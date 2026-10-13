El hombre que murió atacado por un tigre en Yorkshire fue identificado como William Chapman

El hombre que murió tras entrar en el recinto de un tigre en Yorkshire fue identificado como William Chapman.

El señor Chapman fue atacado por el tigre, llamado Altai, después de que testigos declararon que este había dominado a una mujer que “intentó desesperadamente” impedirle la entrada al recinto.

Un video publicado en internet desde su cuenta de Instagram, ahora eliminada, parece mostrarle acercándose al tigre, que está posado sobre una plataforma de madera, momentos antes del ataque.

En el audio, se oyen gritos de fondo que le instan a salir y exclaman “¡Dios mío!”, antes de que termine el video. El parque permaneció cerrado por cuarto día consecutivo tras el ataque.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de la 1:30 p. m. del 10 de octubre, cuando Chapman, que según la policía estaba visitando el parque solo, entró en el recinto.

open image in gallery El tigre Altai no será sacrificado tras el ataque, según afirmaron los cuidadores del zoológico ( Yorkshire Wildlife Park )

Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Anthony Hunt y su novia Scarlet Hogan, que visitaban la atracción el sábado, contaron a The Telegraph que el hombre sometió a una mujer y saltó desde un puente al recinto de los tigres.

“El hombre empezó a rezarle al tigre, inclinándose ante él; el tigre parecía un poco confundido”, dijo la Sra. Hogan. “Hasta que fue atacado, era como si estuviera en trance, completamente desconectado de la realidad”.

“Tenía los brazos abiertos, listo para que el tigre lo atacara. Fue terrible. Nos quedamos paralizados… lo último que vimos fue la mandíbula del tigre clavada en su cuello”, añadió.

Los testigos también describieron cómo se efectuaron disparos para distraer al tigre y permitir que los servicios de emergencia ingresaran al recinto.

Los visitantes fueron evacuados del parque y se movilizaron ambulancias aéreas, pero el hombre fue declarado muerto.

Un portavoz de la policía de South Yorkshire dijo que no creía que el hombre hubiera estado acompañado por nadie hasta llegar al recinto de los tigres.

El Ayuntamiento de Doncaster, responsable de la concesión de licencias al parque, anunció el lunes que había iniciado una investigación sobre salud y seguridad.

open image in gallery Un cartel a la entrada del Yorkshire Wildlife Park, en Doncaster ( Annabel Lee-Ellis/PA/PA Wire )

Dan Swaine, director ejecutivo de urbanismo del Ayuntamiento de Doncaster, declaró: “Como autoridad competente en materia de concesión de licencias para el Yorkshire Wildlife Park, puedo confirmar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones legales, el ayuntamiento puso en marcha una investigación sobre salud y seguridad”.

“También estamos colaborando con diversos organismos, incluidos la policía y los servicios de salud, y estamos brindando apoyo al Yorkshire Wildlife Park en respuesta al incidente”.

“Por el momento, no haremos más comentarios sobre la persona en cuestión ni sobre la investigación, y pedimos que se respete la privacidad de los implicados en estos momentos difíciles”.

En un comunicado anterior publicado en las redes sociales, el parque de vida silvestre afirmó que “muchísimas personas” se habían puesto en contacto con ellos en relación con Altai, el tigre de Amur involucrado en el incidente, y confirmó que se encuentra “sano y salvo” y que no será sacrificado.

Un comunicado en el sitio web dice: “Podemos confirmar que el sábado ocurrió un incidente grave en el recinto de los tigres”.

“Nuestros protocolos de respuesta ante emergencias se activaron de inmediato y los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos”.

“El parque permanecerá cerrado hoy mientras trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades. El Yorkshire Hive permanecerá abierto como de costumbre”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009 y la atracción “Tierra de los Tigres” abrió en 2011.

La atracción es una reserva de dos acres construida expresamente para los tigres siberianos, una subespecie en peligro de extinción de la que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

Las fotos del recinto que aparecen en la página web del parque muestran una pasarela elevada para los visitantes y una valla sobre la sección donde los tigres pueden deambular.

Traducción de Olivia Gorsin