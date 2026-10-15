Revelan la causa de muerte del hombre atacado por un tigre en Yorkshire: sufrió múltiples lesiones traumáticas

William Chapman, quien ingresó el sábado al recinto de los tigres de un parque de vida silvestre, murió a causa de múltiples lesiones traumáticas, según se informó durante la apertura de la investigación judicial sobre su fallecimiento.

El joven de 24 años murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado en Doncaster, Inglaterra.

Durante la audiencia celebrada el jueves ante el tribunal forense de Doncaster, se informó que la autopsia preliminar determinó que Chapman murió a causa de múltiples lesiones traumáticas. También se reveló que el joven había sido diagnosticado con esquizofrenia y había sufrido episodios psicóticos anteriormente.

La funcionaria forense Caitlin Brookes señaló que la familia de Chapman había expresado “varias preocupaciones” sobre la atención que recibió de los servicios de salud mental.

open image in gallery William Chapman había sido diagnosticado con esquizofrenia ( Imagen cedida por la familia )

Durante la audiencia se informó que Chapman recibía atención de los servicios de salud mental para adultos de Doncaster, aunque llevaba una vida independiente, podía desenvolverse por sí mismo y no necesitaba cuidados especiales.

Brookes explicó que el Servicio de Salud Mental de Rotherham, Doncaster y South Humber, perteneciente al sistema público de salud británico (NHS), había iniciado una investigación tras la muerte del joven.

Según se expuso ante el tribunal, Chapman acudió al Yorkshire Wildlife Park el 10 de octubre y, alrededor de la 1:30 p. m., saltó dos vallas para ingresar al recinto de los tigres.

“El tigre se acercó a Chapman y, durante el contacto físico entre ambos, el joven sufrió múltiples lesiones traumáticas que le provocaron la muerte poco después”, explicó Brookes.

open image in gallery Flores colocadas frente al parque de vida silvestre tras el ataque ( PA Wire )

Tras el incidente, el personal del parque logró asegurar al tigre, mientras que los paramédicos acudieron al lugar y confirmaron la muerte de Chapman.

Durante la audiencia también se informó que el joven trabajaba por cuenta propia como comerciante en línea y residía en Doncaster al momento de su fallecimiento.

Su nombre completo era William Harry Bruce Chapman y había nacido en 2002 en Chichester, Inglaterra.

Según se expuso ante el tribunal, su padrastro acudió a la morgue el 13 de octubre para identificar el cuerpo.

Mundy explicó que la familia de Chapman estaba atravesando “un momento muy difícil” y había decidido no asistir a la audiencia, aunque aseguró que su equipo la mantendría informada sobre los avances de la investigación.

open image in gallery La investigación judicial completa sobre la muerte de Chapman se llevará a cabo dentro de cinco meses ( Imagen cedida por la familia )

Mundy señaló que su oficina estaba a la espera de un informe más detallado sobre las lesiones que sufrió Chapman.

Durante la audiencia también se informó que el Ayuntamiento de Doncaster, responsable de otorgar la licencia de funcionamiento al parque, está llevando a cabo una investigación para determinar si se cumplieron las normas de salud y seguridad.

Las autoridades municipales indicaron que compartirán los resultados de la investigación con el tribunal forense, que celebrará una audiencia completa sobre la muerte de Chapman el 18 de marzo de 2027.

En un comunicado publicado anteriormente en redes sociales, el Yorkshire Wildlife Park señaló que había recibido numerosos mensajes de personas preocupadas por Altai, el tigre de Amur involucrado en el ataque.

El parque confirmó que el animal se encuentra “sano y salvo” y que no será sacrificado.

Traducción de Leticia Zampedri