncaster, responsable de otorgar el permiso al parque de vida silvestre, inició una investigación de salud y seguridad sobre el incidente.

Dan Swaine, director ejecutivo de asuntos locales del ayuntamiento de la ciudad de Doncaster, declaró: “También estamos colaborando con diversas instituciones, entre ellas la policía y las autoridades sanitarias, y estamos brindando apoyo al Yorkshire Wildlife Park en respuesta al incidente”.

Aclaró que no harán más comentarios sobre la persona involucrada ni sobre la investigación, y pidió que se respete la privacidad de los involucrados en este momento “tan difícil”.

¿El zoológico sigue abierto?

Tras el incidente, el parque fue evacuado y aún no ha reabierto sus puertas.

El Yorkshire Wildlife Park informó que permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones sobre la muerte del hombre.

Un comunicado publicado en el sitio web del zoológico dice: “El parque permanecerá cerrado hoy mientras colaboramos estrechamente con las autoridades. El Yorkshire Hive permanecerá abierto como de costumbre. La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, nuestro personal y nuestros animales siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

¿Qué le sucederá al tigre?

El Yorkshire Wildlife Park declaró que el tigre involucrado en el ataque se encuentra “sano y salvo” y que no será sacrificado tras el incidente.

El comunicado del Yorkshire Wildlife Park decía:

Queremos agradecer a todos los que expresaron su preocupación tras el trágico incidente de ayer.

Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida.

El parque permanecerá cerrado hoy mientras el equipo de empleados, que se vio profundamente afectado por los acontecimientos, recibe apoyo especializado.

Muchas personas se pusieron en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Queremos asegurarles a todos que está sano y salvo y que no será sacrificado a raíz de este incidente.

Traducción de Olivia Gorsin