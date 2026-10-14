Trump provoca indignación por publicar un video de IA luchando contra el tigre del ataque mortal en Inglaterra

El presidente Trump fue duramente criticado en las redes sociales tras publicar un video creado con inteligencia artificial en el que aparece luchando contra un tigre que había atacado mortalmente a un hombre.

El martes por la noche, Trump compartió con sus 13 millones de seguidores en Truth Social las imágenes reales del ataque de un tigre de Amur a William Chapman. El video fue grabado en el Yorkshire Wildlife Park, en el Reino Unido, y el ataque tuvo lugar el 10 de octubre.

El presidente subtituló su publicación: “¡Nunca te metas con la naturaleza! Presidente DJT”

El video muestra al animal arañando y mordiendo a la víctima mientras esta se encontraba dentro del recinto, aunque no se muestra su muerte.

Posteriormente, el comandante en jefe compartió un segundo video que mostraba varios casos de animales atacando a personas.

open image in gallery El presidente Trump fue objeto de críticas duras en Internet por compartir un video generado por IA en el que aparece luchando contra un tigre que mató a un hombre en el Reino Unido (video omitido) ( @RealDonaldTrump/Truth Social )

Luego, Trump compartió un video generado artificialmente en el que se le ve persiguiendo al tigre y derribándolo. Tras revolcarse por la hierba con el felino, la versión de Trump generada por IA lo levanta sobre sus patas traseras y ambos comienzan a sonreír.

La respuesta en línea a las publicaciones de Trump fue furiosa, y la cuenta oficial de Republicanos Contra Trump en X respondió al video de IA escribiendo : “WTF”.

“Que alguien le quite el teléfono al abuelo”, decía otra publicación subida a la cuenta.

Cuando la cuenta Rapid Response 47 compartió el video de la cuenta de Truth Social de Trump que mostraba el ataque a Chapman, un usuario comentó con ironía : “Tuve que comprobar tres veces que no se trataba de una cuenta parodia”.

El comentarista político Brian Krassenstein expuso su propia teoría sobre por qué Trump publicó el video del ataque a Chapman.

“Sabes que Trump realmente quiere desviar la atención de la realidad cuando empieza a publicar fotos de hombres siendo devorados por tigres, en lugar de cifras de encuestas electorales”, escribió Krassenstein.

open image in gallery La publicación del presidente se produjo unos días después de la muerte de ese hombre en Yorkshire, Inglaterra ( Getty )

El periodista Andrew Egger expresó su desconcierto ante la publicación por parte de Trump de las imágenes del ataque.

“¿Por qué Donald Trump está publicando imágenes de video espeluznantes de una persona siendo atacada y muerta por un tigre en el Reino Unido este fin de semana? Ni idea”, escribió Egger en X.

Mientras tanto, se inició una investigación sobre seguridad e higiene en relación con el incidente ocurrido en el parque de vida silvestre de Yorkshire en Doncaster, donde Chapman falleció tras entrar en el recinto de los tigres el sábado.

Tras el ataque, el recinto permanecerá cerrado el miércoles por quinto día consecutivo.

Los servicios de emergencia fueron alertados poco después de la 1:30 p. m. del 10 de octubre, después de que el Sr. Chapman, quien según la policía estaba de visita solo, entrara en el recinto.

Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

El martes se supo que el señor Chapman era un actor infantil que apareció en series emitidas por la BBC e ITV.

open image in gallery William Chapman (en la foto) falleció tras entrar en el recinto de los tigres el sábado ( Cortesía )

Anteriormente, apareció en el programa de ITV May Contain Nuts, junto a la actriz de Harry Potter Shirley Henderson, y en la serie True Stories de la BBC, según IMDB.

Anteriormente también asistió a la escuela de artes escénicas Jackie Palmer en High Wycombe, Buckinghamshire.

En un homenaje compartido en Facebook, la escuela expresó su profunda tristeza por la pérdida de su antiguo alumno y añadió: “Nos encantó ver crecer a William, tanto como persona como artista”.

La escuela de artes escénicas Jackie Palmer declaró: “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro antiguo alumno, William Chapman”.

“Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia y los amigos de William durante este momento tan difícil”.

“Nos encantó ver crecer a William, tanto como persona como artista, durante el tiempo que estuvo con nosotros. Fue un privilegio formar parte de su trayectoria, y todos los que tuvimos el placer de conocerlo lo recordaremos con gran cariño”.

“Extrañaremos mucho a William y siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Descansa en paz, William”.

Traducción de Olivia Gorsin