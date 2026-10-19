Los organizadores de los premios Nikon Comedy Wildlife Awards han presentado las fotos de animales más divertidas del año, entre las que se incluyen una rana que se cae de cara al suelo y un castor haciendo tonterías.

Más de 40 imágenes de mamíferos, aves, reptiles y otros animales silvestres han llegado a la final del concurso mundial que utiliza el humor para promover la conservación ambiental.

Paul Joynson-Hicks, fotógrafo de vida salvaje en África Oriental, inició el concurso en 2015 después de revisar sus fotos y encontrar varias instantáneas que provocaban risa.

“Nuestro mundo es extraordinariamente bello e interconectado, pero la humanidad se esfuerza por sobreexplotarlo y dañarlo”, declaró Joynson-Hicks en la página web del premio. Añadió: “Los temas de conservación de la vida silvestre y sostenibilidad están cobrando impulso a nivel mundial, pero los mensajes e imágenes suelen ser negativos, deprimentes y agotadores”.

En lugar de emitir un anuncio lacrimógeno con imágenes de animales sufriendo para incitar a la gente a actuar, el concurso de fotografía utiliza un enfoque más desenfadado para concienciar a la población.

open image in gallery Los organizadores de los Nikon Comedy Wildlife Awards han dado a conocer las fotos de animales más divertidas del año, entre las que se incluyen una rana que se da de bruces y un castor payaso ( Natalie Veekmans/Comedy Wildlife )

Una fotografía, titulada “Este es mi mejor lado”, muestra a dos castores jugando en aguas poco profundas. Uno de los castores mira a la cámara con una suave sonrisa, mientras que el otro levanta la cabeza hacia atrás y muestra sus enormes dientes naranjas.

open image in gallery Paul Joynson-Hicks, un fotógrafo de fauna salvaje de África Oriental, puso en marcha el concurso en 2015 tras revisar sus fotos y encontrar varias instantáneas que le hicieron reír ( Paolo Torre/Comedy Wildlife )

En otra fotografía titulada “Elvis”, un caimán, pariente de los lagartos, tiene un mechón de vegetación negra parecida a pelo en la cabeza, lo que le da la apariencia de una peluca.

open image in gallery Más de 40 imágenes de mamíferos, aves, reptiles y otros animales han pasado a la fase final del concurso internacional que utiliza el humor para promover la conservación ambiental ( Diego Perez/Comedy Wildlife )

Y luego está la foto titulada “Mantis sexy”: una mantis religiosa detrás de una hoja con dos de sus patas en una pose que simula que está descansando en la playa. La imagen ha llegado a la final.

open image in gallery Entre los finalistas se encuentran un caimán con peluca, un reyezuelo gruñón y un elefante adulto que le lanza tierra a la cara a un elefante bebé ( Heather Cudworth/Comedy Wildlife )

En otra fotografía finalista titulada “Pájaro enojado” se ve a un reyezuelo simple con aspecto gruñón.

open image in gallery Los organizadores del concurso recibieron más de 10.000 fotografías procedentes de 112 países ( Heather Cudworth/Comedy Wildlife )

En una fotografía titulada “Lecciones”, se ve a un elefante adulto arrojando tierra en la cara de una cría de elefante con su trompa.

open image in gallery Los ganadores del concurso se darán a conocer en diciembre ( Scott Suraino/Comedy Wildlife )

Otra imagen, titulada “Calistenia matutina”, muestra a un oso pardo sentado sobre sus nalgas mientras levanta las piernas y agita los brazos en el aire.

open image in gallery Si quieres votar por tu foto favorita, también hay un premio del público ( Jeremy Richards/Comedy Wildlife )

Un conjunto de fotografías muestra a dos ranas jugando en aguas poco profundas. Una de las ranas chapotea mientras la otra salta y cae de cabeza.

open image in gallery En una de las fotos finalistas, parece que una suricata está a punto de acariciar la cabeza de otra suricata, mientras una tercera observa la escena ( Subi Sridharan )

En una fotografía titulada “Ajustando el peinado antes de la foto familiar”, una suricata parece estar a punto de acariciar la cabeza de otra suricata mientras una tercera observa.

open image in gallery “Las fotos contribuyen a generar empatía hacia los animales que aparecen en las imágenes, y es esa empatía la que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento y nuestras actitudes para mejor”, afirmaron los organizadores del premio ( Remi Schnell/Comedy Wildlife )

Una instantánea titulada “Guerra de ardillas” muestra una ardilla roja en pleno salto con una nuez en la boca. La ardilla parecía saltar en el aire con los brazos extendidos para intentar aterrizar sobre un tronco.

open image in gallery En lugar de emitir un anuncio lacrimógeno sobre animales que sufren para animar a la gente a actuar, el concurso fotográfico utiliza un enfoque más desenfadado para sensibilizar a la población ( Doug Gimesy/Comedy Wildlife )

Una fotografía titulada “¡Ay, qué cosquillas!” muestra a dos elefantes marinos en pleno cortejo. Uno de ellos tiene la boca bien abierta, mientras que el otro parece estar mordiéndole el cuello juguetonamente.

Los organizadores del concurso recibieron más de 10.000 candidaturas de 112 países, lo que, según afirman, supone la cifra más alta en la historia del concurso.

Existen diversas categorías de competición para distintos tipos de animales fotografiados y para fotógrafos de diferentes edades. Los ganadores, que serán elegidos por un jurado, se anunciarán el 8 de diciembre en una ceremonia de entrega de premios en Londres, Reino Unido, según informó CNN.

También existe el premio Sterna People's Choice Award, donde el público puede votar por sus fotos favoritas a través del sitio web de Comedy Wildlife. Además, se seleccionará aleatoriamente a un votante para que reciba aproximadamente 660 dólares.

Los organizadores dijeron en una publicación de Facebook el viernes pasado, en la que anunciaban a los finalistas, que las fotos “[estaban] diseñadas para hacer reír o sonreír, pero definitivamente para levantar el ánimo”.

“De este modo, contribuyen a generar empatía hacia los animales que aparecen en las imágenes, y es esa empatía la que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento y nuestras actitudes para mejor”, agregaron.

Traducción de Sara Pignatiello