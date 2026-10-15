Misterio en el Museo Británico: objetos chinos de siglos de antigüedad resultan dañados tras una extraña caída

El Museo Británico investiga cómo un cuenco de porcelana china de 300 años de antigüedad cayó de su soporte de exhibición, quedó hecho añicos y dañó otra pieza, en un misterioso incidente que provocó indignación en China y despertó temores de un posible conflicto diplomático.

El cuenco azul y blanco, que data del período Kangxi de la dinastía Qing (1662-1722), cayó el 4 de octubre y golpeó una pequeña caja de porcelana ubicada en un estante inferior, según informó el medio chino The Paper.

La pieza, descrita por el Museo Británico como una reproducción de “gran calidad” de un cuenco de porcelana de la dinastía Ming del siglo XV, presenta escenas de mujeres en un jardín que admiran una pintura, tocan un instrumento tradicional de cuerda y participan en juegos de mesa.

El segundo objeto afectado era una pequeña caja de porcelana azul y blanca decorada con motivos de cidra conocida como mano de Buda, ramas de durazno y camelias. Ambas piezas fueron elaboradas durante el reinado del emperador Kangxi en Jingdezhen, una ciudad de la provincia china de Jiangxi reconocida por su larga tradición en la fabricación de porcelana, según el South China Morning Post.

open image in gallery El Museo Británico investiga cómo un cuenco de porcelana china de 300 años de antigüedad cayó de su estante de exhibición y se hizo añicos ( Fideicomisarios del Museo Británico )

El cuenco se encontraba expuesto en la Sala 95, dedicada a la cerámica china. Un estudiante extranjero contó al periódico chino New Express que, alrededor del mediodía del 4 de octubre, el personal del museo evacuó a los visitantes de la concurrida galería.

“Cuando volvieron a abrir la sala, me di cuenta de que la pieza B629 ya no estaba expuesta y que la pieza 634 también había desaparecido”, relató.

“Son objetos muy valiosos y es desgarrador que algo así ocurra. Creo que el museo debería reforzar las medidas de vigilancia de los visitantes”, agregó.

“Lamentablemente, un cuenco y una pequeña caja del período Kangxi de la dinastía Qing, pertenecientes a la colección de Sir Percival David, resultaron dañados después de que el cuenco cayera de su soporte de exhibición y golpeara el estante inferior”, explicó un vocero del Museo Británico a The Independent.

“Ni el estante ni el soporte presentan señales de rotura, pero seguiremos investigando cómo ocurrió el incidente”, añadió.

“Ambas piezas ya están en manos de nuestro equipo de especialistas en conservación para su restauración. Nos tomamos muy en serio el cuidado de los objetos y contamos con estrictas medidas de seguridad en las vitrinas para prevenir este tipo de incidentes”, aseguró el museo.

Según pudo confirmar The Independent, el incidente ocurrió a primera hora de la mañana, antes de que el museo abriera sus puertas al público. Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que la galería estaba vacía en ese momento, mientras que las inspecciones no detectaron daños ni fallas en el estante o en el soporte que sostenía el cuenco.

El personal tampoco encontró indicios de que se estuvieran realizando obras en ese momento que pudieran haber provocado la caída de la pieza.

open image in gallery El cuenco de porcelana azul y blanca, que data del período Kangxi de la dinastía Qing de China (1662-1722), cayó el 4 de octubre y golpeó una pequeña caja de porcelana ubicada en un estante inferior ( Fideicomisarios del Museo Británico )

Pan Jinyu, un guía de habla china que, según los informes, trabaja en el Museo Británico, contó en una publicación de WeChat que estaba realizando una visita guiada por la Sala 95 cuando esta cerró inesperadamente. Sin embargo, en ese momento no sospechó que hubiera ocurrido algo con las piezas de porcelana.

Según medios chinos, comenzó a dar crédito a los informes sobre el incidente después de ver fotografías de los fragmentos rotos que circularon entre sus contactos la noche siguiente.

Pan explicó que regresó a la galería el 7 de octubre y preguntó al personal del museo qué había ocurrido con las piezas.

“Parecían sorprendidos de que hubiéramos visto las fotografías, pero me confirmaron que, efectivamente, la porcelana se había roto”, declaró al Global Times.

Según relató, en ese momento el cartel colocado en el lugar donde se exhibían las piezas decía “Objeto retirado para su estudio”, pero al día siguiente fue reemplazado por otro que indicaba “Destino: conservación”.

open image in gallery El cuenco y la caja (en la imagen) pertenecían a la Fundación Sir Percival David de Arte Chino, creada en 1952 por el empresario y coleccionista británico Sir Percival David ( Fideicomisarios del Museo Británico )

Pan explicó que el cuenco estaba colocado boca abajo sobre un soporte, para que los visitantes pudieran apreciar su base. Tras examinar las fotografías tomadas después de la caída, consideró que el soporte no parecía lo suficientemente seguro y que había espacio para que la pieza se deslizara y cayera.

“Lo que más me preocupa es saber por qué ocurrió el accidente, cómo se restaurarán las piezas y qué se puede hacer para evitar incidentes similares en el futuro”, escribió en su publicación.

El cuenco y la caja pertenecían a la Fundación Sir Percival David de Arte Chino, creada en 1952 por el empresario y coleccionista británico Sir Percival David. La colección permaneció expuesta en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres hasta 2007 y, en 2009, fue trasladada al Museo Británico en calidad de préstamo a largo plazo.

En 2024, los administradores de la fundación acordaron donar permanentemente la colección al museo, una transferencia que recibió la aprobación formal de la Comisión de Beneficencia del Reino Unido en marzo de 2025.

La colección reúne alrededor de 1.700 objetos y está valorada en unos 1.000 millones de libras esterlinas. Según la Comisión de Beneficencia, se trata de la donación de piezas más valiosa en la historia de los museos británicos.

Los daños sufridos por las piezas y la falta de información clara sobre su estado han desatado indignación en las redes sociales chinas, donde algunos usuarios han exigido la devolución de los bienes culturales chinos que se encuentran en el extranjero.

Según el Global Times, un usuario escribió: “Las reliquias culturales chinas que fueron saqueadas y dispersadas por el mundo representan el alma de la cultura china. Deben regresar a casa y algún día lo harán”.

Otro comentó: “Si no pueden cuidarlas como se debe, devuélvanlas”.

Traducción de Leticia Zampedri