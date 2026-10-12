Hombre que murió por un tigre en Inglaterra pidió una foto con el animal antes de entrar al recinto

Testigos aseguran que el hombre que murió tras trepar al recinto de un tigre había pedido que le tomaran una foto con el animal en el fondo antes de entrar al área.

La policía acudió al lugar tras recibir informes de que un hombre había entrado en el recinto de un zoológico en Yorkshire alrededor de la 1:35 p. m. del sábado. Los visitantes fueron evacuados del parque y se movilizaron ambulancias aéreas, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar, según informó la policía de Yorkshire del Sur.

Los testigos describieron que se efectuaron disparos para distraer al tigre y permitir que los servicios de emergencia entraran en el recinto. En declaraciones a The Mirror , uno de ellos comentó: “Se dispararon tiros al aire para hacer ruido y distraer al tigre. El animal no recibió ningún disparo y se encuentra en perfecto estado, sin heridas”.

open image in gallery El letrero en la entrada del Yorkshire Wildlife Park, donde un hombre murió tras ser atacado por un tigre ( PA )

La persona agregó que, debido a la altura de la barrera, “habría que tener muchísimas ganas de entrar para poder hacerlo”. Asimismo, indicó que el “horrible” incidente duró solo unos minutos y que los cuidadores hicieron todo lo posible.

La policía confirmó posteriormente que el animal resultó ileso en el incidente.

Los testigos describieron cómo el hombre parecía estar “motivándose” y “bailando” mientras escuchaba música a través de sus AirPods antes de entrar en el recinto.

“El hombre que vi en el puente bailando con sus AirPods estaba disfrutando mucho viendo al tigre”, declaró una mujer. “Obviamente no estaba acompañado y le pidió a un completo desconocido que le tomara una foto con el tigre de fondo”.

La mujer también observó: “Probablemente sea la última foto que tiene en su teléfono. No estoy segura de si estaba con un cuidador o un familiar, pero sinceramente creo que solo quería jugar con el tigre”.

Y planteó: “Una tragedia para su familia. Una tragedia para el personal, que fue excelente pero quedó en estado de shock. Por suerte, el tigre sobrevivió”.

open image in gallery El hombre murió después de entrar al recinto de la atracción “Land of the Tigers” ( Alamy/PA )

La policía declaró que la investigación continúa y ha instado a la población a no compartir las imágenes perturbadoras que han aparecido en las redes sociales.

La policía ha comunicado que se informó a la familia del hombre y que, según se cree, no existe ningún riesgo para la población en general.

El parque natural Yorkshire Wildlife Park también emitió un comunicado en el que afirma que está colaborando estrechamente con las autoridades para determinar con exactitud qué sucedió.

“Podemos confirmar que hoy se ha producido un incidente grave en el recinto de los tigres”, decía el comunicado del sábado.

El comunicado explica que activaron de inmediato los protocolos de respuesta ante emergencias y que los socorristas acudieron al lugar de los hechos. Y agrega: “La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad. El parque está cerrado y permanecerá cerrado mañana”.